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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: посёлок Улаклы освобождён, Трамп жёстко наехал на Зеленского

3:50
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Владимир Зеленский

Представляем сводку на среду, 19 февраля.

Рефлексия на переговоры в Эр-Рияде

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. В том числе они касались конфликта на Украине. Однако украинскую сторону туда не позвали. В связи с этим Владимир Зеленский поспешил сделать опять странные заявления по итогам своего неучастия в переговорах в Эр-Рияде:

  • "Ни одна страна мира не помогала Украине после "полномасштабного вторжения РФ" (?),
  • Кремль хотел поставить на Украине пророссийское руководство, чтобы оно полностью было в вертикали Путина,
  • РФ поставила ультиматум: уменьшение количества ВСУ, признание российских территорий,
  • "Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое чувство, что сейчас Украина пойдет на это?",
  • "Я идти на ультиматумы Москвы идти не собирался тогда и не собираюсь сейчас",
  • Киев не чувствует поддержки от США, знает, что они и некоторые страны Европы не хотят видеть Украину в НАТО, но это больше желание Кремля.

В свою очередь, Дональд Трамп после слов Зеленского дал ему свою весьма жёсткую оценку.

  • Он отметил, что Зеленский — совершенно некомпетентный президент, который делает нелепые заявления.
  • "На Украине давно не было выборов. Как бы мне ни было грустно говорить, но у Зеленского сейчас рейтинг — 4 процента".
  • Позиция Украины по диалогу между Москвой и Вашингтоном разочаровывает. "У них было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров".
  • США выделили Киеву 350 млрд долларов, а Зеленский не знает, где половина этих денег.
  • Украине придётся или заплатить, или выяснить, куда делись деньги.
  • Также Трамп заявил, что русские не хотели разрушать Киев, но если бы они хотели, то они бы это легко сделали.

Курская область

При всех переговорах бои на ТВД Украины не останавливаются ни на секунду. Армия России идёт вперёд с хорошей динамикой. Активизировались Курское и Сумское направления. Киев пытается наполнить там войска резервом, но этого мало. Вооружение, личный состав и техника противника уничтожаются. Резервы ВСУ будут исчерпаны к середине марта. Дальше никто в штабе главкома Александра Сырского не знает что делать.

На близкую перспективу, к середине марта, Генштаб ВСУ должен придумать план по Курскому приграничью. Либо они дожигают остатки группировки в 25 тыс. мобилизованных, либо остатками резерва попытаются открыть новое направление на Белгород или Брянск. Но все варианты для киевского режима — смерть.

Донбасс

Вечером пришла информация, что посёлок Улаклы освобождён. В селе оставалось много боевиков ВСУ, которым не удалось вовремя убежать — много погибших и пленных. Киев мог бы это предотвратить, если бы отдал вовремя приказ на выход из котла. Но не отдал.

"Потому что генералу Тарнавскому как командующему ОТУ Донецк нужны хорошие доклады наверх, что "мы там всё держим" — пишут украинские эксперты.

На Покровском участке ВС РФ продвинулись на окраинах Андреевки и продолжают атаки в застройке и вдоль ряда лесопосадок.

За вчера только на территории одной лесопосадки на южном фланге Покровска захвачено в плен 11 бандеровцев из некогда элитной 71-й егерской бригады ВСУ.

Уточнения

Улаклы́ (укр Улакли) — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области. Основано в 1779 году греками, выселенными из одноимённого села в Крыму.

Виражи на Су-57
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу дональд трамп владимир зеленский
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