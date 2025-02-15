Бомбардировщики Ту-22М могут наносить удары из-за пределов досягаемости украинской ПВО.
Это обстоятельство даёт возможность российскому стратегическому самолёту не только наносить колоссальный урон Вооружённым силам Украины, но и оказывать психологическое давление на противника.
"Эти бомбардировщики наносят загоризонтные удары, и в результате ВСУ трудно даже засечь Ту-22М, не говоря уже о том, чтобы защититься от них. Все это порождает неопределенность и сеет страх среди населения", — пишет западная пресса.
Тут можно сыронизировать и отметить, что только "повитряны силы" не в курсе этих характеристик стратегов и стабильно "сбивают" всё летящее.
Самолёт Ту-22М — советский и российский сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец
Ту-22М ("Бэкфайр" по классификации НАТО) — это семейство дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев с изменяемой геометрией крыла, разработанное Туполевым в конце 1960-х годов. Используется в стратегической и тактической авиации России для нанесения ударов по наземным и морским целям, включая задачи по борьбе с авианосными группами противника.
Скорость:
Дальность полёта:
Ракетное вооружение
Бомбовое вооружение
Защитное вооружение
Ту-22М (первый прототип, 1969 г.) — модернизация Ту-22, но фактически новый самолёт
Ту-22М2 (1973 г.) — первое серийное поколение, изменяемая геометрия крыла
Ту-22М3 (1976 г.) — более мощные двигатели, улучшенные аэродинамика и вооружение
Ту-22М3М (2018 г.) — глубокая модернизация:
Ту-22М3 способен атаковать авианосные группы, инфраструктурные объекты и стратегические цели. Использовался в военных конфликтах, включая:
Ту-22М3 — мощный дальний бомбардировщик, способный атаковать авианосцы, инфраструктуру и стратегические объекты. Его модернизированная версия Ту-22М3М способна применять гиперзвуковые ракеты, что делает его важным элементом ядерного сдерживания и ударной авиации России.
Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.