Несбыточные мечты и реальные планы: чего всё же достигнет Россия по итогам спецоперации?

Как известно, мудрец намечает такие планы, которые можно не только успешно выполнить, но даже перевыполнить. Глупец же, напротив, тешит себя несбыточными иллюзиями, занимается болтовнёй и декларирует нелепые лозунги. Разумеется, я имею в виду, прежде всего, киевский режим и его западных покровителей, которые вознамерились победить в войне ядерную державу и, что самое удивительное, поверили в такую фантастическую возможность.

Фото: z.mil.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. Кадры из Киевской области

Кстати сказать, результаты социологических опросов европейцев до сих пор демонстрируют их странную убеждённость, совершенно не основанную на здравом смысле, в том, что Украина обязательно победит "агрессивную и варварскую" Россию.

До победы ещё далеко

Однако и нам ни в коем случае нельзя отрываться от реальной действительности и впадать в шапкозакидательские настроения. Несмотря на то, что администрация Дональда Трампа, в отличие от русофобских правительств большинства стран Евросоюза, как будто осознала несбыточность плана одолеть Россию с помощью наложения на неё санкций и всемерной военной поддержки киевского режима, мы, к огромному сожалению, ещё очень далеки от желанной победы. Выражаясь образно, до неё нам как до неба.

Очевидно, что Россию в разной степени могут устроить три варианта Победы. Первый, самый фантастический, предполагает полную ликвидацию Украины с включением 95% её территории в состав РФ.

Второй, наиболее желаемый, но труднодостижимый, вариант подразумевает присоединение к России всего левобережья Днепра, а также Николаевской и Одесской областей.

Наконец, третий, более-менее соответствующий сложившимся военно-политическим реалиям, как бы просто фиксирует наши достижения на поле боя. Признаемся честно, эти достижения не столь значительны, как бы этого хотелось всем истинным патриотам Отечества, наследникам Великой Победы 1945 года. Данный вариант означает освобождение от украинских нацистов четырех областей, уже ставших частью РФ в соответствии с Конституцией, а также демилитаризацию и денацификацию остальной части Украины с гарантией её невступления в НАТО.

И хотя последний вариант кажется вполне осуществимым, всё равно у нас не будет гарантии того, что к власти в Незалежной не придут реваншисты, которые при помощи Запада создадут мощную современную армию и, может быть, получат в своё распоряжение ядерный арсенал. При наличии на территории Украины нескольких АЭС это не является большой проблемой.

Однако даже такой половинчатый исход СВО на сегодняшний день не выглядит легко достижимым. Фронт движется на запад черепашьим шагом, территория РФ подвергается систематическим атакам вражеских беспилотников и ракет, ДНР, Курская, Херсонская и Запорожская области не полностью освобождены от оккупации. Мобилизационный потенциал Украины ещё далеко не исчерпан, обе стороны при сложившимся характере боевых действий, что бы об этом не вещала наша и вражеская пропаганда, несут сравнимые и очень серьёзные потери.

Очевидно, что при поддержке Запада Киев способен сопротивляться ещё достаточно длительное время, поскольку режим Зеленского не остановится перед тотальной мобилизацией. К тому же операторами дронов вполне могут быть даже школьники. Я уж не говорю об активизации террористической деятельности спецслужб врага.

Упования некоторых наших экспертов на нынешнего президента США, которые приняли форму некой трампомании, на мой взгляд, лишены какого-либо прочного основания. Очевидно, что американцы на грядущих переговорах по Украине предложат нам тот или иной вариант почётной капитуляции. В лучшем случае это будет заморозка конфликта по линии боевого соприкосновения, но ни о каком юридическом признании включения в состав России четырёх областей и Крыма, а тем паче возвращении наших замороженных активов никто с нами говорить не собирается.

Очевидно, что подобные условия прекращения активных боевых действий Трамп, склонный к внешним эффектам, преподнесёт как своё величайшее благодеяние. Которое, несомненно, встретит яростное осуждение и противодействие европейских покровителей киевского режима.

Мира к 9 мая скорее не будет

Поэтому, вероятнее всего, мирное соглашение с Украиной и коллективным Западом в ближайшей перспективе (ни к 9 мая, ни к 1 сентября) заключено не будет, поскольку для него нет объективных предпосылок, а враги России всё ещё всерьёз надеются на то, что они обеспечат себе выигрышную переговорную позицию. Наивные предположения, что Трамп разведёт по углам сцепившихся в жестокой схватке восточных славян, честное слово, напоминают надежды мужиков из стихотворения Некрасова "Забытая деревня", которые, несмотря на все напасти, упорно твердили:

"Вот приедет барин, барин нас рассудит…"

Увы, мы сможем заключить выгодный для нас мир только в том случае, если так испугаем Запад, что он попросту отшатнётся от Украины. Это возможно лишь при условии широкомасштабного наступления российской армии или массированного применения новых видов оружия. Для этого необходимо твёрдое и ответственное политическое решение, которое, видимо, последует в том случае, если первый раунд переговоров с нашими оппонентами завершится неудачей.

Однако России мало одолеть внешних супостатов на поле боя и утвердить свои условия мира. Для нашей страны СВО стала возможностью внутреннего преображения, которое, к сожалению, происходит такими же темпами, какими фронт ползёт на запад. Ведь очевидно, что созданная в России в 90-е годы прошлого века политическая и экономическая система (буржуинский сырьевой капитализм) за последние 25 лет претерпела лишь внешние изменения и не обеспечивает нашему народу подлинной социальной справедливости.

Нужна программа реформ

Недавно я получил письмо из Одессы от своего бывшего ученика, который уже три года прячется от мобилизации. Он пишет, что в России общество устроено намного лучше, чем на Украине. Действительно, у нас практически нет ксенофобии и национализма, власть реально пытается проводить полезные преобразования, ведётся (правда, не столь успешно, как бы того хотелось) борьба с коррупцией, модернизируются производства, да и сама страна внешне становится более современной и привлекательной.

И всё же я уверен, что уже сейчас, не дожидаясь окончания войны на Украине, на самом высоком уровне должна быть сформулирована чёткая и ясная программа комплексных реформ, направленных на благо всего нашего общества.

Но при этом не следует в очередной раз, подобно глупцам, громоздить несбыточные планы, с высоких трибун произносить пафосные речи о собственном величии, пытаться в кратчайшие сроки догнать и перегнать лидеров мирового прогресса. Народ поддержит только те реформы, которые сразу же дадут позитивные результаты.

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Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



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