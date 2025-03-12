Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие

4:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Представляем сводку на среду, 12 марта.

Курская область

Часть ВСУ, в том числе наиболее боеспособные части, вышли из региона РФ, пишет "Форбс" Потери выходящих бригад, более 70 процентов. "Выйти" живыми дали единицам. Остатки сейчас сопротивляются и будут уничтожены сегодня.

Под конец вчерашнего дня обстановка в Судже двигается к логичному завершению. Армия России после зачистки окрестностей приступила к штурму города. От Мирного, Замостья и Казачьей Локни русские "шторма" достигли окраин Суджи и двигаются вглубь. Враг отступает, но местами огрызается.

Дороги в населённый пункт находятся под контролем ВС РФ. Вечером было несколько тщетных украинских попыток бросить десант из Юнаковки. 11-я бригада ВДВ уничтожила 5 автомобилей ВСУ. По последней информации, армия РФ заняла Центральный рынок. Вместе с этим штурмовики со стороны Княжьего продвигаются на северный фланг.

Из центра города ВСУ уже побежали окольными путями, наверняка пытаясь бежать по полям, поскольку трассы под контролем РФ. Об полном освобождении Суджи говорить пока рановато. Русские бойцы продолжают атаковать, и при сохранении темпов освобождение города — вопрос времени (сегодня-завтра).

Также вечером поступили сообщения, что армия России вошла в пригород Суджи — село Заолешенка. Как раз там находится та самая "Пятерочка"…

Донбасс

Подразделения группировки "Восток" освободили посёлок Днепроэнергию. В ходе наступления воинов 37-й и 40-й бригад РФ населённик перешёл под контроль ВС России. Сейчас проводятся зачистка и разминирование прилегающих территорий.

На левом фланге Покровского направления идут встречные бои, но ВСУ отмечают значительное усиление давления русских на участке и всём направлении.

Идут бои на востоке Удачного, где наши штурмовики опять закрепились. Неонацисты контратакуют, безуспешно пытаясь выбить русских солдат. В Песчаном и Зверево — ожесточённые встречные бои у окраины. В Шевченко штурмовики ВС РФ вытеснили противника на север и северо-восток.

На Днепропетровском направлении продолжаются ожесточённые бои в Успеновке. ВС РФ атакуют также в направлении Преображенки и Котляровки юго-западнее Надеждинки.

Из села Запорожье и штурмы РФ атакуют в направлении Богдановки и Троицкого. Южнее Ясеневого и Новоандреевки русская группировка заняла две лесопосадки. В районе балок Солёненькая и Ставковая — без территориальных изменений.

"Мирные переговоры"

Киев накануне согласился с требованием США о немедленном и полном прекращении огня. В обмен они возобновили военные поставки и передачу разведданных. Киев предложил 30-дневное перемирие (по сценарию Лондона). Белый дом надеется, что Россия на него согласится.

Завтра-послезавтра в РФ должен приехать спецпосланник Дональда Трампа Уиткофф. Но к этому моменту Курщина будет в основном очищена от нацистов. Также на следующей неделе Владимир Путин и Трамп могут встретиться (побеседовать по телефону), там как раз и могут принять решение о том или ином перемирии. Возможная дата беседы — 14 марта, сообщили инсайдеры. Детали беседы предварительно российские представители обсудят как раз с Уиткоффом (скорее всего, 13 марта).

Однако, если перевести это 30-дневное перемирие на русский, то понятно, что ВСУ хотят перевести дух, получить вооружение и через месяц всё продолжится, но в более тяжёлой для нас фазе. Получится стандартный "Минск" на 30 дней, а затем всё начнётся по-новой. Это уже проходили. Если и надо соглашаться, то на условиях, выгодных нам, надеюсь, мы научились продумывать ответы.

«🅾тважные» массово жгут НАТОвскую технику и пехоту врага в боях у Покровска