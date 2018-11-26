Русский след в истории создания американских самолетов-невидимок "Стелс"

Все, кто интересуется авиацией, слышали о технологии "Стелс", которая якобы помогает самолету быть невидимым на экранах радаров систем ПВО. Как правило, эта тема чаще всего ассоциируется с американскими техническими разработками. Но мало кто знает, что работы над этой технологией шли еще во время Второй мировой войны.

В этом контексте надо вспомнить о немецкой разработке Horten Ho IX. Есть сведения, что подобная, опередившая свое время машина разрабатывалась немцами в 1943 году. Но по факту схожесть этой машины с американским В-2 лишь означала, что немецкие конструкторы были увлечены идеей летающего крыла.

Говорить о радиопоглощающих покрытиях на корпусах немецких самолетов тоже не приходится. Действительно, немцы экспериментировали со специальными покрытиями, чтобы сделать невидимыми рубки подводных лодок. Но эти покрытия делались из толстого слоя резины с металлическими вкраплениями и, соответственно, не один самолет не смог бы нести на себе такой вес.

Но немцам и не нужно было делать Horten Ho IX невидимым. Со своей скоростью порядка 1000 км/ч его невозможно было перехватить.

В 70-х годах прошлого века американцы заявили, что смогли построить самолет-невидимку Lockheed SR-71, представив его как выдающееся изобретение американской науки. Но позже стало ясно, что в основе разработок лежали открытия советского физика Петра Уфимцева.

В 1966 году американский радиоинженер наткнулся на статью в советском журнале, где Уфимцев объяснял принцип действия своей теории. Это очень заинтересовало американцев, и они начали свои разработки.

В результате в начале 90-х американцы поставили на вооружение истребитель F-117 и бомбардировщик B-2.

Надо отметить, что к разработке бомбардировщика приложил руку и сам Уфимцев. Дело в том, что после свертывания работ над невидимостью самолетов в СССР, Уфимцев, решил эмигрировать в США.

Есть версия, что вся эта история была сознательным вбросом. Мол, в СССР поняли, что подобные разработки по факту бесполезны. Считается что в СССР были созданы подобные самолеты, но испытания показали их низкую эффективность. Для этого и была вброшена дезинформация.

Американцы потратили на разработки десятки миллиардов долларов. На деле война в Югославии доказала, что невидимость американских бомбардировщиков сильно преувеличена.

Во всяком случае, при открытом бомболюке его хорошо определяет даже устаревший комплекс ПВО. Надо сказать, что американские самолеты "Стелс" крайне дорогие.

Например, бомбардировщик B-2 стоит около одного миллиарда долларов. Но и это еще не предел. Американцы создали секретный самолет из дерева стоимостью три миллиарда.

Кто знает, что на самом деле таит в себе эта технология, но сегодня ясно, что для современных систем ПВО это — не большая проблема.

Источник фото: ru. m.wikipedia.org

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