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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Киев принудили ехать на переговоры с США и Россией, ВС РФ пытаются запечатать ВСУ в Судже

3:59
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Представляем сводку на понедельник, 17 февраля.

Переговоры в Саудовской Аравии

Итак, переговоры по Украине в Саудовской Аравии пройдут 18 февраля, сообщают СМИ.

От американцев в переговорах будут принимать участие советник по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Российскую Федерацию представят директор СВР Сергей Нарышкин и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее американский президент США Дональд Трамп анонсировал встречу, подчеркнув, что её задачей станет подготовка к возможной встрече Владимира Путина и Трампа.

Украинская делегация уже там, однако пока не будет принимать участия в переговорах — после того, как Россия и США договорятся, к процессу уже подключат переговорщиков из Киева и ЕС.

Самому Зеленскому из Вашингтона было озвучено, что если он не приедет на переговоры, это будет расцениваться как саботаж, и США "умывает руки". И меньше суток прошло между отрицанием этого формата Киевом и тем, как Зеленский первый прилетел на Ближний Восток. Сейчас он находится "рядом" и ждёт когда вызовут. Ранее он заявлял, что не примет решений между Россией и США по Украине.

Освобождение Донбасса

Тут удачи у ВС РФ на нескольких направлениях. Форсировав реку Мокрые Ялы они прорвали оборону врага, войдя в н. п. Новоочеретоватое. Также армия России продвинулась севернее Времевки, Великой Новосёлки, западнее Нового Комара. Подразделения ВС РФ на технике прорвались в н. п. Новоселовка и высадили десант, в самом селе закрепились несколько десятков русских бойцов.

Тем временем, всё пространство между сёлами Дачное и Улаклы зачищено. Скоро и сами Улаклы падут. А рядом — в Константинополе — встречные бои в центре и на юго-востоке. Говорить тут о контроле ещё рано. Но опорник за юго-восточной окраиной — уже российский.

Курская область

Бойцы группировки войск "Север" продолжают освобождать Курское приграничье. Преодолев упорное сопротивление ВСУ, подразделение ВДВ освободило посёлок Свердликово на границе с Сумской областью. Через него армия Украины заскакивала на Курщину в первые дни вторжения. Если русским воинам удастся пройти вдоль госграницы и отрезать линию отступления через дорогу Р-200, то враг фактически будет запечатан в Судже.

Кстати, в окрестностях Свердликово только за одну неделю "Север" полностью уничтожил несколько рот элитной 36-й бригады ВСУ. 

У Камышёвки "северяне" выбили врага из нескольких опорников в лесополках, продвинувшись до 400 м. "Бесстрашные" продолжают ввести бои в Куриловке и окрестностях. В самом посёлке освобождены несколько кварталов, отказавшиеся сложить оружие националисты уничтожены.

Генштаб ВСУ пытается остановить неизбежное — разгром своей группировки. Для сдерживания "Бесстрашных" из Сумской области ночью переброшены 100 человек живой силы, многие из которых, ещё недавно участвовали в боях в Донбассе. Противник продолжает бессмысленные атаки. За сутки около Куриловки бандеровцы 4 раза пытались контратаковать — в результате огневого поражения живая сила врага уничтожена. Общее продвижение группировки "Север" в области — более 1100 м.

ЛИДЕР государства!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы дональд трамп владимир путин сергей нарышкин
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