Сводка с фронта: Киев устроил в Сумах кровавую провокацию с мирными, Киев запретил упоминать Курскую операцию

3:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Представляем сводку на понедельник, 14 апреля.

Курско-Сумское направление

Бойцы ГВ "Север" продолжают уничтожать технику и личный состав ВСУ в Краснояружском районе. Несмотря на огромные потери, командование противника пытается перебросить сюда штурмовиков — большая часть боевиков уничтожается ещё в Сумской области Украины.

Командиры армии Украины любой ценой хотят сохранить контроль над Олешней и Горналем. Не считаясь с колоссальными потерями, враг пытается перебросить на территорию России штурмовые группы.

В районе Беловодов большие потери продолжает нести 67-я бригада ВСУ, несколько групп которой убежали с позиций вглубь Сумской области. Инженерные подразделения армии РФ продолжают разминировать Суджанское приграничье.

Общее продвижение "Бесстрашных" на Сумском участке — более 2300 м.

Белгородское направление

Две группы врага попытались просочиться через лес к Демидовке — но уничтожены на территории Украины. В приграничных лесных массивах "Север" уничтожил нескольких бандеровцев, пытавшихся рваться к Поповке.

Два раза противник пытался отступить на украинскую территорию. Первый раз — с западной окраины Поповки, и был уничтожен операторами дронов на российской территории, второй раз вышел из приграничного леса и смог добраться до н. п. Проходы, где тоже ударили по ним БПЛА. Оставшихся в живых добила собственная артиллерия (ударом из гаубицы М-777). Разведчики ВС РФ вскрыли местоположение орудия, а ударный дрон его уничтожил.

Помимо гаубицы было уничтожено несколько орудий артиллерии и бронетехника ВСУ, используемая для переброски неонацистов в направлении госграницы. На сегодня Демидовка зачищена от националистов, на западном фланге Поповки остаются разрозненные группы врага, по ним наносится огневое поражение.

Украинские нацисты убили своего офицера, который вёл переговоры с ВС РФ о сдаче в плен солдат, засевших в Свято-Николаевском Белогорском монастыре. Враг отказался от переговоров, разместив в монастыре артиллерийские и миномётные расчеты.

Судороги Киева

Офис президента Украины выдал СМИ и ТК "суровые рекмендации" с запретом упоминать Курскую авантюру, из-за негатива на Владимира Зеленского, который самолично инициировал операцию. Киев хочет придать забвению всё, что с ней связано, из-за гигантских бездарных потерь резервов и боевой техники.

Сейчас Банковой нужны медийные кадры ударов РФ по украинским городам, для этого подойдут любые методы. Одним из таких методов были Сумы, где "Искандер" нанёс удар по собравшимся на награждение боевикам ВСУ. Военных использовали как приманку, о мероприятии знали все, однако ответственность никто нести не будет, поскольку это указание отдали в ОПУ.

Напомним, сбор националистов был в здании в центре города — конгресс-центре Банковской академии, где проходило награждение всушников. По информации, данные о сборе слили намерено российским войскам.

Награждение военных снова специально провели в центре, где обычно гуляет мирное население. Граждан, конечно, специально в очередной раз никто не предупредил, что здесь находиться опасно, поскольку может быть прилёт.