Путин поставил новую задачу группе ВС РФ Север после освобождения Курской области

3:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Верховный главнокомандующий, находясь в Курской области, определил цель дальнейшего наступления ВС РФ — создание в Сумской области Украины буферной зоны.

Фото: «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА» ВС РФ в центре Суджи

Суджа освобождена

Минобороны РФ сообщило утром 13 марта, что районный центр Суджа Курской области освобождён от украинских оккупантов. За последние пять дней усилиями группы войск "Север" на всех направлениях освобождено 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, а площадь вклинения противника уменьшилась более чем в 2,5 раза, говорится в докладе начальника Генштаба Валерия Герасимова.

По данным Telegram-канала группы войск "Север" "Северный ветер", ночью продолжались ожесточённые боевые действия на южном участке фронта в лесных массивах, а также в Заолешенке и Гончаровке (юго-западнее Суджи). Но эти очаги сопротивления — спорадические, в основном подразделения ВСУ хаотично отступают на машинах и в пешем порядке по шоссе в направлении Юнаковки, находясь под огневым контролем российских дронщиков.

Отдан приказ создать буферную зону в Сумской области

Полное освобождение Курской области — вопрос нескольких дней. Это приказ Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

"Наша задача — полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль государственной границы. И, конечно, просил бы подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы", — сказал Путин 12 марта на совещании с Генштабом в Курской области.

Он отметил, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции и что Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам.

В Сумскую область ВС РФ уже зашли месяц назад через населённые пункты Журавка и Новенькое западнее Суджи. Появились видеоданные о расширении контролируемой территории вплоть до Басовки.

Военное и политическое поражение Украины

Украинские пропагандисты уверяют, что отступление ВСУ из Курской области — это некий "договорняк" между РФ и США перед переговорами о мире в Саудовской Аравии. Вероятно, нечто типа отхода ВС РФ из-под Киева накануне ожидавшегося подписания Стамбульских соглашений. Однако хаотичность отступления ВСУ, многочисленные жертвы и пленные, а также отстранение от должности командующего группы "Север" ВСУ генерала Красильникова эту версию опровергают.

На курской земле ВСУ положили свои элитные части, не добившись поставленной задачи — сделать из плацдарма переговорный козырь для "обмена территориями". А вот быстрый разгром группировки ВСУ накануне встречи партнёров по прокси-войне сделал переговорные позиции Москвы гораздо более весомыми.

Ожидается, что сейчас ВСУ будут вынуждены перебросить в Сумскую область силы, которые контратакуют на новопавловском направлении и на Торецк. Потому что контроль над Сумской областью открывает ВС РФ перспективы для движения на Харьков с севера, что создаёт угрозу окружения украинской группировки в этом регионе. Также будет обеспечено давление на Чернигов, что ослабит украинские позиции на границе с Белоруссией.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть (укр. Су́мська́ о́бласть), разг. Су́мщина (укр. Су́мщина) — область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Курской областью Российской Федерации, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины.



Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

