Ночной кошмар ПВО: как 30 Гераней прорвались к сердцу оборонки Украины в Кировограде

3:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сегодня ночью массированному налету российских беспилотников подвёргся украинский город Кировоград.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Взрыв и пожар

Если судить по характеру детонации и числу прилётов БПЛА, под русские дроны в городе попали производственные здания, где или собирали боеприпасы, или ремонтировали военную технику. Взрывы от ударов продолжались несколько часов подряд, а спутниковые фотоснимки уже зафиксировали весьма серьёзный масштаб разрушений.

Что горело?

Сперва пострадала ж/д инфраструктура компании "Укрзализныця", а затем предприятие "Гидросила АПМ", выпускающее поршневые моторы и машины. Также, по всей вероятности, под удар попала 17-я база авиационно-технического обеспечения (военная часть А-1840). Скорее всего, там хранились крылатые авиаракеты или какая-то другая техника, горение и детонация которой продолжались всю ночь. Ещё один уничтоженный объект — Центральная ракетная база Украины №434 (военная часть А-0981).

Кстати, примечательно, что всего в 20-ти км от Кировограда, куда прилетели до 30-ти русских "Гераней", находится арсенал боеприпасов армии Украины — один из крупнейших складов вооружений страны.

Надо отметить, что Кировоградская промзона — это не только важнейший элемент украинской инфраструктуры "оборонки". Район находится пока в глубоком тылу Украины, что давало возможность неонацистам организовать в этом регионе относительно безопасную область, чтобы восстанавливать повреждённую боевую технику. Плюс непосредственная близость аэродрома дополнительно усиливает возможности логистики, чтобы перебрасывать критически значимый грузов или персонал.

Русская стратегия

Характер сегодняшнего русского удара показывает два основных момента. Первое, это то, что российская разведка имела детальную информацию о назначении того или иного объекта, поскольку поражение ракетами было явно неслучайным. Во-вторых, плотность огневого воздействия и число прилетевших беспилотников говорят о целях и задачах ВС РФ — не просто нанести противнику ущерб, но гарантированно пусть и не полностью уничтожить завод, то, минимум, вывести данный объект из строя.

Если позже будет подтверждение, что удары БПЛА пришлись по критическим цехам, это будет очередным этапом в стратегии истощения, которую российская армия последовательно реализует с начала специальной операции.

По этой логике, дальнейшие удары с большой долей вероятности будут направлены на остальные главные объекты оборонной сферы Украины: предприятиям по ремонту артиллерии, авиазаводам, логистическим развязкам, через которые насыщается фронт БК и техникой. Это значит, что русская армия продолжает курс на системное уничтожение тыловой инфраструктуры.

Вывод

Когда эти удары дополнятся профессиональной дипломатической игрой и последовательным давлением на Соединённые Штаты с целью прекращения военных поставок, передовая украинской армии со временем рискует скатиться в разрозненные участки сопротивления с катастрофическими дефицитами военных ресурсов.

Массированный удар по авиабазе в Кировограде