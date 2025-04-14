Кого будут хоронить на гигантских кладбищах? Зеленский скрывает истинный масштаб потерь ВСУ

Запутавшийся в собственной политике, а потом и арифметике, бывший президент Украины Владимир Зеленский накануне озвучу новую цифру погибших солдат Вооружённых сил Украины.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

В интервью CBS News он заявил, что на данный момент 100 тысяч военнослужащих ВСУ погибли в зоне российской спецоперации.

"Занимательные" цифры

Но позвольте, в феврале он говорил, что Украина потеряла всего 46 тысяч погибшими, а вместе с ними насчитывали и 380 тысяч раненых солдат армии Украины. Что получается: за два месяца Украина потеряла 54 тысяч солдат (больше чем за три года)? А всего потерь ВСУ плюс-минус полтора миллиона?

Однако реалии тут другие. Такие расхождения с количеством — не от недостатка информации, они озвучиваются специально. Общество на Украине медленно, но верно подводят к неудобным цифрам по статистике войны. Сначала народ обманывают о небольших потерях, затем подводят к реалиям, а затем внезапно официально признают на фоне очередного переворота.

Итак, если следовать логике "просроченного", то российская армия за последние три месяца нанесла Украине бОльший урон, чем за три года специальной военной операции. Кстати, в его словах есть часть правды — мощные удары по командным пунктам, логистике и тылам привели к огромным потерям ВСУ за последние месяцы. Однако эту цифру в 55 тысяч погибших нужно присовокупить к той огромной цифре, которая сложилась из трёх лет СВО. И по всей вероятности, скоро появится цифра, от которой весь украинский народ, а вместе с ним и просветлённый Запад, спонсирующий Украину, ужаснутся.

После этого нужно будет выкинуть все западные циркуляры и методички, а после этого признать, что вооружённые силы, которые считались в Европе "второй после России", просто исчезли. Да, не за сутки, да, за три года, но то, что они растворились, это факт! И виноваты здесь украинские власти — своей ложью о том, что "победа близка, потерь нет и мы уже у стен Кремля".

И это будет началом конца.

А ведь когда-то, ещё в 2023-м году "Военная хроника" сообщала, что новые размеры кладбищ на Украине готовятся хоронить более 1,5 млн собственных солдат. С лета 2022 года по лето 2023 года Украина потеряла на поле боя около 200 тысяч человек. И это только по предварительным подсчетам, поскольку многие тела так и не были эвакуированы из полей сражений, а многие находятся в моргах, как России, так и Украины. Очень много трупов захоронено на стихийных кладбищах, а этих солдат ВСУ признают пропавшими без вести. А это существенный плюс к общим цифрам.

Растущие погосты

В Киевской области, на территории Фастовского района под новое кладбище в своё время был выделен огромный участок. К этому лету здесь, исходя из площади этой территории, появится место для погребения около 1 миллиона человек! И, на минуточку, это не единственное место, где хотят хоронить столько погибших.

Тут приведена только Киевская область. Но расширяют кладбища по всей Украине. Например, в Черкассах местный погост увеличился на 670 тысяч квадратных метров. Там можно схоронить около 300 тысяч человек. Растут кладбища в Кривом Роге, Ровно, Хмельницком, Кременчуге, Луцке и даже во Львове. И это только я перечислил несколько городов Украины.

Вывод

Если учесть всё вышесказанное, то можно видеть, что на новых кладбищах (а также старых расширяемых) Киев в ближайшее время сможет похоронить не милее полутора миллиона человек. Вопрос Зеленскому — а кого собираются хоронить на этих кладбищах, если потери, по его словам, легко уместятся на одном участке под Киевом?