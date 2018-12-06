Как и зачем в Китае реформировали армию

Почему и как Си Цзиньпин реформировал китайские вооруженные силы? Какой стала Народно-освободительная армия Китая и на что она способна? Если уже у КНР военные победы? К каким военным действиям готовится самая большая страна мира? И при чем тут интернет — собственный китайский интернет? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

— Алексей Александрович, армейскую реформу Си Цзиньпин провел успешно? Насколько это важно?

— Да, это — очень важно. Потому что это в какой-то мере касается даже изменений старой китайской традиции. Я напомню, что когда была "культурная революция" в Китае, в 1966–1976 годах, не тронули серьезно только армию. Потому что армия — это та структура, которая уводила хунвейбинов с улиц. Армия после всех этих разгромов и погромов приходила в города и деревни и говорила: все, стоп.

И все прекращалось. Поэтому к армии там всегда относятся бережно и осторожно, не трогают. Еще это, видимо, и потому что, судя по всему, армию очень хорошо контролирует сам Си Цзиньпин. С органами полиции и правопорядка — совсем другая история. И Си Цзиньпин сейчас серьезно их перестраивает.

— А отношения с Народно-Демократической Кореей кто курировал — военные или служба безопасности? Явно, что там шла какая-то торговля…

— Понятно, что там были какие-то левые поставки, которые шли вне санкционного режима органов безопасности. Это было и раньше всегда. Какая-нибудь китайская фирма, которая находится на стыке между Северной Кореей и Китаем и мало кому известна, получала кредит из банка. Это — ключевой момент.

Эта компания закупала на этот кредит товар и поставляла его в Корею. Теоретически заработать на торговле с Кореей на той территории, чтобы вернуть этот кредит, было почти невозможно. Соответственно, это были почти что мертвые, безотзывные кредиты, но они выдавались.

Кто должен был дать банку команду выдавать кредиты? Армия не контролирует банки, банки контролирует служба безопасности. Была ли коррупция на этом стыке? Говорят, была. Поэтому здесь надо четко различать — торговля, финансы — это служба госбезопасности.

Армия же занимается тем, чем должна заниматься армия в Китае. У нее две функции — война и спасение. В Китае нет МЧС в чистом виде, как есть у нас, этим тоже занимается армия. Армию в Китае всегда очень ценили, даже в самые жесткие, самые ужасные годы, которые длились очень долго. Ведь богатым Китай, в общем-то, стал не так давно.

И перестройка в Китае идет уже 40 лет. В 80-е годы, когда народ уже начал богатеть, бизнесмены начали зарабатывать деньги, а армейские зарабатывали еще мало, государство продолжало выделять им квартиры, всяческие льготы предоставлять и по-другому помогать, чтобы всегда они были свои, и чтобы армия не вмешивалась в бизнес.

— То есть — Китайская армия не коррумпирована?

— Не коррумпирована. Несколько случаев коррупции в Китайской армии было в 90-е годы, были попытки создать какие-то сомнительные совместные предприятия или, как когда-то было и в России, продавать отработанное армейское имущество на сторону. Потом во всем этом навели порядок. Ненужное имущество, форма, еще что может продаваться, например, для местного ополчения, но только по государственным контрактам и тендерам.

— Так зачем тогда Си Цзиньпин провел армейскую реформу ? Ведь говорят, что он вообще все поменял в руководстве вооруженных сил?

— Поменял полностью, потому что армия была страшно устаревшая в своем сознании. Не техникой устаревшая, технику в конце концов можно закупить, можно самим разработать, что Китай сейчас и делает. Она была страшно консервативна своим сознанием, руководство не понимало, что изменился тип ведения войн, вовсю ведутся гибридные войны и кибервойны.

Это то, что Китай сейчас должен и хочет использовать, судя по всему. А генералы и офицеры, которые пришли на службу еще в 60х--70-х годах, просто не понимали современной тактики и стратегии военных действий. Поэтому Си Цзиньпин их потихонечку менял. И по сути дела -сегодня уже создана с абсолютно новая современная армия Китая.

— Начальник Генштаба говорил, что они приняли и уже применяют новую концепцию современных войн. И результаты — налицо. Конфликт в Южно-Китайском море закончился блестящей победой Китайских вооруженных сил. Теперь они на этих островах, видимо, создают центр современного электронного контроля.

— Абсолютно правильно. Обращаю внимание на еще один очень важный момент. В последнее время постоянно всплывает тема китайских хакеров, их атак. Об этом все говорят. Но нет и речи о том, чтобы накрыли группу китайских хакеров, арестовали. Потому что Китай сейчас действует значительно грамотнее, чем многие другие страны.

Китай всерьез занимается электронной безопасностью. Стоит задача не только подавления электронных средств противника, но и создания своей собственно новой электронной и даже интернет-системы. Это там — уже вопрос номер один. Ведь Китай прекрасно понимает значимость этого.

И этим тоже однозначно занимаются военные. Военные институты под это созданы и кафедры военных институтов. Связано это с тем, что пока Китай включен в международную систему интернет, а по сути дела, это — американская система, поскольку все DNS-сервера располагаются в США. Поэтому Китай зависит от этого и волей-неволей сливает информацию.

Китай за счет крупных лабораторий, которые передают свои наработки, в том числе армейским структурам, разработал систему, которая является внутренним интернетом. А в условиях военных действий это — вообще именно то, что нужно, и даже необходимо.

Источник фото: VistaNews. ru

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил Юрий Кондратьев

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