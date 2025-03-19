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Дмитрий Плотников

Ва-банк? Зачем ВСУ после провала в Курской области идут огребать в Белгородскую

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска завершают зачистку Курского приграничья, развивая успешное наступление.

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Остатки бандеровских формирований за последние дни стремительно откатились назад, не имея возможности устоять на новых оборонительных линиях.

Реалии в Курской области

Боевые действия продолжаются в двух-трёх небольших населённых пунктах, однако в целом украинские войска тут уже дезорганизованы и неспособны к мало-мальски организованному сопротивлению. Главные бои сегодня идут за оперативные просторы в направлении украинской Сумщины.

Всю неделю российская армия возвращала контроль над населённиками Курской области. Напомню, за неделю было возвращено 28 посёлков и хуторов, а также главные дороги снабжения, что сделало положение ВСУ весьма критическим.
Уничтожение логистического узла армии Украины в районе автодороги Юнаковка — Суджа полностью сорвало попытки украинской ротации и привело к коллапсу обороны неонацистов. Как заявили военные эксперты, отдельные подразделения националистов ещё пытаются удержать свои позиции, однако это сопротивление точечное и кратковременное.

Нельзя не отметить, что потери армии Украины в Курском приграничье за 7 месяцев превышают 65 тысяч боевиков ранеными и убитыми. Уничтожено свыше 3 тысяч единиц тяжёлой техники, тысячи миномётов и артиллерийских орудий. При этом российские войска продолжают преследовать отступающие колонны противника, уничтожая его точными ударами артиллеристов и военных лётчиков.

 

Украинская армия уходит в Сумскую область, где армия России уже начала подготовку к очередному этапу наступления.

Киев нелепо пытается выдать это за плановый отход на ранее подготовленные позиции, но украинские политики уже честно признались, что в Генштабе ВСУ сегодня творится абсолютный хаос. Одиозный народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подтверждает, что формирование армии Украины без приказов, а это, по её мнению, очередной провал высокопоставленных командиров армии Украины.

Тут хочется отметить, что провал в Курской области — это результат не только успешных действий армии России, но и стратегических просчётов Киева. Банковая явно переоценила собственную способность удерживать приграничье России, абсолютно вынося за скобки объективную нехватку своих ресурсов. В результате, сегодня Украина сталкивается с весьма серьёзной угрозой окружения новых подразделений, но уже в Сумской области, где российская армия методично разворачивает очередную фазу своего наступления.

Рывок на Белгород

Кстати, имея проблемы на Курско-Сумском направлениях, бандеровцы зачем-то полезли в Белгородскую область.

Киев дал команду прорваться в Демидовку — техника тянется из приграничного села Марьино Сумской области. Посёлок нужен нацистам, чтобы начать оттуда движение по трассе. Враг прикатил к госгранице спецтехнику, чтобы расчистить от "зубов дракона".

Вся боевая техника армии Украины брошена сюда сразу после вывода её из Курщины. В Белгородской области ВСУ надеются создать очередную точку напряжения для нас. Не надорвались бы...

Отражение атаки украинских фашистов в Белгородском приграничье
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы курская область белгородская область
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