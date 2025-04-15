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Дмитрий Плотников

Кровавая ночь в Курске: как один удар дронов ВСУ изменил правила игры — детали секретной стратегии

3:31
Силовые структуры » Военные новости

24 многоквартирных дома повреждены в Курске после украинского удара беспилотниками сегодня ночью.

взрыв
Фото: https://unsplash.com/photos/bXY94mhkgWE by Petra Brýdlová zvyzla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
взрыв

Три из многоэтажек повреждены очень серьёзно, отметил глава Курской области Александр Хинштейн.

Погибла женщина в 75 лет, ещё девять человек ранены.

Террор от бессилия

Массированный ночной удар дронами по Курску — это бессильная ярость фашиствующего режима. Киев рассчитывает, что так будет оказано психологическое давление на мирных граждан. Скорее всего, свидомые привяжут свой террористический акт к удару по офицерам ВСУ и НАТО в Сумах, который произошёл сутки назад.

Бомбардировка спящего Курска БПЛА — это классика в стратегии запугивания. Вооружённые силы Украины не могут продвинуться на полях сражений, а также не могут ответить как-то по военному, и начинают терроризировать тыловые районы, чтобы вызвать там страх. Ясно, что в этом националистам помогает разведка западных кураторов. Вряд ли Банковая самостоятельно решилась бы на такую импровизацию. К бабке не ходи, что это организованный удар для дестабилизации тыла России.

Как отвечать?

Многие военные аналитики предлагают публично привязать эти атаки к конкретным лицам. Если установить, что удар организован определённой бригадой ВСУ, то командование этого подразделения должно понести суровое наказание. Персональные ликвидации — тот язык, который понимают бандеровцы.

Также нужно продолжать наносить удары по инфраструктуре связи и командных штабов. Если беспилотники бьют по мирному населению, значит штаб ВСУ согласовывает задание, и он должен быть уничтожен. Отставить пока удары по ангарам и складам, а разбить координационные центре с пунктами связи, предлагает "Военная хроника".

 

Также эксперты советуют открыто дискредитировать западных "хозяев" Киева. Необходимо точная привязать координаты систем, с которых была получена помощь для ударов. Также надо составлять список стран, которые поддерживают террористические удары по гражданскому населению. И этот список должен опубликоваться в интернете на весь мир.

Предлагается отвечать за пределами Украины. Удары по мирным гражданам России должен запускать цикл возмездия вне украинского влияния. Ясно, что Европу атаковать пока не стоит, поскольку это чревато мировой эскалацией, но охотиться за западными головами на территории Украины надо. Уничтожение отелей с натовским инструкторами — это достойный военный ответ врагу.

Необходимо помнить, что если бомбардировка мирных городов не вызывает "ответки", а следовательно издержки у террористов, то такие удары будут продолжаться. Ну и, конечно, надо опять начинать подумывать о ударах по энергетическим объектам Незалежной.

Вывод

Противник должен знать, что за каждого погибшего мирного гражданина Российской Федерации будут уничтожены объекты или конкретные лица. Терроризм должен быть наказуем даже не симметрично, а в разы несоразмерно. Чтобы следующий вражеский штаб, который хочет запланировать пуск по Воронежу или Курску, сто раз хорошенько подумал, прежде чем открыть карту этих регионов.

Или наши дома в приграничье будут заложниками террора...

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск александр хинштейн
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