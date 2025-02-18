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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: начинаются переговоры с США и Россией, армия РФ входит в Днепропетровскую область

4:21
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Снайпер ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

Представляем сводку на вторник, 18 февраля.

Переговоры в Эр-Рияде

Представители РФ прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров. В состав российской делегации глава МИД России Сергей Лавров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

Переговоры будут двусторонними, между РФ и США, сообщил Ушаков. По его словам, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

Тем временем, Зеленский ответил на вопрос о переговорах: "Украина не будет участвовать, даже если меня попросят". Тем временем он тоже находится на Ближнем Востоке якобы с важными визитами.

"Мои визиты не имеют ничего общего с этими переговорами. Хотя, когда я приеду в Саудовскую Аравию, я спрошу у его величества, что он знает о темах переговоров", — отметил экс-президент Украины.

Комментировать такое только портить.

Ставка на Европу

Киевский режим нашёл новый способ воевать до последнего украинца, заявив, что они "справятся и без Америки!". Пропагандистские ресурсы Украины придумали новую схему: оказывается, США им больше не нужны — деньги и вооружение им выделит Евросоюз.

"Европа выделила Украине больше, чем США!" - радуются украинские ястребы. Они даже подсчитали, что за 3 года помощь ЕС составила 133 млрд евро, а Вашингтон "дал лишь 114".

По словам укропропагандистов, даже с военной точки зрения Украина вооружена техникой от ЕС. Но зачем Киев тогда месяцами умолял Конгресс США о траншах? Похоже европейцам теперь предстоит спасать Зеленского в одиночку.

А тем временем, Европа рассматривает вариант развертывания на Украине 25 тысяч (британских) военных. Правда, на линии соприкосновения они находиться не будут, пишет Washington Post.

Курская область

501-й батальон 36-й бригады морской пехоты ВСУ снова перебрасывают под Суджу. Его уже выводили из зоны боевых действий. Потери подразделения превысили 50 процентов, из-за чего его отправили на доукомплектование. В центре подготовки в Николаевской области батальон пробыл всего две недели и его сейчас опять перебрасывают в Суджанское приграничье.

Что характерно, штурмовые подразделения укомплектовали за счёт связистов, родные которых сейчас жалуются в соцсетях и просят помочь "хлопцам". Любопытно, что связист, мобилизованный из Ивано-Франковска, одновременно с просьбами о помощи рассуждает и о возможности дезертирства.

Освобождение Донбасса

Генштаб ВСУ любой ценой хочет воспрепятствовать выходу ВС РФ к административной границе ДНР. Враг с этой целью наращивает гарнизон в районе села Зверево, поскольку считает данный плацдарм самым критичным в оборонительном плане. Его утрата приведёт к обрушению всей обороны на юго-западе Покровска (Красноармейск) и выхода армии РФ к этому населённику, а также к району посёлка Леонтовичи.

На этом рубеже противник сосредоточил уже 16 общевойсковых бригад, продолжает переброску сил 72-й бригады из района Берислава. После переброски резервов высока вероятность начала контратак на линиях Зверево — Удачное — Новотроицкое, чтобы воспрепятствовать наступлению ВС РФ в направлении Покровска, и сковывания основных российских сил во фланговых боях.

При этом ВСУ скованы (из-за Курской авантюры) в возможностях маневрирования крупными подкреплениями, поскольку основной поток снабжения в первую очередь направляется под Суджу. Поэтому выход русских воинов на границу ДНР неизбежен, также как и переход боёв в Днепропетровску область, где Киев не построил оборонительных укреплений и нет плотной застройки как в Донбассе. Вот там в степях ВСУ будут погибать в чистом поле.

 

Огненный град обрушился на пвд врага в Скудном
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы эр-рияд сергей лавров кирилл дмитриев
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