В США высказались об экспортном потенциале российского Су-57

Россия подтвердила, что первая экспортная поставка Су-57 состоится в 2025 году, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пытаются предположить, какая страна может стать покупателям современного самолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Глава российского государственного оборонного концерна "Рособоронэкспорт" Александр Михеев подтвердил, что первый иностранный заказчик истребителя пятого поколения Су-57 получит и начнет эксплуатировать свой первый самолет в 2025 году.
"Первый иностранный заказчик перспективного многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Е начнет эксплуатировать этот самолет, который будет поставляться "Рособоронэкспортом", в 2025 году", — заявил он на открытии авиасалона Aero India 2025.
Этот анонс последовал за подтверждением Михеева в ноябре о том, что неназванный иностранный клиент уже подписал свой первый контракт на приобретение самолета, а заявление генерального директора государственной объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи о том, что на самолет уже давно "образовалась очередь".
Хотя имя страны-клиента оставалось неизвестным, с 2020 года появились сообщения о том, что Алжир разместил подобные заказы. Ожидается, что подтверждение первых экспортных поставок к концу года укрепит позиции сторонников закупок Су-57 в Министерстве обороны Индии, поскольку ВВС Индии уже давно проявляют значительный и растущий интерес к этому самолету и не имеют альтернативных вариантов для приобретения истребителей пятого поколения.
До объявления о том, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году, масштабы инвестиций России в расширение производственных линий для поддержки программы, которая позволит к 2027 году произвести гораздо больше самолетов, чем 76, заказанных Министерством обороны России, указывали на то, что, возможно, была достигнута экспортная сделка.
Алжир демонстрирует явные признаки того, что планирует закупить истребители: в последние годы алжирских военных чиновников видели с моделями самолетов в руках, а в 2020 году в министерстве обороны страны был установлен коллаж с изображением истребителя. Сообщается, что первый истребитель Су-57 предназначен для замены модернизированных перехватчиков МиГ-25, которые были выведены из эксплуатации в июне 2022 года.
Хотя предполагается, что заказы из Алжира помогли профинансировать расширение производства за последние пять лет, более крупные заказы, ожидаемые от других клиентов, в частности от Индии, вероятно, будут способствовать дальнейшему значительному расширению и, возможно, открытию второго производственного объекта рядом с этим на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Ожидается, что уникальный уровень боевых испытаний Су-57 среди истребителей своего поколения станет основным фактором, стимулирующим интерес со стороны иностранных заказчиков, поскольку операции включали в себя подавление противовоздушной обороны, бои "воздух-воздух", высокоточные удары и другие операции в хорошо защищенном воздушном пространстве.
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