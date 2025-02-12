В США высказались об экспортном потенциале российского Су-57

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Россия подтвердила, что первая экспортная поставка Су-57 состоится в 2025 году, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пытаются предположить, какая страна может стать покупателям современного самолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель пятого поколения Су-57

Глава российского государственного оборонного концерна "Рособоронэкспорт" Александр Михеев подтвердил, что первый иностранный заказчик истребителя пятого поколения Су-57 получит и начнет эксплуатировать свой первый самолет в 2025 году.

"Первый иностранный заказчик перспективного многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Е начнет эксплуатировать этот самолет, который будет поставляться "Рособоронэкспортом", в 2025 году", — заявил он на открытии авиасалона Aero India 2025.

Этот анонс последовал за подтверждением Михеева в ноябре о том, что неназванный иностранный клиент уже подписал свой первый контракт на приобретение самолета, а заявление генерального директора государственной объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи о том, что на самолет уже давно "образовалась очередь".

Хотя имя страны-клиента оставалось неизвестным, с 2020 года появились сообщения о том, что Алжир разместил подобные заказы. Ожидается, что подтверждение первых экспортных поставок к концу года укрепит позиции сторонников закупок Су-57 в Министерстве обороны Индии, поскольку ВВС Индии уже давно проявляют значительный и растущий интерес к этому самолету и не имеют альтернативных вариантов для приобретения истребителей пятого поколения.

До объявления о том, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году, масштабы инвестиций России в расширение производственных линий для поддержки программы, которая позволит к 2027 году произвести гораздо больше самолетов, чем 76, заказанных Министерством обороны России, указывали на то, что, возможно, была достигнута экспортная сделка.

Алжир демонстрирует явные признаки того, что планирует закупить истребители: в последние годы алжирских военных чиновников видели с моделями самолетов в руках, а в 2020 году в министерстве обороны страны был установлен коллаж с изображением истребителя. Сообщается, что первый истребитель Су-57 предназначен для замены модернизированных перехватчиков МиГ-25, которые были выведены из эксплуатации в июне 2022 года.

Хотя предполагается, что заказы из Алжира помогли профинансировать расширение производства за последние пять лет, более крупные заказы, ожидаемые от других клиентов, в частности от Индии, вероятно, будут способствовать дальнейшему значительному расширению и, возможно, открытию второго производственного объекта рядом с этим на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Ожидается, что уникальный уровень боевых испытаний Су-57 среди истребителей своего поколения станет основным фактором, стимулирующим интерес со стороны иностранных заказчиков, поскольку операции включали в себя подавление противовоздушной обороны, бои "воздух-воздух", высокоточные удары и другие операции в хорошо защищенном воздушном пространстве.