Стало известно о расколе в ЕС из-за эскалации на Украине

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Европа разделилась на два лагеря из-за планов Запада по эскалации наземных операций на Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О расколе в рядах стран ЕС авторы рассказывают в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Европейские государства по-прежнему глубоко разделены по поводу возможного крупномасштабного развертывания сухопутных войск на Украине, которое за последний год получило растущую поддержку со стороны многих стран. Согласно отчету The Times, несмотря на наиболее враждебную риторику в отношении России, страны Балтии и Польша, тем не менее, проявляют опасения по поводу такой эскалации из-за риска того, что последствия могут оставить их незащищенными.

Германия, которая также была одной из самых активных сторон в вооружении Украины, отказалась от своей поддержки из-за приближающихся выборов в конце февраля, поскольку военные действия становятся все более непопулярными внутри страны.

Франция, Великобритания и страны Северной Европы тем временем в наибольшей степени поддержали такую эскалацию, хотя в этих странах высказывались опасения, что такие операции будут невозможны без существенной американской поддержки. Один европейский дипломатический источник сообщил Times, что США участие было бы необходимо, поскольку "у них есть возможности, которых не хватает всей Европе", включая “возможность нанести ответный удар в больших масштабах, если потребуется". Считается, что новая администрация Дональда Трампа вряд ли пойдет на такую эскалацию.

В ноябре 2024 года Служба внешней разведки России раскрыла информацию о планах членов НАТО начать крупное развертывание сухопутных войск для временного приостановления продолжающихся боевых действий с целью сокращения потерь Украины и наращивания местных сил для последующего возобновления боевых действий на более выгодных условиях.

Ссылаясь на свои разведывательные источники, агентство сообщило, что по мере того, как шансы на восстановление Украины на линии фронта уменьшались, члены НАТО все чаще выступали за прекращение боевых действий. Цель состояла бы в том, чтобы "подготовить Украину к попытке реванша", поскольку учебные центры НАТО уже начали создаваться для подготовки по меньшей мере миллиона новых украинских призывников.

Президент Франции Эммануэль Макрон, являющийся одним из самых ярых сторонников продолжения эскалации конфликта, неоднократно заявлял, что развертывание сухопутных войск не исключено в рамках политики, направленной на то, чтобы "сделать все необходимое для того, чтобы помешать России выиграть эту войну". Французские войска, в том числе большое количество спецназа, были задействованы в январе.

15 сентября были развернуты секретные учения, в ходе которых более 3000 военнослужащих прошли подготовку в районе, напоминающем участок реки Днепр к северу от столицы Украины Киева. Французское правительство начало рассматривать варианты крупномасштабного развертывания сухопутных войск еще в июне 2023 года, и с призывами рассмотреть такие варианты выступили, в частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Совсем недавно, в середине ноября, французская газета Le Monde сообщила, что Франция и Великобритания "возобновили" обсуждение вопроса о размещении войск на Украине. Примечательно, что Соединенные Штаты с большей неохотой, чем многие из их более воинственно настроенных европейских союзников, рассматривали возможность эскалации конфликта путем развертывания сухопутных войск и точно так же с меньшим рвением, чем европейские государства, предоставляли новые виды вооружений украинским вооруженным силам.

Западные советники, логисты, комбатанты и другой персонал уже с 2022 года играют центральную роль на украинском театре военных действий, начиная с развертывания Королевской морской пехоты Великобритании для ведения боевых действий на передовой с апреля того же года и заканчивая американской военной организацией Forward Observations Group, которая подтвердила развертывание своего персонала для поддержки операции.

Неоднократно появлялись сообщения о том, что военнослужащие, говорящие на английском, польском и французском языках, участвовали в боевых действиях в качестве добровольцев или контрактников, и их вклад был жизненно важен на многих фронтах на протяжении всего конфликта. Тем не менее, развертывание крупных формирований активных наземных подразделений может оказать новое воздействие на конфликт.

Газета Le Monde в начале 2024 года назвала это попыткой навязать Москве "стратегические дилеммы". Российские официальные лица последовательно заявляли, что любые западные силы, дислоцированные на Украине, станут мишенью, подобно тому, как западные подрядчики и советники уже неоднократно подвергались точечным ударам. Растет число предположений о том, что усилия по развертыванию европейских сухопутных войск для "замораживания" конфликта будут сопровождаться усилением дипломатического и экономического давления на Москву с целью добиться того, чтобы она согласилась на условия, отвечающие интересам НАТО.