В США прокомментировали переход элитных ВВС Китая на новые истребители

4:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Элитное авиаподразделение, обеспечивающее безопасность Пекина, переходит от истребителей-невидимок J-11B к усовершенствованным истребителям-невидимкам J-20, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своновой статье они рассказывают об особенностях J-20. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребитель J-20 ВВС Китая

Новые кадры 19-й авиабригады Народно-освободительной армии Китая свидетельствуют, что в настоящее время проводится долгожданное переоборудование истребителей J-11B на новые истребители пятого поколения J-20A, что значительно повысит боевой потенциал подразделения. Бригада базируется на авиабазе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, которая является одним из ближайших объектов к столице Китая Пекину.

В прошлом самолеты J-20 использовались недалеко от столицы, а 172-я авиабригада, базирующаяся на летно-тренировочной базе Цанчжоу, также в Хэбэе, перешла на J-20 в феврале 2018 года. В настоящее время J-20 выпускается в расширенных масштабах, по оценкам, 100-120 единиц в год, что означает, что военно-воздушные силы Китая закупают его более чем в два раза чаще, чем любой другой класс истребителей в мире. Этот самолет является прямым преемником J-11B, поскольку оба являются тяжелыми двухмоторными истребителями с большой дальностью полета, мощными радарами, высокой маневренностью и планерами, оптимизированными для ведения воздушных боев.

19-я авиабригада перешла на J-11B с базового J-11 в 2015-2016 годах, а ее база в Чжанцзякоу считалась приоритетным местом дислокации из-за ее близости как к Пекину, так и к окружающим промышленным районам. Являясь прямым преемником J-11, J-20 заменил самолеты во многих подразделениях, в том числе в 1-й авиабригаде, базирующейся в Аньшане, и в 111-й авиабригаде в Дазу. В 2022 году J-20 также заменил J-11B в качестве истребителя сопровождения для весьма символичной репатриации погибших китайских военнослужащих из Южной Кореи.

Примечательно, что производство J-11B частично совпадало с производством J-20, причем производство было прекращено в 2018 году, через три года после начала производства J-20. Несмотря на то, что J-11B были выведены из эксплуатации в местах с более высоким приоритетом, они продолжали модернизироваться с использованием авионики пятого поколения, включая радары AESA, в рамках программы J-11BG и были перераспределены в подразделения и объекты с более низким приоритетом в Китае. Новая авионика позволяет истребителям беспрепятственно обмениваться данными с истребителями J-20 и J-16 и J-10C поколения "4+" и использовать то же вооружение, включая ракеты класса "воздух-воздух" PL-15.

J-11B впервые поступил на вооружение в 2009 году как значительно усовершенствованная версия советского истребителя Су-27, который ранее производился в Китае по лицензии.

J-11B стал ключевым этапом на пути к созданию истребителей четвертого поколения с гораздо более высокими характеристиками, поскольку технологический сектор Китая укрепил свои позиции на мировом рынке, а его производные, включая J-16 и палубный J-15B, продолжают выпускаться и по сей день. Однако заметное различие между J-11 и его прямым преемником J-20 заключается в том, что первый был одним из нескольких классов истребителей четвертого поколения, закупаемых ВВС и ВМС Китая одновременно, в то время как второй закупается в гораздо больших масштабах как единственный класс истребителей своего поколения до сих пор не поступал на вооружение.

Будущее как программы J-20, так и флота четвертого поколения были поставлены под серьезный вопрос в декабре 2024 года, поскольку было подтверждено, что Китай вывел два отдельных истребителя шестого поколения на этапы демонстрационных полетов , причем один из них, как ожидается, сменит J-20 примерно в 2030 году, так же как J-20 сменил J-11 до него.