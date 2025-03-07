Как может выглядеть капитуляция Киева, если она когда-то произойдёт

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В последний месяц-два от многочисленных экспертов и обывателей слышно немало разговоров о том, что при выходе Вашингтона из военного конфликта на Украине и неспособности Евросоюза ей помочь, Киев будет вынужден подписать капитуляцию.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Но эти эксперты и аналитики не берут во внимание, что при этом случае украинскому правительству, которое будет в стране на тот момент, придётся выполнять очень непростые требования России. Это даже без фактического превращения Украины в субъект Российской Федерации и дальнейшего существования Незалежной как суверенного государства.

А какими могут быть и политические требования от Москвы?

Абсолютный отказ от вооружённых сил. Жёсткая демилитаризация — капитальное разоружение страны, И обязательный запрет на создание новых вооружённых сил. На данный момент разговоры идут лишь об отказе отдельных видов оружия и сокращении численности ВСУ до так называемой региональной полицейской группировки.

И хотя сегодня говорить об этом как минимум несерьёзно, однако стоит вспомнить, что каждое российское последующее предложение будет не в пример хуже предыдущего. А значит, нельзя исключать, что и такое требование от Кремля поздно или рано может быть озвучено.

Контроль Российской Федерации как победившей стороны. В случае украинской капитуляции России вполне может разместить на территории бывшего националистического государства свои военные базы. Напомню, что это было во времена Советского Союза. К примеру, можно восстановить ракетные подразделения на Западной Украине и развернуть там ракетный комплекс "Орешник". Также капитуляция Киева вполне может предполагать размещение контингента российской армии в Киеве и остальных стратегических точках Украины. Именно так сделали американцы в Японии.

Обязательно полное юридическое вето всех националистических организаций, обязателен запрет их деятельности, а значит, уголовное преследование всех адептов таких организаций, приравняв их к террористическим.

Пересмотр геополитики. Одним из гарантов ненападения на Россию и невыполнения в будущем хоть каких-то агрессивных действий может стать подписание договора о союзничестве с Российской Федерацией. А может быть и включение в ОДКБ. Вместе с этим Киев можно обязать полностью разорвать связи с Западом и США. В том числе и военные.

Территориальное изменение. Киев должен будет официально признать все свои территориальные потери. Обязателен отказ от претензий на полуостров Крым и другие области, включая новые регионы России (пока только Запорожская и Херсонская области, но в дальнейшем они могут и прибавиться).

Реформы в политике. Безусловная смена власти — выбор нового правительства под российским контролем. Изменение Конституции Украины, закрепление пророссийского или хотя бы нейтрального статуса, и обязательно безусловный запрет любой антироссийской риторики.

Экономическая составляющая. Выплата России репараций за ущерб, нанесённый ей за время проведения специальной военной операции, предлагает "Военная хроника". Отказ от всех западных грантов и функционирование в юридических и экономических рамках Евразийского экономического Союза. Контроль российских организаций над стратегическими сферами бывший Незалежной.

Вывод

Стоит учесть, что на данный момент такие условия не оговариваются, речь заходит только о договорённостях, не капитуляции или каких-то ультиматума.