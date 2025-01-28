Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВС РФ разгромили ВСУ в Двуречной, США отказались рассматривать план победы Зеленского

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Представляем сводку с фронта на вторник, 28 января.

Освобождение Донбасса

Спецназ "Отважных" ворвался в н. п. Тимофеевка, освободив село у Покровска. Спецназовцы ГВ "Центр" с рассветом подошли к посёлку. Из-за тумана ВСУ не смогли обнаружить бойцов ВС РФ.

"С рассветом подошли к Тимофеевке, погода нам благоволила. Непосредственно у позиций ВСУ начались бои. Мы заходили небольшими группами с флангов", — рассказывает командир группы.

ВСУ, не ожидая атак, спешно попытались организовать оборону села. Но пока одна российская группа отвлекала на себя внимание, другие спецназовцы обошли врага с флангов и уничтожили украинцев. После уничтожения главных сил ВСУ, не успевшие сбежать с позиций, сдались в плен русским воинам.

После отступления из Курахова Киев может попасть в ещё один "бахмутский коридор".

Сейчас в районе Улаклы/Константинополь постепенно блокируется порядка десяти украинских батальонов. Этот район обрабатывается ФАБами ВКС РФ. Активная фаза атак на огневой мешок, по всей вероятности, начнется после взятия н. п. Разлив. В этом случае ВСУ окажутся зажаты в изолированном районе, где их начнут давить БПЛА и артиллерией.

Ситуация для ВСУ осложняется тем, что некоторым батальонам до сих пор не назначена полоса обороны. В результате чего подразделения украинской армии бросаются с места на место как пожарные команды, мешая другу другу и часто обстреливают соседей на соседних позициях. Полноценная возможность отступить через некоторое время останется только на западном направлении, как это было в Курахово.

Купянское направление

Армия России освободила Двуречную в Харьковской области.
Минобороны РФ официально подтвердило освобождение важного села на Купянском направлении.

Подразделения группировки "Запад" за последнюю неделю прорвали оборону украинцев, активно расширяя плацдарм на западном р. Оскол, который ВСУ не смогли ликвидировать. Продвинувшись на западе посёлка на глубину до 3 километров ВС РФ взяли центр и продвинулись севернее и южнее р. Нижняя Двуречная. Зачистка Двуречной завершается.

Южнее российские войска атакуют за освобожденным Западным, двигаясь на Купянск, угрожая выйти на север города и обойти его в направлении н. п. Благодатовка.

Запад

У Киева больше нет тактики, кроме как затыкать дыры, хаотично бросая солдат, пишет The Economist .

ВСУ подкосило массовое дезертирство и нежелание людей умирать за Владимира Зеленского.

"Мы бросаем батальоны в хаотичный беспорядок и надеемся, что сможем как-то остановить это", — рассказывает Купол, до сентября командовавший бригадой.

По резервам Украины сильно ударили проблемы с дезертирством и мобилизацией. Бригады, держащие линию фронта на Донбассе, постоянно недоукомплектованы, находятся под давлением и трескаются, а ЛБС продолжает отступать.

Белый дом отказался рассматривать план победы Зеленского, а посол Украины в Штатах Маркарова утратила возможности коммуникации с Государственным департаментом США. На Банковой сейчас паника, из-за отсутствия форматов влиять на позицию Трампа, что вынуждает ОПУ готовить несколько сценариев для Украины.

ПВО и ПРО не остановят: в США визуализировали атаку "Орешника"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы курахово
Обсудить
Новости Все >
Renault Twingo 2026: доступное будущее городских авто
Готовим из того, что осталось в холодильнике: капустные оладьи, которые полюбит вся семья
Фильм про Майкла Джексона переснимут из-за старой истории с клеветой
7 советов, как избавиться от секущихся кончиков
Российские учёные создали новый материал для хранения информации
Эксперты объяснили секрет мировой популярности песни российских школьниц Сигма бой
Работа без потерь — компании Великобритании переходят на четырёхдневку
Почему не стоит чистить уши ватными палочками
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Сейчас читают
Лайфхак из СССР: лёгкая чистка орехов, которую знали ещё наши бабушки
Еда и рецепты
Лайфхак из СССР: лёгкая чистка орехов, которую знали ещё наши бабушки Аудио 
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Еда и рецепты
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Эксперт по ПВО Кнутов рассказал, когда откроются аэропорты юга России Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ разгромили ВСУ в Двуречной, США отказались рассматривать план победы Зеленского Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Последние материалы
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Новые горы под Землёй: они в 100 раз выше Эвереста
Ваши даже самые сложные пароли под угрозой: что нужно знать о вредоносных атаках
Снотворные и деменция: что нужно знать пожилым людям?
Утренние тренировки: почему лучше заниматься до завтрака
Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед
От эйфории до операции: опасности экстремальных диет на примере одного пациента
Неизвестная инфекция в Индии унесла 17 жизней: Роспотребнадзор следит за вспышкой болезни
Горячая и холодная обработка семян: как сделать это правильно
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в Telegram
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.