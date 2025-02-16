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Дмитрий Плотников

Ракетный комплекс С-500 Триумфатор-М. Только он способен противостоять Орешнику

3:27
Силовые структуры » Военные новости

Только российская армия способна противостоять ракетному комплексу "Орешник".

ЗРК С-500
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ is licensed under Creative Commons с указанием авторства 4.0 Международная
ЗРК С-500

Военные обозреватели предполагают, что зенитный ракетный комплекс С-500 "Триумфатор-М", разработанный концерном "Алмаз-Антей", способен перехватывать баллистические ракеты типа "Орешник".

Аналитики считают перехват комплекса "Орешник" наиболее вероятным на начальной фазе полёта, пока ракета не достигла максимальной скорости.

Экс-подполковник армии Германии Юрген Розе кверен, что западные зенитные ракетные комплексы, например, Patriot, не могут эффективно противостоять системе "Орешник". По его мнению, данные комплексы предназначены для поражения цели прямым попаданием, а не при помощи облака осколков.

О чём речь

С-500 "Триумфатор-М" (индекс 55Р6М "Триумфатор-М") — это российская противовоздушная и противоракетная зенитная ракетная система (ЗРС) большой и сверхбольшой дальности, разработанная концерном "Алмаз-Антей". Комплекс предназначен для перехвата баллистических, гиперзвуковых и аэродинамических целей, включая самолёты, крылатые ракеты и даже объекты в ближнем космосе.

С-500 "Триумфатор-М" превосходит американские системы THAAD и Aegis BMD по дальности, скорости целей и возможностям интеграции с другими комплексами.

Основные характеристики:

  • Дальность поражения: до 600 км,
  • Высота поражения: до 200 км,
  • Скорость поражаемых целей: до 10 Махов,
  • Количество одновременно обстреливаемых целей: до 10,
  • Типы поражаемых целей: баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты, космические аппараты,
  • Возможность работы в составе Единой системы ПВО-ПРО России.

Особенности:

Принцип раздельного решения задач — уничтожение баллистических и аэродинамических целей осуществляется разными типами ракет. Радар с активной фазированной антенной решёткой обеспечивает обнаружение целей на больших расстояниях и высокую точность наведения ракет.

Мобильность — комплекс размещается на шасси повышенной проходимости, что обеспечивает его быструю передислокацию. И, наконец, защищённость: система обладает высокой помехоустойчивостью и защитой от средств радиоэлектронной борьбы потенциального противника.

Состояние:

В настоящее время ЗРС С-500 "Триумфатор-М" проходит государственные испытания. Ожидается, что первые комплексы поступят на вооружение российской армии уже в ближайший год. Планируемый экспорт: в страны ОДКБ, возможный интерес со стороны Индии, Китая.

Вывод

С-500 "Триумфатор-М" является важным элементом системы противовоздушной и противоракетной обороны России. Он призван обеспечить защиту страны от современных и перспективных средств воздушного нападения противника.

Недружественные страны сегодня всерьёз обеспокоены возможностями не только "Орешника", так как ракета может нести ядерные заряды мощностью до 900 килотонн, но и единственной системой, которая может что-то противопоставить ему.

ПВО С-500 "Триумфатор-М"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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