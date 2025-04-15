Сводка с фронта: ВСУ ударили по мирным жителям в отместку за Сумы, заградотряды ВСУ расстреливают элиту

4:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели спецоперации на Украине.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Взрыв и пожар

Представляем сводку на вторник, 15 апреля.

Курско-Сумское направление

Группировка "Север" уничтожает противника в Краснояружском районе и продолжает освобождать приграничье на Курщине.

Понеся серьёзные потери, командование армии Украины решило восстановить боеспособность частей за счёт переброски живой силы с других направлений. По резервам ВСУ русские воины наносят удары. На территории РФ и в приграничье армия РФ завершает зачистку лесопосадок. Из-за нехватки личного состава командиры боевиков продолжают расформировывать мобильные группы ПВО — военных переводят в штурмовые отряды.

На Сумском участке несмотря на переброску резервов ВСУ в направлении хутора Олешня, армия России успешно продвигается на направлении, приближая момент освобождения Суджанского района. Генштаб ВСУ из Юнаковки в направлении хутора попытался перекинуть несколько групп штурмовиков, которых уничтожили также на украинской территории.

У Никольского монастыря противник продолжает нести большие потери. Разрозненные группы бандеровцев оставляют позиции, пытаясь бежать в Сумскую область. Характерно, что бегут солдаты распиаренной элитной 82-й бригады, в то время как экс-заключенные 129-й бригады теробороны используются как заградительные отряды.

"Север" успешно продвигается в Сумской области и расширет санитарную зону у Веселовки, Журавки и Басовки.

Белгородское направление

На направлении посёлка Демидовка ВСУ два раза предприняли попытки переброски личного состава к госгранице РФ. Обе группы бандеровцев ещё на украинской территории уничтожены артиллеристами ВС РФ.

В полдень "северяне" вскрыли попытку продвижения штурмовиков ВСУ в направлении села Поповка. В результате огневого поражения более половины неонацистов уничтожено, остальные бежали в Сумскую область. "Бесстрашные" завершают зачистку лесных массивов и западных окраин Поповки. По всем вскрытым укрытиям врага наносится огневое поражение.

Около 6:00 враг на бронетехнике при поддержке танка совершил ещё одну попытку прорыва к Демидовке. Операторы дронов 34-й гмбр ВС РФ уничтожили танк и бронемашны, водители двух ББМ спешно развернули технику в надежде сбежать. По отступающим нацистам ведётся огневое поражение.

Это даже не рейд в классическом его понимании. Это — информационно-политические потуги самоубийства с целью создать какое-то впечатление активности, особенно на фоне системных поражений на фронтах. Также враг так пытается отвлечь внимание от огромных потерь под Покровском и Часовым Яром (Донецкое направление).

Ну и, наконец, Киев так хочет продавить тезис "вот мы в Белгородской области" — даже если это две минуты в лесопосадках.

Террористические удары Киева

Этой ночью Курск подвёргся массированному налёту дронов ВСУ. По данным Министерства обороны России, над регионом были сбиты 109 беспилотников. Из-за атаки погибла 85-летняя бабушка. Также пострадали 9 человек, которые получили черепно-мозговые травмы, ожоги и осколочные ранения.

Одна из украинских атак пришлась на подстанцию скорой помощи, националисты повредили 11 машин. Так фашистский режим отомстил за уничтоженных офицеров ВСУ и НАТО в Сумах.

Из-за сбросов с БПЛА повреждения получили несколько многоэтажек и 3 частных домовладения. Жители поврежденных многоквартирников находятся в пунктах временного размещения.