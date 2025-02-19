Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.
Представляем сводку на среду, 19 февраля.
Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. В том числе они касались конфликта на Украине. Однако украинскую сторону туда не позвали. В связи с этим Владимир Зеленский поспешил сделать опять странные заявления по итогам своего неучастия в переговорах в Эр-Рияде:
В свою очередь, Дональд Трамп после слов Зеленского дал ему свою весьма жёсткую оценку.
При всех переговорах бои на ТВД Украины не останавливаются ни на секунду. Армия России идёт вперёд с хорошей динамикой. Активизировались Курское и Сумское направления. Киев пытается наполнить там войска резервом, но этого мало. Вооружение, личный состав и техника противника уничтожаются. Резервы ВСУ будут исчерпаны к середине марта. Дальше никто в штабе главкома Александра Сырского не знает что делать.
На близкую перспективу, к середине марта, Генштаб ВСУ должен придумать план по Курскому приграничью. Либо они дожигают остатки группировки в 25 тыс. мобилизованных, либо остатками резерва попытаются открыть новое направление на Белгород или Брянск. Но все варианты для киевского режима — смерть.
Вечером пришла информация, что посёлок Улаклы освобождён. В селе оставалось много боевиков ВСУ, которым не удалось вовремя убежать — много погибших и пленных. Киев мог бы это предотвратить, если бы отдал вовремя приказ на выход из котла. Но не отдал.
"Потому что генералу Тарнавскому как командующему ОТУ Донецк нужны хорошие доклады наверх, что "мы там всё держим" — пишут украинские эксперты.
На Покровском участке ВС РФ продвинулись на окраинах Андреевки и продолжают атаки в застройке и вдоль ряда лесопосадок.
За вчера только на территории одной лесопосадки на южном фланге Покровска захвачено в плен 11 бандеровцев из некогда элитной 71-й егерской бригады ВСУ.
Улаклы́ (укр Улакли) — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области. Основано в 1779 году греками, выселенными из одноимённого села в Крыму.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?