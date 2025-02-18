Названы три пути закупки Индией российских Су-57

У Индии есть три способа закупки российских истребителей Су-57, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о преимуществах каждого из них. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
После дебютного появления российского истребителя пятого поколения Су-57 в Индии на выставке Air India 2025 представители Дели и Москвы, как сообщается, ведут переговоры о продаже самолета. Этот истребитель считается для Индии единственным реальным вариантом приобретения истребителей пятого поколения в ближайшей перспективе, который, как ожидается, будет высоко цениться как в связи с быстрым расширением и усилением собственного парка самолетов пятого поколения, так и в связи с тем, что Китай намерен поставить свои истребители J-35 в Пакистан до конца десятилетия.
Поскольку это один из двух истребителей пятого поколения, которые сегодня производятся в мире за пределами Китая, единственный другой вариант — американский F-35 — считается маловероятным из-за очень ограниченной автономии, которую Соединенные Штаты предоставят в отношении того, как он может быть использован.
К числу других факторов относится ограниченный уровень доверия между Вашингтоном и Дели, поскольку в прошлом первый угрожал последнему экономическими санкциями и часто использовал доверие клиентов к своим самолетам, чтобы угрожать введением эмбарго и добиваться политических уступок. Эксперт по программам истребителей пятого поколения и автор книги "Китайский истребитель-невидимка: J-20 "Могучий дракон" и растущий вызов господству Запада в воздухе" Абрахам Абрамс в недавней статье подробно остановился на трех совершенно разных путях, которые Министерство обороны Индии могло бы использовать для закупки истребителей.
Первым путем, который Индия могла бы предпринять для приобретения Су-57, было бы приобретение истребителей, построенных в России "на заказ", в стандартной экспортной комплектации, подобно тому, как это недавно сделали ВВС Алжира. Это позволило бы поставлять самолеты гораздо быстрее, "возможно, по конкурентоспособному графику с учетом получения Пакистаном J-35", как отмечает Абрамс, и в то же время было бы значительно дешевле, чем производить самолеты по лицензии на новом предприятии в самой Индии.
Такие закупки могут быть осуществлены в качестве временной меры до тех пор, пока индийский истребитель пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) не будет введен в эксплуатацию. Однако, как отмечает Абрамс, "ожидается, что отечественный истребитель достигнет стадии прототипа только в середине 2030-х годов. Это, а также тот факт, что предыдущие индийские авиационные программы неизменно создавали серьезные прецеденты для задержек на десятилетия, делает вероятным, что на Су-57 нужно будет полагаться не только как на временный самолет".
Ожидается, что AMCA поступит на вооружение только ближе к 2040 году, а индийское правительство сосредоточит свое внимание на с укреплением отечественной промышленности закупка Су-57 исключительно "в готовом виде" представляется менее вероятной, поскольку ожидается высокий интерес к производству самолета на местном уровне.
Вторым способом, который Индия могла бы использовать для закупки Су-57, было бы приобретение ограниченного количества истребителей в качестве временной меры и работа по организации лицензионного производства дальнейших Су-57 в Индии для более масштабных закупок.
Как отметил Абрамс: "Это будет отражать закупку 18 истребителей Су-30К и 50 истребителей Су-30МКИ у России, предшествующую заключению контракта на лицензионное производство. Производство истребителей в Индии соответствовало бы приоритетам правительства по сокращению импорта вооружений и развитию отечественного оборонного производства, при этом такое соглашение, вероятно, будет связано с требованиями о существенной передаче технологий местной промышленности для поддержки программы AMCA".
Эксперт отмечает, что, как и в случае с Су-30, истребитель может быть адаптирован в соответствии с местными требованиями, при этом добавление второго сиденья считается наиболее вероятным вариантом, на который российские официальные лица ссылались в прошлом. Он также отмечает возможность того, что Су-57 могут быть арендованы у России, а не приобретены напрямую, до тех пор, пока модели лицензионного производства не начнут поступать на вооружение. Существует множество прецедентов, когда Индия производила российские истребители по лицензии внутри страны, включая МиГ-21 и МиГ-27, и потребность страны в передаче технологий для поддержки программы AMCA и в опыте в области технологий производства истребителей пятого поколения делает это предложение особенно привлекательным.
Третьим путем, по которому Индия могла бы пойти для приобретения Су-57, было бы "возобновление совместной программы по разработке усовершенствованного и сильно модифицированного варианта Су-57, возможно, под другим обозначением, таким как "Су-60". Такой самолет мог бы в большей степени использовать индийские технологии, в частности, в области авионики, и подобная сделка будет сопровождаться более масштабной передачей технологий и увеличением доли местного производства.
Время, которое потребуется для этого, также создаст стимул для покупки или лизинга Су-57, построенных в России в ограниченном количестве, в качестве временной меры.
"Такую программу можно было бы рассматривать как оптимальное средство укрепления индийского сектора истребительной авиации, чтобы поставить его в наилучшее положение для разработки AMCA", — отмечает Абрамс, добавляя, что второй и третий варианты можно было бы объединить.
Это повлечет за собой лицензионное производство более стандартного и слегка модифицированного варианта Су-57 в промежуточный период, пока производственные линии "не перейдут на совместно разработанную версию после завершения разработки и летных испытаний, возможно, в 2030-х годах".
Хотя сохраняется значительная неопределенность в отношении планов Индии в отношении Су-57, ситуация с безопасностью в стране, ее промышленные приоритеты и предыдущие сделки по закупке российских истребителей дают множество указаний на то, как это может произойти.
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