Сводка с фронта: разговор Путина и Трампа состоялся, армия России наступает на Купянск

4:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 9 февраля.

Освобождение Донбасса

Спецназ армии России сжигает бронетехнику противника, поддерживая наступление за посёлком Новый Комар на Южнодонецком направлении. Группировка "Восток" продолжает прорывать оборону ВСУ также за Великой Новосёлкой.

Глава ОПУ Андрей Ермак поставил задачу главкому ВСУ Александру Сырскому остановить наступление ВС РФ под Покровском. Киев хочет использовать наступление в Курском приграничье и стабилизацию восточного фронта как основные элементы торга с Дональдом Трампом. Ермак подготовил несколько предложений, которые должны убедить американского президента продолжить поддерживать Украину в конфликте.

Купянское направление

Российские войска освободили Фиголевку, расширяя плацдарм за р. Оскол и наступая к городу Купянску. На этом направлении российские войска уже освободили Западное, Двуречное и Новомлынск.

"Русские прорвали оборону ВСУ на Двуреченском направлении, и захватили Фиголевку", — жалуются укроаналитики.

Еще 20 января сообщалось, что российская армия расширила "серую зону" вдоль левого берега р. Нижняя Двуречная, взяли под контроль трассу между Фиголевкой и Двуречной и дорогу до Купянска.

Курская область

После отражения наката ВСУ, в течении двух суток армия России наносит огневое поражение врагу и местам его скопления.

Уничтожено более 20 единиц техники и до 300 человек личного состава ВСУ.

Спецназ "Анвар" громит вражескую технику на пути из Сумской области в Курскую область, не давая ВСУ доехать до русской земли. БМП, танки, автомобили БТРы уничтожаются десятками.

А в лесополках в окрестностях Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Махновки группировка "Север" продолжает уничтожение боевиков, оставшихся в живых.

Киевский режим

Появились первые звонки скорой мобилизации детей на Украине.

По словам Зеленского, контракт в ВСУ на год для возраста 18-24 года стимулируют "безвозмедным" кредитом на дом, бесплатным образованием и высокой зарплатой.

Учитывая, что "стимулирующие меры", как и почти 100 процентов соцрасходов на Украине, оплачиваются Западом, то на долгий рекрутинг в таких условиях средств может просто не хватить.

Точная информация по возрастной группе 18-24 года недоступны для изучения, но, учитывая, что возрастная группа 15-19 лет насчитывает около 1,9 млн человек, можно предполагать, что мобилизовать на "платной" основе планируется 2-2,5 млн человек.

Трамп и Путин

У Трампа всё-таки состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Лидеры стран обсуждали военный конфликт на Украине, цитирует Трампа New York Post.

Основное из беседы:

На вопрос о том, сколько они общались, президент США сказал: "Я лучше промолчу".

У Трампа есть конкретный план по прекращению конфликта: "Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чёртовой штуке".

В очередной раз Трамп прошёлся по бывшему президенту: "Байден был позором для нашей страны. Полным позором".

Владимир Путин "хочет, чтобы люди перестали гибнуть" в конфликте на Украине. Также Трамп заявил, что у него "всегда были хорошие отношения с Путиным", в отличие от Байдена.

Трёхлетняя война "никогда бы не произошла", если бы он стал президентом в 2022 году.

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