Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Киев предложил похабное 30-дневное перемирие. США поддержали

4:11
Силовые структуры » Военные новости

Любые временные приостановки в военных действиях спецоперации, которые накануне предложили и пытались продавить самые "хитрые" представители украинской делегации во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком — это не 30-дневное гуманитарное окно, а тактическая хитрость, которую киевский режим собирается использовать для понятных целей.

Кир Стармер и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер и Владимир Зеленский

США радостно вцепились в этот придуманный в Лондоне план.

К бабке не ходи, это перемирие на месяц в нынешней ситуации невыгодно нам. Киев будет использовать любую передышку, чтобы перегруппироваться, подтянуть резервы, укрепить оборону, наладить логистические цепочки, перебросить свежие и восстановленные подразделения.

Реалии на земле

Сейчас российские войска методично давят на врага, выбивая из ВСУ технический и кадровый ресурс. Дать националистам возможность перевести дух и собраться с силами — глобальная ошибка.

Помимо этого, 30-дневное перемирие обязательно зародит новое дипломатическое давление на Россию. Западные оппоненты мгновенно попытаются превратить кратковременную паузу как "первый шаг к миру на условиях Банковой", после чего нам тут же предложат ультиматум, введут новые антироссийские санкции или попробуют зафиксировать некое соглашение в невыгодном для РФ формате. Это абсолютная угроза не только всей ситуации на фронте (а там мы имеем инициативу), но и угроза нашему геополитическому положению.

Современная война — это темп. Российские войска адаптировались к текущему тактическому ритму, и любое придуманное торможение будет приводить к уничтожению российского преимущества. Мы потеряем стратегическое давление, удары по тыловой инфраструктуре и живой силе армии Украины потеряют эффективность, а Вооружённые силы Украины получат так необходимую им сейчас передышку. Киев залатает дыры, перегруппируется и устранит проблемные места.

Сегодня на местах сражений, особенно на фоне Курского провала, время играет против Банковой. Запасы военной техники истощены, поддержка западных хозяев весьма нестабильна. Чем дольше сегодня будут продолжаться боевые действия, тем сложнее бандеровцам удержать фронт. Это 30-дневное перемирие даст Украине шанс восстановить хоть какой-то паритет. При этом, медийные ресурсы противника всё это представят как "ослабление русских", создавая необходимый фон и на Украине, и на Западе.

Риски на земле

Вот и выходит, что это кратковременное перемирие — это тактический выигрыш для Киева и стратегический риск для нас. Дать неонацистам передышку в момент нашей инициативы — величайшая глупость, недальновидность и неосмотрительность.

И вот что ещё надо иметь в виду. Киев во главе с Европой снова нас обманут. Вангую, что в конце 30-дневного перемирия украинские нацисты опять ударят по мирным жителям какого-нибудь Миргорода или Житомира, устраивая очередную провокацию наподобие Бучи. После этого они состряпают скорбную рожу и заявят, что "с агрессором перемирие невозможно". Зная подлую сущность Киева и его кураторов, это произойдёт обязательно.

А в конце хотелось бы напомнить, что полтора месяца назад говорил российский президент Владимир Путин.

"Самое важное — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Что же касается самого урегулирования ситуации, то, вновь хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения, с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", — сказал наш лидер.

Вот от этого тезиса, пожалуй, и надо отталкиваться…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша киев запад андрей ермак владимир путин
Обсудить
Новости Все >
Как скрыть выпадение волос? 5 причесок, которые заставят всех думать, что у вас густая шевелюра
Удар по мозгу: какие скрытые симптомы предвещают инсульт
Квартира, которая рушится через год — 5 грубых ошибок при ремонте
Водородное топливо может подешеветь: всё благодаря этому открытию
Плоский пресс за 6 дней: раскрыт секрет успешных тренировок
Этот рецепт индейки выручает меня, когда хочется вкусного ужина
Лыжный сезон сокращается: как горнолыжные курорты ищут новые идеи
Застукала на горячем: психолог Степанова о странной тяге домработницы к ее мужу
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Долговая проблема США может обернуться шокирующими последствиями
Сейчас читают
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Недвижимость
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее Аудио 
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ Любовь Степушова Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Последние материалы
Как скрыть выпадение волос? 5 причесок, которые заставят всех думать, что у вас густая шевелюра
Удар по мозгу: какие скрытые симптомы предвещают инсульт
Квартира, которая рушится через год — 5 грубых ошибок при ремонте
Водородное топливо может подешеветь: всё благодаря этому открытию
Плоский пресс за 6 дней: раскрыт секрет успешных тренировок
Этот рецепт индейки выручает меня, когда хочется вкусного ужина
Лыжный сезон сокращается: как горнолыжные курорты ищут новые идеи
Застукала на горячем: психолог Степанова о странной тяге домработницы к ее мужу
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Однушка в Некрасовке или двушка в Подольске: какое жильё станет реальностью для многодетных?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.