Сводка с фронта: Путин и Трамп в разговоре обсудили Украину, ВСУ могут лишиться 60 % всех поставок

Российская армия продолжает выполнять задачи специпльной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Представляем сводку на четверг, 13 февраля.

Путин & Трамп

Главной новостью всех информплощадок на сегодня станет телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Конечно, они обсудили Украину, вопросы энергетики, обмен заключенными и пр.

По словам президента США, стороны согласились с необходимостью остановить украинский конфликт. Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта, и пригласил коллегу в Москву.

Позже Трамп заявил, что абсолютно согласен с идеей об отказе Киеву в членстве в НАТО. Он считает непрактичной перспективу вступления Украины в альянс.

Возвращение Украиной потерянных территорий и выход границам 2014 года маловероятны, плюс Киеву придётся однажды провести выборы — ещё два холодных тезиса от Трампа.

Кстати, после этого Трамп позвонил Зеленскому и проинформировал его о деталях беседы с Путиным. Зеленский был вынужден ответить, что "Украина больше всех хочет мира и прекращения российской агрессии". Однако Зеленский весьма разочарован позицией Трампа и его разговором с Путиным. Киев срочно провёл совещание для выработки антикриза.

Курская область

На фоне развития переговоров с США, армия России расширяет плацдармы на всех направлениях. В Курской области освобождена немалая территория. При этом армия Украины теряя людей и военную технику пыталась расширить контроль на востоке Суджи. Понесли большие потери.

Очередная группа ВСУ попыталась выполнять приказ главкома Сырского по сокрытию массовых потерь в ходе провалившегося контрнаступа в направлении н. п. Черкасская Конопелька. Неонацисты попытались выйти в окрестности посёлка через урочище Сировщина-Олех — все бандеровцы были уничтожены десантниками "Севера".

Помимо этого, подразделения ВДВ продолжили вести бои за освобождение села Свердликово. За сутки "северяне" зачистили одну из лесополок в окрестностях посёлка.

В районе Куриловки группировка врага бросила отряды ССО для сдерживания морпехов ВС РФ, но "Бесстрашные" не только отразили контратаку ВСУ, уничтожив "элиту" врага, но и сами продвинулись на этом участке фронта.

Террористические удары Киева

Также пока шел разговор Путина с Трампом украинцы выражали свое негодование обычным методом — атаковав ряд российских регионов дронами. Министерство обороны России заявило, что комплексы ПВО ночью уничтожили 83 беспилотника киевского режима над территориями 9-ти областей РФ.

Над Белгородской областью сбито 37 дрона, по 12 беспилотников- над Курской и Липецкой областями, 9 БПЛА — над Тверской областью, по 3 дрона сбито — над Белгородской, Смоленской, Воронежской и Калужской областями, 1 беспилотник сбит — над Ростовской областью.

Цель таких налётов — удар по экономике РФ, поскольку первоочередными объектами становятся предприятия нефтегазового сектора. И пусть разговор прошёл, но это не означает, что мир вдруг настанет по щелчку. Наступление армии России продолжается, ничего ещё не окончено.

Но скоро ВСУ могут лишиться 60 процентов всех поставок. Заседание контактной группы в Брюсселе, координирующей поставки оружия Киеву (формат "Рамштайн"), скорее всего окончится резким сокращением поставок Украине, заявил экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв.

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