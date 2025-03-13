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Петр Ермилин

В США рассказали о разработке "вертолета-пушки"

7:02
Силовые структуры » Военные новости

В 1960-ых годах американская армия собиралась вооружить гаубицей многоцелевой вертолет Bell UH-1 Iroquois, тем самым превратив его в средство огневой поддержки — то, что должно было стать "вертолетом-пушкой", пишут журналисты американского военного журнала The National Interest (NI). О судьбе проекта авторы рассказывают в новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

1960-е годы были бурным периодом в истории США. В этом десятилетии было все: политические и культурные потрясения, опасения по поводу ядерного уничтожения и "гарантированного взаимного уничтожения" в отношениях с Советским Союзом, а также ряд весьма неортодоксальных военных инноваций. В это время обсуждались всевозможные концепции, и все это в надежде, что какая-нибудь новая технология даст одной из сторон в продолжающейся холодной войне решающее стратегическое и тактическое преимущество над другой.

Пентагон хотел получить вертолет-пушку

Американцы разработали целый ряд систем для повышения своих возможностей. Примечательно, что вооруженные силы Соединенных Штатов рассматривали вертолет как ключевую платформу для ведения боевых действий. Возникнув во время Корейской войны из-за необходимости быстрой транспортировки предметов снабжения и оказания медицинской помощи раненым в условиях плотной, труднодоступной местности Корейского полуострова, Пентагон в конечном итоге решил построить вертолеты для транспортировки войск в бой.

В первые годы войны во Вьетнаме военные США начали разрабатывать и использовать вертолеты не только для перевозки людей и оборудования. Они начали использовать их в качестве ударных платформ и средств ближней воздушной поддержки пехотных подразделений.

Одной из самых интересных концепций, с которой столкнулись военные, была идея, исходившая от Командования вооружений армии США. Армия предложила установить 105-мм артиллерийское орудие на шасси вертолета UH-1 Iroquois "Хьюи".

Концепция была, одним словом, безумной.

"Гаубица Хьюи" была хорошей идеей — но в теории

Инженеры хотели взять корпус легендарного вертолета "Хьюи" и убрать носовую часть. Артиллерийское орудие-гаубицу предполагалось разместить там, где традиционно располагалась кабина пилота на "Хьюи". Рядом с пушкой должна была быть установлена небольшая кабина со стеклянным куполом, в которой обычно сидел пилот, чтобы стрелок мог управлять ею. За пушкой и кабиной стрелка — там, где обычно находились солдаты и пулеметчики на обычном "Хьюи", — должна была находиться кабина пилота.

Еще в 1960-х годах армия все активнее участвовала во Вьетнамской войне. Уникальная география Вьетнама и ожесточенные действия коммунистических партизан Северного Вьетнама требовали от армии наличия огневой мощи быстрого реагирования там, где традиционная артиллерия не могла быть быстро задействована. Поскольку вертолеты могли долетать до отдаленных районов, недоступных для буксируемых орудий, а "Хьюи" с гаубицей на борту теоретически мог наносить точные и мощные удары, зависая в воздухе или ненадолго приземляясь для ведения огня, концепция была не такой надуманной, как казалось.

Действительно, размышления армии о вертолете с гаубицами, вероятно, повлияли на успешную разработку более поздних летающих артиллерийских систем, таких как знаменитый боевой вертолет AC-130. Однако до того, как они додумались установить гаубицу на большой винтовой самолет, Пентагон подумывал о вертолетах.

Хотя план так и не был реализован на ранних стадиях разработки, предполагается, что гаубица M102 была наиболее вероятным кандидатом на разработку концепции летающей артиллерии "Хьюи". Гаубица M102 весила 3300 фунтов, что означало, что ее вполне можно было разместить на корпусе самолета "Хьюи". Более того, M102 был создан для аэромобильных операций, его часто прикрепляли к нижней части двухвинтового CH-47 Chinook или сбрасывали с самолета на парашюте. Адаптация его для стрельбы с воздуха не была такой уж надуманной.

Слишком много проблем

Одним из самых серьезных факторов, осложняющих установку гаубицы M102 на "Хьюи", является отдача. 105-мм гаубичная пушка создает мощную отдачу. В полете это, вероятно, дестабилизировало бы относительно легкий корпус "Хьюи", что могло привести к повреждению конструкции или даже потере управления. Более практичным решением могло бы быть проведение стрельбы с земли, но это серьезно повлияло бы на преимущество "Хьюи" в мобильности.

Кроме того, двигатель UH-1H Lycoming T53-L-13 мощностью 1400 лошадиных сил был пригоден для транспортировки, но, вероятно, не справился бы с дополнительным весом и лобовым сопротивлением. Это, в свою очередь, снизило бы дальность полета и маневренность самолета.

Давайте не будем забывать, что северовьетнамцы добились больших успехов в сбивании американских вертолетов на протяжении всей войны во Вьетнаме. Неуклюжий, слоняющийся без дела, чрезвычайно тяжелый вертолет "Хьюи", оснащенный гаубицами, вероятно, был бы слишком заманчивой и легкой мишенью для опытных солдат Новой Армии или партизан Вьетконга, чтобы от него отказаться.

Что касается самого вертолета, то в кабине "Хьюи" едва ли поместился бы М102. Помните, что для стрельбы из гаубицы нужны боеприпасы, а 105-мм боеприпасы занимают много места. Учитывая, что само орудие занимало большую часть места на "Хьюи", а оставшееся место на борту занимал значительно сокращенный летный экипаж, было крайне маловероятно, что "Хьюи" смогли бы сохранить боеспособность в бою, поскольку для боеприпасов к гаубице практически не было места.

Таким образом, гаубица "Хьюи" так и не была создана. Скорее всего, это была неосуществимая концепция, учитывая ограниченные возможности "Хьюи". Но американским войскам, участвовавшим в войне во Вьетнаме, требовалась решительная, подавляющая и немедленная поддержка артиллерии, и эта концепция в конечном итоге нашла новое воплощение в гораздо более крупном корпусе боевого вертолета AC-130 Spectre. В конечном счете, это была хорошая идея — просто не на той платформе.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы сша ввс сша пентагон
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