Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины

4:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бомбардировщики Ту-22М могут наносить удары из-за пределов досягаемости украинской ПВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Бубин is licensed under GFDL 1.2 Туполев Ту-22, Прилуки RP45198

Это обстоятельство даёт возможность российскому стратегическому самолёту не только наносить колоссальный урон Вооружённым силам Украины, но и оказывать психологическое давление на противника.

"Эти бомбардировщики наносят загоризонтные удары, и в результате ВСУ трудно даже засечь Ту-22М, не говоря уже о том, чтобы защититься от них. Все это порождает неопределенность и сеет страх среди населения", — пишет западная пресса.

Тут можно сыронизировать и отметить, что только "повитряны силы" не в курсе этих характеристик стратегов и стабильно "сбивают" всё летящее.

О чём речь

Самолёт Ту-22М — советский и российский сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец

Ту-22М ("Бэкфайр" по классификации НАТО) — это семейство дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев с изменяемой геометрией крыла, разработанное Туполевым в конце 1960-х годов. Используется в стратегической и тактической авиации России для нанесения ударов по наземным и морским целям, включая задачи по борьбе с авианосными группами противника.

Основные характеристики Ту-22М3 (актуальная версия)

Размах крыла: 34,28 м (в разложенном положении), 23,30 м (в сложенном положении)

Длина: 42,46 м

Максимальная взлётная масса: 124 000 кг

Двигатели: 2 x РД-15Б-300 (по 25 000 кгс тяги)

Скорость:

Максимальная: 2 300 км/ч

Крейсерская: 900 км/ч

Дальность полёта:

Без дозаправки — 7 000 км

С дозаправкой — до 12 000 км

Практический потолок: 13 000-14 000 м

Экипаж: 4 человека.

Вооружение Ту-22М3

Ракетное вооружение

Х-22 "Буря" — дальность до 600 км, скорость 4 000 км/ч

Х-32 (модернизация Х-22) — дальность до 1 000 км, скорость 5 400 км/ч

Х-47М2 "Кинжал" (гиперзвуковая) — дальность 2 000 км, скорость до 10 Махов

Бомбовое вооружение

ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 (авиабомбы различной массы)

Кассетные боеприпасы

Ядерное оружие (при необходимости)

Защитное вооружение

Авиапушка ГШ-23 (23 мм) в кормовой установке

История разработки и модернизации

Ту-22М (первый прототип, 1969 г.) — модернизация Ту-22, но фактически новый самолёт

Ту-22М2 (1973 г.) — первое серийное поколение, изменяемая геометрия крыла

Ту-22М3 (1976 г.) — более мощные двигатели, улучшенные аэродинамика и вооружение

Ту-22М3М (2018 г.) — глубокая модернизация:

Новая авионика

Улучшенные РЛС и системы РЭБ

Совместимость с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Тактическое применение

Ту-22М3 способен атаковать авианосные группы, инфраструктурные объекты и стратегические цели. Использовался в военных конфликтах, включая:

Афганистан (1980-е) — бомбардировки Грузия (2008) — удары по военным объектам Сирия (2015-2021) — нанесение ударов по позициям террористов Украина (2022-2024) — удары крылатыми ракетами по боевикам.

Вывод

Ту-22М3 — мощный дальний бомбардировщик, способный атаковать авианосцы, инфраструктуру и стратегические объекты. Его модернизированная версия Ту-22М3М способна применять гиперзвуковые ракеты, что делает его важным элементом ядерного сдерживания и ударной авиации России.

Ту-22 М3