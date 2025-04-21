Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Киеву понравился день перемирия, который выполняли только русские,

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Бойцы СВО
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бойцы СВО

Представляем сводку на понедельник, 21 апреля.

Белгородское направление

За сутки ВСУ многократно нарушали перемирие, нанося удары дронами и артиллерией. Они 12 раз пытались прорваться на территорию Белгородщины: по 5 штурмовых групп выдвигались к Поповке и Демидовке, а также 2 в сторону села Гоптаровка.

Утром 3 группы штурмовиков ВСУ вышли из Миропольского, пересекли госграницу и укрылись в лесополках. Еще 2 попытались просочиться тут позже. 5 раз националисты пытались прорваться в Краснояружский район через лесопосадки. ГВ "Север" дронами обозначили штурмовикам контроль над этим участком границы — враг прекратил движение и укрылся в лесных массивах.

Две группы противника были вскрыты при движении в направлении Гоптаровки. "Северяне" врагу дали понять, что прорыв на территорию РФ невозможен, и штурмовики ВСУ бежали в лесопосадки Сумской области.

Сумско-Курское направление

Здесь ВСУ также неоднократно нарушали режим прекращения огня. В Суджанском районе группировка "Север" сосредоточила основные усилия эвакуации мирных жителей, на разминировании, а также вывозе тел боевиков в морги.

В ходе эвакуации граждан из Гуево военнослужащие ВС РФ попали под налёт БПЛА врага. Противник предпринимал попытки дистанционного минирования — все тяжёлые беспилотники сбиты. Под обстрел артиллерии ВСУ также попали группы русских бойцов, пытавшихся вывезти тела оккупантов из района Николаево-Дарьино.

Перемирие с приправой войны

Владимиру Зеленскому так понравилось "перемирие", что от него поступило предложение не бить по Украине дронами дальнобойными ракетами. Этому предшествовал рассказ про несколько групп его армии напоровшихся на кордоны ВС РФ в приграничье и Часовом Яре.

ВСУ и Киев перемирие фактически проигнорировали. Били и по позициям военных РФ, и по мирным целям. Соблюдали его лишь там, где им самим было выгодно. При этом сам вариант, когда Россия в одностороннем порядке прекращает огонь, Банковой чрезвычайно нравится. И вот его она очень хотела бы пролонгировать.

Вашингтон и коллективный Запад молчат. Никаких высказываний из Франции, и тем более из Британии, которая ожидает переговоры с Белым домом со дня на день. При этом специалисты Парижа и Лондона все эти "сутки перемирия" наводили на Россию беспилотники и ракеты Himers.

Министерство обороны РФ еще днём заявило, что Киев нанёс 900 ударов БПЛА квадрокоптерного типа и сбросов боеприпасов. Украинская армия 444 раза обстреляла из орудий и миномётов позиции русских солдат. Враг также пытался расстрелять эвакуационную группу с белыми флагами. ВСУ применяли для ударов американскую РСЗО, подтвердила представитель МИД Мария Захарова.

На фоне этого Дональд Трамп заявил, что Киев и Москва могут заключить мир на этой неделе.

"Надеюсь, РФ и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", — продолжает делать громкие заявления президент США.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу дональд трамп мария захарова
Новости Все >
Как избавиться от известкового налёта в туалете: 5 мощных натуральных средств
Прилетело из космоса: как пыль с астероида могла запустить жизнь на Земле
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Прыщ перед свиданием? Один трюк — и никто не заметит
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Секреты успешного выбора: куда мигранты из Таджикистана едут в поисках счастья
Неожиданное откровение Любови Успенской: как мода формирует наш характер
Первые рейсы Икарусов: Венгрия на улицах советских городов
Лучше шашлыка? Рыба на мангале — хит майских
Целый бак бензина в подарок: как новые шины экономят топливо
Сейчас читают
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Новости спорта
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота Аудио 
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение
Садоводство, цветоводство
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение Аудио 
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Наука и техника
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Самые надёжные двигатели СССР. Почему они были такими простыми? Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Последние материалы
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Секреты успешного выбора: куда мигранты из Таджикистана едут в поисках счастья
Неожиданное откровение Любови Успенской: как мода формирует наш характер
Первые рейсы Икарусов: Венгрия на улицах советских городов
Лучше шашлыка? Рыба на мангале — хит майских
Самые надёжные двигатели СССР. Почему они были такими простыми?
Целый бак бензина в подарок: как новые шины экономят топливо
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Йоко Оно пережила три выкидыша и заикание: история жены Леннона, которую ненавидели миллионы
По следам рыцарей и гурманов: как одно путешествие по Франции стало настоящим хитом среди туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.