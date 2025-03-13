Сводка с фронта: Киев заявил, что ВСУ останутся в Курской области, Путин надел военную форму — это сигнал

4:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ СВО

Представляем сводку на четверг, 13 марта.

Курская область

В Судже российские войска контролируют город, идёт активная зачистка от присутствия ВСУ. В приграничье с Сумской областью тоже активизировались бои. Враг после провала оттянулся к Басовке — там сейчас столкновения. Также противник пытается контратаковать в направлении села Новенькое.

К Локне стянуты дополнительные расчёты дронов врага и, несмотря на короткое затишье, расслабляться нельзя. В целях сохранения личного состава "подразделения совершают манёвр на более выгодные рубежи. Армия Украины будет "держать оборону в Курской области столько, сколько это будет необходимо", заявил главком Александр Сырский.

Что-то это напоминает.

Также вчера были освобождены слобода Подол и хутор Меловой, в котором уничтожена окружённая украинская группа.

Заблокировано ещё несколько групп, пытавшихся выйти из окружения. Ведётся работа по ликвидации… В Заолешинке бои пока продолжаются. Враг надеется на подкрепления со стороны Юнаковки. Из-за дезорганизации управления у ВСУ нет информации, что Суджа занята подразделениями РФ. Или на что-то надеются? До полного освобождения региона РФ осталось менее 100 кв. км.

По состоянию на вечер ВС РФ осталось освободить несколько населёнников: Заолешенку, Гончаровку, Горналь, Гуево, Рубанщину, Гоголевку и Олешню.

В плен тут взяты более 400 боевиков, заявил накануне Герасимов.

Донбасс

На левом фланге Покровского направления встречные бои с использованием бронетехники. Врагу удалось немного потеснить нас в южной части села Удачное. В Зверево и Котлино — без изменений. В Песчаном противник давит, интенсивно работают дроны. В Шевченко ВС РФ в очередной раз выбили неонацистов к северным флангам.

На Новопавловском направлении тоже серьёзные бои. Резерв ВСУ, введённый на участок, контратакует в Вольном Поле и Новосёлке в направлении Бурлацкого. Пару раз враг в Бурлацком даже выходил к западной окраине, но закрепиться не смог, был уничтожены.

После взятия Днепроэнергии группировка "Восток" сосредоточила усилия на взламывании обороны севернее Весёлого, к которому "шторма" РФ вышли к южным и западным окраинам, атакует подготовленные рубежи ВСУ. На правобережье подразделения армии России отражают контратаки и сами атакуют.

Путин в штабе Курского фронта

Верховный главнокомандующий Владимир Путин провёл совещание в одном из штабов пункта управления Курской группировкой. Он прибыл в военной форме — это первый случай, когда президент надел её публично. Эксперты отметили, что это сигнал — Киеву и всем остальным.

Путин также сделал ряд заявлений, Вот некоторые тезисы:

Освобождены уже 86 процентов оккупированных территорий Курщины. Только за последние 5 дней освобождены 24 населённых пункта,

Наша задача — в кратчайшие сроки разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области,

РФ будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам,

ВСУ потеряли более 68 тыс. человек, более 7 тысяч единиц техники.

Иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции.

Также лидер страны поручил "особо подумать" о создании зоны безопасности вдоль госграницы после решения украинского вопроса в Курской области. Если перевести понятный язык — это будет Сумская область.

Уже сегодня Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции, сообщил утром его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Видео посещения Президентом пункта управления курской группировкой войск