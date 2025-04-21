Сводка с фронта: Киеву понравился день перемирия, который выполняли только русские,

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бойцы СВО

Представляем сводку на понедельник, 21 апреля.

Белгородское направление

За сутки ВСУ многократно нарушали перемирие, нанося удары дронами и артиллерией. Они 12 раз пытались прорваться на территорию Белгородщины: по 5 штурмовых групп выдвигались к Поповке и Демидовке, а также 2 в сторону села Гоптаровка.

Утром 3 группы штурмовиков ВСУ вышли из Миропольского, пересекли госграницу и укрылись в лесополках. Еще 2 попытались просочиться тут позже. 5 раз националисты пытались прорваться в Краснояружский район через лесопосадки. ГВ "Север" дронами обозначили штурмовикам контроль над этим участком границы — враг прекратил движение и укрылся в лесных массивах.

Две группы противника были вскрыты при движении в направлении Гоптаровки. "Северяне" врагу дали понять, что прорыв на территорию РФ невозможен, и штурмовики ВСУ бежали в лесопосадки Сумской области.

Сумско-Курское направление

Здесь ВСУ также неоднократно нарушали режим прекращения огня. В Суджанском районе группировка "Север" сосредоточила основные усилия эвакуации мирных жителей, на разминировании, а также вывозе тел боевиков в морги.

В ходе эвакуации граждан из Гуево военнослужащие ВС РФ попали под налёт БПЛА врага. Противник предпринимал попытки дистанционного минирования — все тяжёлые беспилотники сбиты. Под обстрел артиллерии ВСУ также попали группы русских бойцов, пытавшихся вывезти тела оккупантов из района Николаево-Дарьино.

Перемирие с приправой войны

Владимиру Зеленскому так понравилось "перемирие", что от него поступило предложение не бить по Украине дронами дальнобойными ракетами. Этому предшествовал рассказ про несколько групп его армии напоровшихся на кордоны ВС РФ в приграничье и Часовом Яре.

ВСУ и Киев перемирие фактически проигнорировали. Били и по позициям военных РФ, и по мирным целям. Соблюдали его лишь там, где им самим было выгодно. При этом сам вариант, когда Россия в одностороннем порядке прекращает огонь, Банковой чрезвычайно нравится. И вот его она очень хотела бы пролонгировать.

Вашингтон и коллективный Запад молчат. Никаких высказываний из Франции, и тем более из Британии, которая ожидает переговоры с Белым домом со дня на день. При этом специалисты Парижа и Лондона все эти "сутки перемирия" наводили на Россию беспилотники и ракеты Himers.

Министерство обороны РФ еще днём заявило, что Киев нанёс 900 ударов БПЛА квадрокоптерного типа и сбросов боеприпасов. Украинская армия 444 раза обстреляла из орудий и миномётов позиции русских солдат. Враг также пытался расстрелять эвакуационную группу с белыми флагами. ВСУ применяли для ударов американскую РСЗО, подтвердила представитель МИД Мария Захарова.

На фоне этого Дональд Трамп заявил, что Киев и Москва могут заключить мир на этой неделе.

"Надеюсь, РФ и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", — продолжает делать громкие заявления президент США.