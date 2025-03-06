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Любовь Степушова

ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники

Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ нарастили давление в Курской области. Украинские источники признают, что ситуация критическая и пора выводить ВСУ из тактического окружения.

Схема наступления ВС РФ в Курской области
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Схема наступления ВС РФ в Курской области

Группировка ВСУ в Суджанском районе разрезана на три части

После освобождения населённых пунктов Свердликово, Погребки и Лебедевка Суджанского района российская армия вышла на рубеж села Малая Локня к северу от Суджи — до неё от Малой Локни остаётся 18 километров. Одновременно российские подразделения усиливают давление на украинские позиции в этом районе с юго-востока от Черкасского-Поречного.

Также ВС РФ 5 марта продвинулись южнее Суджи от Куриловки примерно на четыре километра на запад, угрожая перерезать второстепенную дорогу от Суджи на Гуево, имеющую критическое значение для снабжения ВСУ после блокировки трассы H07 на Юнаковку.

ВСУ вынуждены также сдерживать продвижение ВС РФ в Сумскую область, российские источники пишут о захваченных позициях в Новеньком и Журавках. Кроме того, были уничтожены два моста к северу от Суджи и один в самом городе, таким образом группировка ВСУ оказалась разрезанной на три части (на схеме чёрным).

Украинские источники призывают вывести ВСУ из Курской области

Нацист Сергей Стерненко пишет в Telegrаm, что ситуация с логистикой для ВСУ "стремительно ухудшается и уже критическая". Он признаёт, что логистические пути к Судже находятся под полным огневым контролем ВС РФ. По его словам, расстояние от основной дороги до российских позиций составляет 5-7 километров, что позволяет ВС РФ "непрерывно работать по ней дронами". Усугубляет ситуацию плохое состояние дорог, "по которым физически более 20 километров в час невозможно ехать", а с потеплением ситуация ухудшится.

Ему вторит медийный украинский военный, радиотехник Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Теплеет, земля раскисает, техника вязнет. Возможно, пора "сворачиваться" с курского направления. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах — это сейчас сомнительно", — пишет Флэш в Telegram.

Российские бойцы из группировки "Север" сообщают о массовой сдаче в украинцев в плен, публикуют видео о поражении вражеской техники.

ВС РФ близки к захвату ключевых позиций на сумском направлении

Вторжение ВСУ в Курскую область, не достигнув своей цели — захвата Курской АЭС, превратилось для украинцев в ловушку, а российская армия использовала ситуацию для укрепления своих позиций. Если темпы продвижения сохранятся, то она займёт ключевые позиции в приграничных районах с возможностью наступать на Сумы.

По данным Минобороны РФ, на 20 февраля территория Курской области, находящаяся под контролем ВСУ, сокращена более чем в два раза. Освобождено свыше 800 квадратных километров, что составляет около 64 процентов от изначально оккупированной ВСУ территории (1268 квадратных километров).

Уточнения

Су́джа — административный центр Суджанского района Курской области. 14 августа 2024 года Суджа была оккупирована Вооружёнными силами Украины. Население — 4941 чел. (2024).

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы всу сумы куриловка курская область
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