В США рассказали о готовности "покончить" с "Хезболлой"

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США пополняют запасы израильских "Железных куполов" и противобункерных бомб, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О готовности Вашингтона "покончить" с "Хезболлой" авторы рассказывают в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by NatanFlayer , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ система ПРО "Железный Купол"

При новой администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты готовятся приступить к передаче 1800 900-килограммовых бомб общего назначения Армии обороны Израиля, поскольку страна перевооружается после прекращения огня в секторе Газа и приостановки боевых действий с Хезболлой и коалицией "Ансар Аллах" в Йемене.

Бомба хорошо оптимизирована для проникновения через укрепления, подобные тем, которые развернуты "Хезболлой" в ее обширной сети бункеров и туннелей, простирающейся по всему Южному Ливану. С октября по ноябрь 2024 года, после вторжения Израиля в Ливан и эскалации боевых действий с "Хезболлой", Соединенные Штаты отправили Израилю около 15 000 бомб, в том числе 100 бомб весом 900 кг. Это самые крупные обычные бомбы в арсенале Израиля, и ожидается, что добавление еще 1800 таких бомб кардинально изменит его наступательные возможности.

С ноября Израиль значительно расширил свое военное присутствие, оккупировав значительную часть Южного Ливана и ликвидировав при этом большую часть высшего военного руководства "Хезболлы". Израиль также тесно сотрудничал с Турцией, чтобы добиться поражения Сирии в декабре, а затем быстро перешел к оккупации значительной части сирийской территории, одновременно полностью уничтожая заброшенную систему противовоздушной обороны страны и средства сдерживания баллистических ракет.

Поскольку "Хезболла" отрезана от своих линий снабжения в связи с переходом Сирии под контроль ополченцев, поддерживаемых Израилем и Турцией, ожидается, что израильские войска начнут новое наступление на Ливан, возможно, при поддержке второго фланга сирийских ополченцев, поддерживаемых Турцией.

На следующий день после инаугурации президента Трампа, 21 января, было подтверждено, что Израиль впервые использует новый пакет американской военной помощи стоимостью 8,7 миллиарда долларов для закупки новых ракет класса "земля-воздух" для своих систем "Железный купол", которые образуют нижний уровень трехуровневой системы противовоздушной обороны Израиля.

Запасы ракет-перехватчиков Израиля были серьезно истощены в результате ударов беспилотников "Хезболлы" и реактивной артиллерии, а Соединенные Штаты помогли пополнить этот арсенал во время конфликта.

Системы "Железный купол" были изношены после многочисленных ударов "Хезболлы", которая добилась заметных успехов. Во время боевых действий "Хезболла" также успешно наносила удары по частям системы противовоздушной обороны среднего уровня "Праща Давида".

В то время как Израиль пополняет свои арсеналы при поддержке Соединенных Штатов, поддерживаемые Турцией группировки, контролирующие Сирию, активно вмешиваются, чтобы пресечь поставки оружия "Хезболле" через территорию страны, что, как ожидается, поможет обеспечить гораздо более благоприятный баланс сил для Израиля в будущих столкновениях.