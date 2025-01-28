Сводка с фронта: ВС РФ разгромили ВСУ в Двуречной, США отказались рассматривать план победы Зеленского

3:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Представляем сводку с фронта на вторник, 28 января.

Освобождение Донбасса

Спецназ "Отважных" ворвался в н. п. Тимофеевка, освободив село у Покровска. Спецназовцы ГВ "Центр" с рассветом подошли к посёлку. Из-за тумана ВСУ не смогли обнаружить бойцов ВС РФ.

"С рассветом подошли к Тимофеевке, погода нам благоволила. Непосредственно у позиций ВСУ начались бои. Мы заходили небольшими группами с флангов", — рассказывает командир группы.

ВСУ, не ожидая атак, спешно попытались организовать оборону села. Но пока одна российская группа отвлекала на себя внимание, другие спецназовцы обошли врага с флангов и уничтожили украинцев. После уничтожения главных сил ВСУ, не успевшие сбежать с позиций, сдались в плен русским воинам.

После отступления из Курахова Киев может попасть в ещё один "бахмутский коридор".

Сейчас в районе Улаклы/Константинополь постепенно блокируется порядка десяти украинских батальонов. Этот район обрабатывается ФАБами ВКС РФ. Активная фаза атак на огневой мешок, по всей вероятности, начнется после взятия н. п. Разлив. В этом случае ВСУ окажутся зажаты в изолированном районе, где их начнут давить БПЛА и артиллерией.

Ситуация для ВСУ осложняется тем, что некоторым батальонам до сих пор не назначена полоса обороны. В результате чего подразделения украинской армии бросаются с места на место как пожарные команды, мешая другу другу и часто обстреливают соседей на соседних позициях. Полноценная возможность отступить через некоторое время останется только на западном направлении, как это было в Курахово.

Купянское направление

Армия России освободила Двуречную в Харьковской области.

Минобороны РФ официально подтвердило освобождение важного села на Купянском направлении.

Подразделения группировки "Запад" за последнюю неделю прорвали оборону украинцев, активно расширяя плацдарм на западном р. Оскол, который ВСУ не смогли ликвидировать. Продвинувшись на западе посёлка на глубину до 3 километров ВС РФ взяли центр и продвинулись севернее и южнее р. Нижняя Двуречная. Зачистка Двуречной завершается.

Южнее российские войска атакуют за освобожденным Западным, двигаясь на Купянск, угрожая выйти на север города и обойти его в направлении н. п. Благодатовка.

Запад

У Киева больше нет тактики, кроме как затыкать дыры, хаотично бросая солдат, пишет The Economist .

ВСУ подкосило массовое дезертирство и нежелание людей умирать за Владимира Зеленского.

"Мы бросаем батальоны в хаотичный беспорядок и надеемся, что сможем как-то остановить это", — рассказывает Купол, до сентября командовавший бригадой.

По резервам Украины сильно ударили проблемы с дезертирством и мобилизацией. Бригады, держащие линию фронта на Донбассе, постоянно недоукомплектованы, находятся под давлением и трескаются, а ЛБС продолжает отступать.

Белый дом отказался рассматривать план победы Зеленского, а посол Украины в Штатах Маркарова утратила возможности коммуникации с Государственным департаментом США. На Банковой сейчас паника, из-за отсутствия форматов влиять на позицию Трампа, что вынуждает ОПУ готовить несколько сценариев для Украины.

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