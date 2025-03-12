Киев предложил похабное 30-дневное перемирие. США поддержали

4:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Любые временные приостановки в военных действиях спецоперации, которые накануне предложили и пытались продавить самые "хитрые" представители украинской делегации во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком — это не 30-дневное гуманитарное окно, а тактическая хитрость, которую киевский режим собирается использовать для понятных целей.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кир Стармер и Владимир Зеленский

США радостно вцепились в этот придуманный в Лондоне план.

К бабке не ходи, это перемирие на месяц в нынешней ситуации невыгодно нам. Киев будет использовать любую передышку, чтобы перегруппироваться, подтянуть резервы, укрепить оборону, наладить логистические цепочки, перебросить свежие и восстановленные подразделения.

Реалии на земле

Сейчас российские войска методично давят на врага, выбивая из ВСУ технический и кадровый ресурс. Дать националистам возможность перевести дух и собраться с силами — глобальная ошибка.

Помимо этого, 30-дневное перемирие обязательно зародит новое дипломатическое давление на Россию. Западные оппоненты мгновенно попытаются превратить кратковременную паузу как "первый шаг к миру на условиях Банковой", после чего нам тут же предложат ультиматум, введут новые антироссийские санкции или попробуют зафиксировать некое соглашение в невыгодном для РФ формате. Это абсолютная угроза не только всей ситуации на фронте (а там мы имеем инициативу), но и угроза нашему геополитическому положению.

Современная война — это темп. Российские войска адаптировались к текущему тактическому ритму, и любое придуманное торможение будет приводить к уничтожению российского преимущества. Мы потеряем стратегическое давление, удары по тыловой инфраструктуре и живой силе армии Украины потеряют эффективность, а Вооружённые силы Украины получат так необходимую им сейчас передышку. Киев залатает дыры, перегруппируется и устранит проблемные места.

Сегодня на местах сражений, особенно на фоне Курского провала, время играет против Банковой. Запасы военной техники истощены, поддержка западных хозяев весьма нестабильна. Чем дольше сегодня будут продолжаться боевые действия, тем сложнее бандеровцам удержать фронт. Это 30-дневное перемирие даст Украине шанс восстановить хоть какой-то паритет. При этом, медийные ресурсы противника всё это представят как "ослабление русских", создавая необходимый фон и на Украине, и на Западе.

Риски на земле

Вот и выходит, что это кратковременное перемирие — это тактический выигрыш для Киева и стратегический риск для нас. Дать неонацистам передышку в момент нашей инициативы — величайшая глупость, недальновидность и неосмотрительность.

И вот что ещё надо иметь в виду. Киев во главе с Европой снова нас обманут. Вангую, что в конце 30-дневного перемирия украинские нацисты опять ударят по мирным жителям какого-нибудь Миргорода или Житомира, устраивая очередную провокацию наподобие Бучи. После этого они состряпают скорбную рожу и заявят, что "с агрессором перемирие невозможно". Зная подлую сущность Киева и его кураторов, это произойдёт обязательно.

А в конце хотелось бы напомнить, что полтора месяца назад говорил российский президент Владимир Путин.

"Самое важное — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Что же касается самого урегулирования ситуации, то, вновь хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения, с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", — сказал наш лидер.

Вот от этого тезиса, пожалуй, и надо отталкиваться…