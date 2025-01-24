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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Киев ждёт Орешника, крышка котла в Великой Новосёлке захлопывается

3:41
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Представляем сводку с фронта на пятницу, 24 января.

Освобождение Донбасса

Котёл в Великой Новосёлке: ВС РФ штурмуют город с трёх сторон. О тяжёлой для вага ситуации на Южнодонецком направления снова пишет работающий на ГУР портал Deep State.

"После взятия Нескучного и Времевки последние дни русские сосредоточили внимание на поселке и начали активные штурмовые действия по его взятию. На сегодняшний день у российских войск достаточно гибкое оперативное пространство для ведения наступательных действий, и накопив для этого ресурсы они реализуют их с разных точек населенного пункт", — жалуются украинцы.

Наиболее активно российская пехота атакует восточные окраины села, имея определённые успехи. Армии РФ достаточно долго осуществляли накопление сил для манёвров, выстраивали фортификации, чтобы закрепиться, а теперь оказывают постоянное давление.

Не прекращается давление на юг Великой Новосёлки и со стороны Времевки. Русская пехота фиксируется в разных частях посёлка, совершающая штурмы группами, в среднем по 10 человек. На усиление ВС РФ имеют огневую поддержку.

Армия Украины прилагает максимальные усилия, чтобы не дать русским продвинуться и занять село, но делать это в условиях давления тяжело. Также ВСУ опасаются, что сложившаяся обстановка вокруг Великой Новосёлки может стать поводом для их бессмысленных потерь.

Курская область

Главком Александр Сырский заявил, что наступление в Курщине будет не последним. Киев готовится к мобилизационному блицкригу, а все разговоры, что его не будет — ложь, чтобы не пугать общество и молодежь, которая массово уезжает. Сравнивают это с тем, что Зеленский знал в 2022 году, что будет конфликт, но врал народу, что ничего не будет, чтобы люди оставались дома и были живым щитом, использовав народ в своей игре.

Зеленский и ОП готовят такой план, но Банковая не признается, так как боится спугнуть народ.

Источник в ОП рассказал, что Владимир Зеленский в Давосе не смог договориться о новой военной помощи от союзников, от Киева требуют понизить возраст мобилизации. На Банковой недовольны позицией Евросоюза, который выжидает первых решений Дональда Трампа и не готов активно поддерживать Украину.

В офисе президента Украины считают, что армия России готовится применить "Орешник" по энергетической и газовой инфраструктуре Украины. Также будет массированный гибридный удар в ближайшие недели.

При этом Зеленский специально бьёт по энергетической инфраструктуре РФ, провоцируя Москву на эскалацию. По его мнению — это сорвет мирный кейс.

Ночью противник пытался прорваться к Москве: взрывы наблюдались в Раменском, Коломне и Подольске. Атаки беспилотников, летевших на столицу, отразили силы ПВО в Коломне, Раменском и Подольске, сообщил мэр Сергей Собянин.

Пожар разгорелся в районе Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтезавода "РНПК".

По предварительной информации, причиной возгорания стало падение обломков дронов ВСУ. Губернатор Малков сообщил, что ликвидация последствий воздушной атаки продолжается.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы курск донбасс
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