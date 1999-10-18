Сталинградский дневник полковника Лермонтова

Иваны, не помнящие родства, среди людей образованных встречаются, слава Богу, все реже и реже. Интерес к отечественной истории пробуждает в нас и любопытство к своей родословной: кто мы, откуда, чем славны наши предки?

Сейчас исследователи родной истории все чаще обращаются к густым ветвям известных в России родов, которые внесли огромный вклад во все сферы жизни своей страны. Толстые, Мещерские, Бенуа, Пушкины, Трубецкие, Раевские...

Об этих родах мы знаем многое, но все сведения — до революции 17-го года. Однако в тот страшный год не могла же начисто исчезнуть вся фамилия?

Роясь однажды в архивах музея-панорамы “Сталинградская битва”, я натолкнулся на фамилию Лермонтов. Неужели?..

— Да-да, не просто однофамилец, а самый что ни на есть кровный родственник великого поэта. Лермонтовы — все военные, — объяснила мне Светлана Аргасцева, научный сотрудник музея. — Воевал под Сталинградом в авиации Петр Лермонтов — майор. Есть его дневник, переданный нам после войны. Правда, всего несколько листочков...

Из школьной хрестоматии нам известно, что основатель рода Лермонтовых, а в России шотландец Георг (Юрий) Лермант служил в войске легендарного князя Дмитрия Пожарского и погиб во время очередной русско-польской войны в 1634 году под Смоленском. Звание у него было ротмистр рейтарского полка.Дед поэта — Петр Юрьевич Лермонтов — окончил Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Ушел в отставку в чине поручика.

Михаил Николаевич Лермонтов (1792-1866) в шестом поколении имел с поэтом единого предка Петра, служил в гвардейском экипаже, принимал участие в сражении со шведской гребной флотилией при острове Польво. Во время войны 1812 года в числе четырнадцати офицеров и четырехсот рядовых гвардейского экипажа был послан в распоряжение Первой запасной армии генерала Барклая де Толли и сражался под Смоленском и Бородином. Затем плавал на фрегате “Проворный”, уволен в отставку в чине адмирала.

Сам Михаил Юрьевич Лермонтов в 1832 году был зачислен в Школу юнкеров в Петербурге. Служил в Нижегородском драгунском, Тенгинском пехотном, лейб-гусарском и гродненском гусарском полках. Принимал участие в военной экспедиции во время Кавказской войны в звании поручика. Отличался мужеством, подвергался постоянной опасности. Начальство представило поэта Лермонтова к награждению золотой саблей с надписью “За храбрость”. Однако государь-император по известным причинам “не позволил изъявить монаршего соизволения на исправляемую ему награду”.

И хотя у великого поэта не было прямых потомков, позднейшие носители фамилии состоят в родстве с ним и представляют единую династию Лермонтовых. Так сын Михаила Николаевича — Александр Михайлович Лермонтов (1838-1906) в годы русско-турецкой войны участвовал в освобождении болгарских городов от османского ига. За освобождение Бургаса был удостоен звания генерал-майора. Ныне в этом городе стоит монумент в его честь.

Многие из династии Лермонтовых принимали участие в первой мировой войне. Владимир Михайлович Лермонтов (1874-1954) окончил высшую офицерскую кавалерийскую школу в Петербурге. Будучи полковником в первую мировую, в 1916 году награжден почетным георгиевским оружием.Немало представителей этого рода с оружием в руках защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, среди них Михаил Владимирович Лермонтов (1898-1942), Владимир Владимирович Лермонтов (1899-1974).

Конечно, особый интерес для нас представляет факт, что среди тех многих, кто защищал сталинградскую землю, был майор, а затем подполковник Петр Николаевич Лермонтов, правнучатый племянник великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Петр Николаевич родился в Костромской губернии, родовом имении Лермонтовых, учился в 1-м московском кадетском корпусе. В 1914 году добровольцем ушел на фронт первой мировой. После Октябрьской революции вступил в Красную армию, одним из первых был награжден Орденом Боевого Красного Знамени. В фондах музея-панорамы “Сталинградская битва” хранится фотография, сделанная в 1927 году, запечатлевшая Лермонтова с этим орденом на груди.

На третий день Великой Отечественной войны в военкомат пришел уже немолодой человек с просьбой отправить его на фронт: “Я понимаю, не каждому доверено умереть за Родину”. Лермонтов служил в авиации.В Сталинградскую битву Петр Николаевич — начальник штаба 127-го истребительного полка. В его походной сумке лежал старинный томик со стихами М.Ю. Лермонтова. Эти стихи он читал друзьям в перерывах между боями. Самым любимым было “Бородино”, которое знали наизусть все летчики полка.127-й истребительный авиаполк входил в состав 282-й ИАД (которой командовал подполковник Андрей Михайлович Рязанов). Эта авиадивизия действовала на Сталинградском направлении с 4 ноября 1942 года до конца битвы.

Лермонтов вел фронтовой дневник, который представляет собой три толстые тетрадки в ободранных обложках, заполненные полустертыми карандашными записями. На первой странице запись-обращение:

“Если кто-то найдет мой дневник, или случайно он попадет вам в руки (в случае моей смерти, или ранения, или просто утери), прошу убедительно, и я уверен в вашей порядочности, переслать дневник по адресу: “Пятигорск, Лермонтовская улица, домик Лермонтова, директору музея”.

В этих исхлестанных осенними дождями и побитыми фронтовыми ветрами тетрадях с обожженными страницами записаны наспех впечатления и отдельные картины прошедшей войны. Эти записи просты, суровы и лаконичны. И все же они передают настроения тех далеких лет.

“Тревожно на душе: из дому нет писем. Проходит осень. Густой туман. Небо серое. Дождя нет, но сырость пронизывает насквозь все тело”.

В этих дневниках можно найти жесткую повседневную хронику войны:

“10.05.1942. Сегодня К. Терентьев улетел на боевое задание. Задание выполнили, но его ведущий прилетел без хвоста, отбит прямым попаданием. Чудом дошел до своего аэродрома”.

Или:

“Сегодня мы потеряли славного командира эскадрильи капитана Черткова”.

Обращает внимание на себя такая деталь его дневника: Лермонтов, как начальник штаба авиаполка, уделял огромное внимание погоде, от которой зависели действия авиации. И практически в каждой записи или надписи на фотографии есть описание погоды и состояние неба.

“К вечеру пошел дождь. У меня заложило грудь. Душил кашель. И сердце сильно болело. Виновато то, что не было писем. А сколько радости приносили они! С каким жарким нетерпением, бывало, ждешь знакомый рокот мотора воздушного почтаря У-2, прозванного многими обидными кличками “огородником” и “примусом”, “трещалкой”. Но это они, беззащитные, умудрялись сбивать эресами быстроходные Ю-88 и “мессеры”. Это они перевозили тяжелораненых, садясь где угодно — на улицах и огородах. Слава и хвала им, незаметным героям войны!”

В конце октября 1942 года П.Н. Лермонтова, как и его полк, перебрасывают под Сталинград, каждая страница дневника заполнена картинами сражений:

“Ноябрь, Клетская. В результате наступления войск передний край обороны противника разбит вдребезги. Сотни пленных румын, немцев. Они тащатся обмороженные к нам в тыл. Мы продвинулись на глубину до 45 километров. Какое счастье — освобождать родную землю! Ни секунды промедления, только вперед, вперед и вперед!”

В фондах музея-панорамы “Сталинградская битва” хранится фотография немецкого самолета, с оборотной стороны которой небольшая надпись Петра Николаевича Лермонтова. Она воскрешает героические страницы жизни летчиков 127-го истребительного авиаполка, которые смогли в сражении принудить к посадке немецкий самолет “юнкерс” на свой аэродром. Вражеский самолет был затем перекрашен, и на нем появились красные звезды.

“Заставили сесть на наш аэродром. Холодно. Отстрелялись “стервятники”. Завтра будем летать и бить фрицев. П. Лермонтов, 1942 год. Сталинградский фронт!”

Выполнив боевое задание, 1 января 1943 года 282-я авиадивизия вместе с 127-м ИАП была выведена из состава Сталинградского фронта и пошла дальше, на Запад, в составе уже других фронтов.Штурман авиаполка Петр Лермонтов, видать, и сам был натурой поэтической. Само имя великого родственника настраивало и его, и всех рядом с ним на поэтическую волну. Его однополчанин летчик Уткин, который, как и многие защитники Сталинградской земли, находил душевное успокоение в поэзии Лермонтова, написал стихи:

Голосок на левом фланге —

То ли девушка поет,

То ли Лермонтовский ангел

Продолжает свой полет.

Вслед за песней выстрел треснет —

Звук оборванной струны,

Это выстрелят по песне

С той, немецкой стороны.

Голосок на левом фланге

Оборвется, смолкнет вдруг...

Душу выронит из рук...

Эти стихи также хранятся в архиве музея-панорамы “Сталинградская битва”, лишний раз подтверждая известную истину: поэт в России — больше, чем поэт.На снимке: Петр Лермонтов у трофейного немецкого самолета.

Андрей ЧЕРКАСОВ.

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