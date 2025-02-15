Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины

4:27
Силовые структуры » Военные новости

Бомбардировщики Ту-22М могут наносить удары из-за пределов досягаемости украинской ПВО.

Туполев Ту-22, Прилуки RP45198
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Бубин is licensed under GFDL 1.2
Туполев Ту-22, Прилуки RP45198

Это обстоятельство даёт возможность российскому стратегическому самолёту не только наносить колоссальный урон Вооружённым силам Украины, но и оказывать психологическое давление на противника.

"Эти бомбардировщики наносят загоризонтные удары, и в результате ВСУ трудно даже засечь Ту-22М, не говоря уже о том, чтобы защититься от них. Все это порождает неопределенность и сеет страх среди населения", — пишет западная пресса.

Тут можно сыронизировать и отметить, что только "повитряны силы" не в курсе этих характеристик стратегов и стабильно "сбивают" всё летящее.

О чём речь

Самолёт Ту-22М — советский и российский сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец

Ту-22М ("Бэкфайр" по классификации НАТО) — это семейство дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев с изменяемой геометрией крыла, разработанное Туполевым в конце 1960-х годов. Используется в стратегической и тактической авиации России для нанесения ударов по наземным и морским целям, включая задачи по борьбе с авианосными группами противника.

Основные характеристики Ту-22М3 (актуальная версия)

  • Размах крыла: 34,28 м (в разложенном положении), 23,30 м (в сложенном положении)
  • Длина: 42,46 м
  • Максимальная взлётная масса: 124 000 кг
  • Двигатели: 2 x РД-15Б-300 (по 25 000 кгс тяги)

Скорость:

  • Максимальная: 2 300 км/ч
  • Крейсерская: 900 км/ч

Дальность полёта:

  • Без дозаправки — 7 000 км
  • С дозаправкой — до 12 000 км
  • Практический потолок: 13 000-14 000 м
  • Экипаж: 4 человека.

Вооружение Ту-22М3

Ракетное вооружение

  • Х-22 "Буря" — дальность до 600 км, скорость 4 000 км/ч
  • Х-32 (модернизация Х-22) — дальность до 1 000 км, скорость 5 400 км/ч
  • Х-47М2 "Кинжал" (гиперзвуковая) — дальность 2 000 км, скорость до 10 Махов

Бомбовое вооружение

  • ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 (авиабомбы различной массы)
  • Кассетные боеприпасы
  • Ядерное оружие (при необходимости)

Защитное вооружение

  • Авиапушка ГШ-23 (23 мм) в кормовой установке

История разработки и модернизации

Ту-22М (первый прототип, 1969 г.) — модернизация Ту-22, но фактически новый самолёт

Ту-22М2 (1973 г.) — первое серийное поколение, изменяемая геометрия крыла

Ту-22М3 (1976 г.) — более мощные двигатели, улучшенные аэродинамика и вооружение

Ту-22М3М (2018 г.) — глубокая модернизация:

  • Новая авионика
  • Улучшенные РЛС и системы РЭБ
  • Совместимость с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Тактическое применение

Ту-22М3 способен атаковать авианосные группы, инфраструктурные объекты и стратегические цели. Использовался в военных конфликтах, включая:

  1. Афганистан (1980-е) — бомбардировки
  2. Грузия (2008) — удары по военным объектам
  3. Сирия (2015-2021) — нанесение ударов по позициям террористов
  4. Украина (2022-2024) — удары крылатыми ракетами по боевикам.

Вывод

Ту-22М3 — мощный дальний бомбардировщик, способный атаковать авианосцы, инфраструктуру и стратегические объекты. Его модернизированная версия Ту-22М3М способна применять гиперзвуковые ракеты, что делает его важным элементом ядерного сдерживания и ударной авиации России.

Ту-22 М3
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы вкс рф самолёт
Обсудить
Новости Все >
Подруга нашла тлю на цветах — я показала ей этот способ, и вредители исчезли
Это лекарство давно на рынке, но никто не замечал его скрытого эффекта
Бабушкин секрет воздушного хлеба — попробуйте, и вы не захотите печь по-другому
Считают предателем: Татьяна Лазарева* расстроена из-за негативного отношения россиян
Подсмотрели за лапами: как собаки используют их для общения и работы
Как вырастить ведро смородины с одного куста
Пляжи Сочи, Ялты и Оленевки номинированы на всемирный Blue Flag-2025
Пожилые снова почувствуют себя молодыми после этих чудо-тренировок: сила увеличится в два раза
Астротуризм — где найти идеальное место для наблюдения за звёздами
В 2024 году 54% топлива завезли в Грузию из России
Сейчас читают
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Еда и рецепты
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло Аудио 
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Наука и техника
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей Аудио 
Популярное
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?

Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.

Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Последние материалы
Анна Семенович покинула Россию ради осуществления давней мечты
Не одевай легинсы с этим! Важные правила для стильного образа
Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный на День святого Валентина
Не выбрасывайте старую кожаную куртку — простые способы вернуть ей вид
Трудные дни и сложный выбор. Глава МИД Франции сделал заявление о будущем Европы
Дима Билан получил предложение стать отцом после публичного признания в любви
Почему суп из чечевицы стоит €75 в ресторане Michelin: разбор
Экс-возлюбленный Клавы Коки намекнул на примирение с певицей
Вкус, покоряющий сердца: салат с авокадо и легким майонезно-сливочным кремом
Не будите спящую собаку, её сны важнее, чем кажется: научное объяснение старой мудрости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.