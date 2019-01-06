Страшное оружие нацистов: "Солнечная пушка"

Немцы в период Второй мировой начали грезить чуть ли не фантастическими изобретениями, которые могли перевернуть ход войны. Конечно, большая часть из них так и осталась нереализованной, ибо тогдашние технологии не позволяли воплотить мечты в реальность. Это касается в первую очередь "Солнечной пушки".

Согласно плану, огромное зеркало на орбите Земли могло выжигать города и испарять реки.

В Германии есть небольшая деревушка Хиллерслебен. Дело в том, что во время войны в ней сосредоточились лучшие ученые Рейха. Здесь же происходил мозговой штурм по поводу новейшего вооружения, а затем и некоторые испытания.

В деревне были заняты около 150 ученых: начиная с инженеров и заканчивая математиками. Весь их потенциал был направлен на разработку новейших технологий. Идей было очень много, а реализовать удалось лишь малую часть. Глядя правде в глаза, большая часть проектов была либо тупиковой, либо фантастической.

Когда в конце войны в Хиллерслебен вошли союзники, то они были удивлены донельзя. Среди документов были найдены, например, планы по разработке ракетного снаряда, дальнобойность которого поражала воображение. Кроме того, на глаза попался и чертеж орудия, которое вело огонь многотонными снарядами. Поэтому новейшая модификация танка "Тигр" никого не удивила.

А вот "Солнечная пушка" повергла солдат в шок. Это уникальное оружие на орбите нашей планеты, согласно планам, должно было испепелять все неугодное Третьему рейху.

Данное оружие придумал инженер по имени Герман Оберт. Еще задолго до войны он написал работу "Путь к космическим полетам". Там он изложил свою задумку по поводу космической станции, которую нужно вывести на орбиту. Размещать ее следовало более чем в тысяче километров над поверхностью земли. В общем и целом в книжке было много интересных мыслей, которые позже воплотились в жизнь, а технологии, зафиксированные в произведении, взяты на вооружение при создании МКС.

Вогнутое зеркало — ключ к господству нацистов, считал Оберт. Так, оно могло концентрировать лучи Солнца и направлять в нужную точку на Земле. Такой луч должен был уничтожать все на своем пути. Защититься от такого удара не представлялось возможным.

На подобной станции могло разместиться более десятка космонавтов. Кроме военных задач, перед "Солнечной пушкой" ставили еще и научные. С помощью радиосигнала люди в космосе получали информацию о начале атаки куда бы то ни было. При получении шифра космонавты должны были привести пушку в действие.

Очевидно, что подобную разработку не создавали "здесь и сейчас". Однако руководство Германии такой вариант не устраивал — высшее командование торопило ученых, но пушка так и не увидела свет. Когда проигрыш в войне стал неизбежен, разработку прекратили вовсе.

Источник фото: ok.ru

Читайте также:

Мировое открытие — солнечный электропарус

Рельсотрон — самое мирное чудо-оружие

Российское оружие: 57-й калибр возвращается