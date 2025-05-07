Сводка с фронта: ночью армия России нанесла результативные удары по городам Украины

3:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Lance Cpl. Harrison Rakhshani is licensed under U.S. federal government СВО

Представляем сводку на среду, 5 мая.

Курско-Сумское направление

Группировка "Север" уничтожает подразделения врага на Тёткинском и Глушковском участках, продолжает создание полосы безопасности на Сумщине.

Противник не оставляет попыток захвата приграничных районов. Несмотря на огромные потери в личном составе и технике, враг продолжает отправлять в направлении госграницы штурмовиков. За сутки "северяне" отразили 4 попытки ВСУ прорвать оборону армии России в двух направлениях.

Также боевики два раза пытались прорваться на территорию РФ в направлении Новый Путь из Павловки. Удары барражирующих боеприпасов и дроны уничтожили врага.

Ближе к вечеру ВСУ при поддержке танка предприняли попытку приблизиться к позициям ВС РФ на квадроциклах. Техника боевиков уничтожена, в районе государственной границы продолжается уничтожение армии Украины.

На Сумском участке "Север" продолжает продвигаться по украинской территории и зачищает леса. "Бесстрашные" продвинулись на более чем 1500 метров в окрестностях населённых пунктов Водолаги, Локня и Беловоды.

Общее продвижение "Бесстрашных" на Сумском участке составило более 2100 метров.

Константиновское направление

На южном фланге российская армия прорвала оборону врага и наступают на н. п. Малиновка. В Новоеленовке ВС РФ уничтожили расположение противника. В направлении села Правдовка отмечено движение на два километра, армия РФ закрепилась в южной части населённика.

Красноармейское направление

Российская армия практически выбила противника из села Успеновка. Под контролем Киева остается северо-западная часть. В ходе боёв освобожден посёлок Котляровка. Оттуда подразделения русских воинов продвинулись к северному флангу Троицкого.

Запорожское направление

На данном направлении отмечено большое количество беспилотников ВС РФ. В Новотроицком армия России нанесла удары по украинскому складу боеприпасов.

Удары ВС РФ по украинским территориям

В ночь на 7 мая российская армия провела несколько ударов по городам Украины, использовав беспилотные аппараты "Герань" и баллистические ракеты.

В Днепропетровске прилетели русские дроны. Хотя украинская сторона и сказала о работе средств ПВО, но по характеру взрывов понятно, что это был прилёт. Правда, пока неясно куда.

Как уже было сказано выше, один из российских ударов пришёлся по Запорожью. Там, всей вероятности, прилёт пришёлся ещё и по энергетическому объекту, поскольку в городе было отмечено отключение электроэнергии.

Также утром были отмечены удары по Харькову. Там город тоже накрыли "Герани", и в опять украинские ПВО были бессильны.

Самое любопытное было попадание по Киеву, где армия России задействовала оперативно-тактические "Искандеры". Сперва жители столицы Украины рассказали о взрыве от прилёта, а потом прозвучало ещё несколько взрывов — скорее всего, от вторичной детонации.

Это может свидетельствовать о попадании ракеты или по позиционному району ПВО, или по боеприпасам.