Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.
Представляем сводку на понедельник, 21 апреля.
За сутки ВСУ многократно нарушали перемирие, нанося удары дронами и артиллерией. Они 12 раз пытались прорваться на территорию Белгородщины: по 5 штурмовых групп выдвигались к Поповке и Демидовке, а также 2 в сторону села Гоптаровка.
Утром 3 группы штурмовиков ВСУ вышли из Миропольского, пересекли госграницу и укрылись в лесополках. Еще 2 попытались просочиться тут позже. 5 раз националисты пытались прорваться в Краснояружский район через лесопосадки. ГВ "Север" дронами обозначили штурмовикам контроль над этим участком границы — враг прекратил движение и укрылся в лесных массивах.
Две группы противника были вскрыты при движении в направлении Гоптаровки. "Северяне" врагу дали понять, что прорыв на территорию РФ невозможен, и штурмовики ВСУ бежали в лесопосадки Сумской области.
Здесь ВСУ также неоднократно нарушали режим прекращения огня. В Суджанском районе группировка "Север" сосредоточила основные усилия эвакуации мирных жителей, на разминировании, а также вывозе тел боевиков в морги.
В ходе эвакуации граждан из Гуево военнослужащие ВС РФ попали под налёт БПЛА врага. Противник предпринимал попытки дистанционного минирования — все тяжёлые беспилотники сбиты. Под обстрел артиллерии ВСУ также попали группы русских бойцов, пытавшихся вывезти тела оккупантов из района Николаево-Дарьино.
Владимиру Зеленскому так понравилось "перемирие", что от него поступило предложение не бить по Украине дронами дальнобойными ракетами. Этому предшествовал рассказ про несколько групп его армии напоровшихся на кордоны ВС РФ в приграничье и Часовом Яре.
ВСУ и Киев перемирие фактически проигнорировали. Били и по позициям военных РФ, и по мирным целям. Соблюдали его лишь там, где им самим было выгодно. При этом сам вариант, когда Россия в одностороннем порядке прекращает огонь, Банковой чрезвычайно нравится. И вот его она очень хотела бы пролонгировать.
Вашингтон и коллективный Запад молчат. Никаких высказываний из Франции, и тем более из Британии, которая ожидает переговоры с Белым домом со дня на день. При этом специалисты Парижа и Лондона все эти "сутки перемирия" наводили на Россию беспилотники и ракеты Himers.
Министерство обороны РФ еще днём заявило, что Киев нанёс 900 ударов БПЛА квадрокоптерного типа и сбросов боеприпасов. Украинская армия 444 раза обстреляла из орудий и миномётов позиции русских солдат. Враг также пытался расстрелять эвакуационную группу с белыми флагами. ВСУ применяли для ударов американскую РСЗО, подтвердила представитель МИД Мария Захарова.
На фоне этого Дональд Трамп заявил, что Киев и Москва могут заключить мир на этой неделе.
"Надеюсь, РФ и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", — продолжает делать громкие заявления президент США.
Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.