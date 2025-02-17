В США признали отсутствие интереса Индии к закупке американских F-35

Президент США Дональд Трамп предлагает экспортировать истребители-невидимки F-35 в Индию, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они отвечают на вопрос о том, почему Дели не заинтересуется подобным предложением. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-35

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна предложит Индии истребители F-35 в рамках более широких усилий по увеличению экспорта вооружений в страну.

"Мы увеличим военные продажи Индии на многие миллиарды долларов. Мы также прокладываем путь к тому, чтобы в конечном итоге предоставить Индии истребители-невидимки F-35", — заявил президент.

Эти комментарии были сделаны, когда Трамп принимал премьер-министра Индии Нарендру Моди в Белом доме. В прошлом Индия не проявляла интереса к F-35 или к закупкам американских истребителей, поскольку продажа F-35, как ожидается, будет нежизнеспособной по политическим причинам.

Жесткие меры контроля, которые Соединенные Штаты вводят в отношении использования своих истребителей, являются ключевым препятствием для продажи самолетов даже более дешевого класса, таких как F-16, причем в отношении F-35 меры контроля еще более жесткие. История попыток Вашингтона оказать давление на Дели по геополитическим вопросам, в том числе при предыдущей администрации Трампа, с угрозами введения экономических санкций, еще больше ухудшила ситуацию с экспортом оборудования, такого чувствительного, как истребители.

Сообщается, что Индия и Россия в настоящее время ведут переговоры о продаже российских истребителей пятого поколения Су-57, при этом широко распространена информация о заинтересованности Индии в производстве этого самолета по лицензии. Это произошло бы после долгой истории создания Индией советских и российских истребителей внутри страны, и предложение президента Трампа предоставить F-35, как предполагается, было частью попытки сорвать переговоры по Су-57, предложив альтернативу.

F-35 и Су-57 в настоящее время являются единственными истребителями пятого поколения, выпускаемыми за пределами Китая, и, как ожидается, они останутся такими и в 2030-х годах. Что касается трудностей, с которыми столкнутся Соединенные Штаты при поставке F-35, бывший маршал авиации ВВС Индии Анил Чопра недавно заявил, что Дели "по-прежнему с осторожностью относится к тенденции США оказывать давление и отказываться от союзников, когда их интересы расходятся"

Он подчеркнул, что "выбор надежной страны-партнера, которая не будет оказывать чрезмерного давления, имеет решающее значение", при этом явно подразумевая, что это исключает Соединенные Штаты и F-35 и, таким образом, оставляет Су-57 в качестве единственного варианта для страны приобрести истребитель.

Российский истребитель Су-57 был спроектирован таким образом, чтобы его было намного проще обслуживать при высокой степени готовности, он имеет примерно в два раза большую дальность полета, может совершать полеты с удвоенной скоростью и нести гораздо больший вес. Он также обладает намного более высокими летно-техническими характеристиками на всех скоростях.

Еще одним преимуществом Су-57 является то, что он прошел почти трехлетние испытания в условиях интенсивных боевых действий на украинском театре военных действий, в том числе использовался для подавления противовоздушной обороны, ведения воздушных боев и операций в хорошо защищенном воздушном пространстве противника, а также для нанесения высокоточных ударов.

Долгая история обмена технологиями и совместных программ между Россией и Индией, а также значительная напряженность, которая часто возникала между Дели и Вашингтоном, ставят Россию в гораздо более выгодное положение для продвижения своего истребителя.

Ожидается, что закупка F-35 в противном случае предоставит Соединенным Штатам огромные рычаги воздействия на Индию, в том числе за счет контроля над исходными кодами и поставками запчастей.

Считается, что Соединенные Штаты с гораздо меньшей вероятностью предложат сопоставимые варианты совместного производства и передачи технологий России, которая недавно подписала беспрецедентное соглашение, позволяющее Индии совместно производить двигатели АЛ-31 для более чем 220 истребителей Су-30МКИ, ранее совместно производившихся по лицензии.