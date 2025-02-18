Названы три пути закупки Индией российских Су-57

7:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

У Индии есть три способа закупки российских истребителей Су-57, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о преимуществах каждого из них. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Су-57

После дебютного появления российского истребителя пятого поколения Су-57 в Индии на выставке Air India 2025 представители Дели и Москвы, как сообщается, ведут переговоры о продаже самолета. Этот истребитель считается для Индии единственным реальным вариантом приобретения истребителей пятого поколения в ближайшей перспективе, который, как ожидается, будет высоко цениться как в связи с быстрым расширением и усилением собственного парка самолетов пятого поколения, так и в связи с тем, что Китай намерен поставить свои истребители J-35 в Пакистан до конца десятилетия.

Поскольку это один из двух истребителей пятого поколения, которые сегодня производятся в мире за пределами Китая, единственный другой вариант — американский F-35 — считается маловероятным из-за очень ограниченной автономии, которую Соединенные Штаты предоставят в отношении того, как он может быть использован.

К числу других факторов относится ограниченный уровень доверия между Вашингтоном и Дели, поскольку в прошлом первый угрожал последнему экономическими санкциями и часто использовал доверие клиентов к своим самолетам, чтобы угрожать введением эмбарго и добиваться политических уступок. Эксперт по программам истребителей пятого поколения и автор книги "Китайский истребитель-невидимка: J-20 "Могучий дракон" и растущий вызов господству Запада в воздухе" Абрахам Абрамс в недавней статье подробно остановился на трех совершенно разных путях, которые Министерство обороны Индии могло бы использовать для закупки истребителей.

Прямые закупки

Первым путем, который Индия могла бы предпринять для приобретения Су-57, было бы приобретение истребителей, построенных в России "на заказ", в стандартной экспортной комплектации, подобно тому, как это недавно сделали ВВС Алжира. Это позволило бы поставлять самолеты гораздо быстрее, "возможно, по конкурентоспособному графику с учетом получения Пакистаном J-35", как отмечает Абрамс, и в то же время было бы значительно дешевле, чем производить самолеты по лицензии на новом предприятии в самой Индии.

Такие закупки могут быть осуществлены в качестве временной меры до тех пор, пока индийский истребитель пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) не будет введен в эксплуатацию. Однако, как отмечает Абрамс, "ожидается, что отечественный истребитель достигнет стадии прототипа только в середине 2030-х годов. Это, а также тот факт, что предыдущие индийские авиационные программы неизменно создавали серьезные прецеденты для задержек на десятилетия, делает вероятным, что на Су-57 нужно будет полагаться не только как на временный самолет".

Ожидается, что AMCA поступит на вооружение только ближе к 2040 году, а индийское правительство сосредоточит свое внимание на с укреплением отечественной промышленности закупка Су-57 исключительно "в готовом виде" представляется менее вероятной, поскольку ожидается высокий интерес к производству самолета на местном уровне.

Лицензионное производство

Вторым способом, который Индия могла бы использовать для закупки Су-57, было бы приобретение ограниченного количества истребителей в качестве временной меры и работа по организации лицензионного производства дальнейших Су-57 в Индии для более масштабных закупок.

Как отметил Абрамс: "Это будет отражать закупку 18 истребителей Су-30К и 50 истребителей Су-30МКИ у России, предшествующую заключению контракта на лицензионное производство. Производство истребителей в Индии соответствовало бы приоритетам правительства по сокращению импорта вооружений и развитию отечественного оборонного производства, при этом такое соглашение, вероятно, будет связано с требованиями о существенной передаче технологий местной промышленности для поддержки программы AMCA".

Эксперт отмечает, что, как и в случае с Су-30, истребитель может быть адаптирован в соответствии с местными требованиями, при этом добавление второго сиденья считается наиболее вероятным вариантом, на который российские официальные лица ссылались в прошлом. Он также отмечает возможность того, что Су-57 могут быть арендованы у России, а не приобретены напрямую, до тех пор, пока модели лицензионного производства не начнут поступать на вооружение. Существует множество прецедентов, когда Индия производила российские истребители по лицензии внутри страны, включая МиГ-21 и МиГ-27, и потребность страны в передаче технологий для поддержки программы AMCA и в опыте в области технологий производства истребителей пятого поколения делает это предложение особенно привлекательным.

Совместная программа

Третьим путем, по которому Индия могла бы пойти для приобретения Су-57, было бы "возобновление совместной программы по разработке усовершенствованного и сильно модифицированного варианта Су-57, возможно, под другим обозначением, таким как "Су-60". Такой самолет мог бы в большей степени использовать индийские технологии, в частности, в области авионики, и подобная сделка будет сопровождаться более масштабной передачей технологий и увеличением доли местного производства.

Время, которое потребуется для этого, также создаст стимул для покупки или лизинга Су-57, построенных в России в ограниченном количестве, в качестве временной меры.

"Такую программу можно было бы рассматривать как оптимальное средство укрепления индийского сектора истребительной авиации, чтобы поставить его в наилучшее положение для разработки AMCA", — отмечает Абрамс, добавляя, что второй и третий варианты можно было бы объединить.

Это повлечет за собой лицензионное производство более стандартного и слегка модифицированного варианта Су-57 в промежуточный период, пока производственные линии "не перейдут на совместно разработанную версию после завершения разработки и летных испытаний, возможно, в 2030-х годах".

Хотя сохраняется значительная неопределенность в отношении планов Индии в отношении Су-57, ситуация с безопасностью в стране, ее промышленные приоритеты и предыдущие сделки по закупке российских истребителей дают множество указаний на то, как это может произойти.