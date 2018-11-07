Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны

В Париже мировые лидеры 11 ноября отметят 100-летие окончания боевых действий в Первой мировой войне. Понимают ли политики, что сегодня идут по той же дорожке к третьей мировой?

Никто не хотел воевать

Напомним, что Первая мировая война произошла "по глупости". 28 июня 1914 года сербский студент 19 лет Гаврило Принцип выстрелами в упор убивает в Сараеве наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию. Австро-Венгрия, не желая разбираться, тут же объявляет Сербии войну. Россия встает на защиту "братьев-славян", а Германия — Австро-Венгрии, и, что называется, "понеслось". США вступили в войну в 1917 году, когда до мира остался год. Всего в конфликте участвовало более 30 стран. Она велась, помимо Европы, в Азии, в Африке и на всех океанах. Погибли около 17 миллионов человек, из них около двух миллионов русских.

Бенефициаром войны стали Соединенные Штаты, которые на кредитах разрушенной Европе (в том числе большевикам) подняли свою экономику. Кстати, с таким же исходом завершилась и Вторая мировая война. Бреттон-Вудская система обеспечила доллару США мировую гегемонию, а план Маршалла - кредиты Европе. Можно понять наше негодование, когда Дональд Трамп заявляет о том, что США выиграли две мировые войны и победили коммунизм. Но по сути это так. Гегемония США в 90-е годы прошлого века ни у кого не вызывала сомнения.

Но сегодня она под угрозой. Америка накопила такие долги, что когда Трамп заявил о намерении начать их выплачивать, многие рассмеялись: 21 триллион долларов — это не реально. Но если сделать из кредиторов врагов, то можно аннулировать долги по праву победителя в третьей мировой. А потом опять раздать разрушенной Европе кредиты.

Новая война готовится давно

Война готовится давно — продвижением НАТО на Восток. Поляки, прибалты хотят видеть американские базы на своей территории, украинцы — вступить в НАТО. Чехия и Румыния горят желанием разместить у себя американскую ПРО. Военные учения все масштабнее, а гибридные войны все жестче. Владимир Путин эти приготоволения чувствует, что называется, "нутром", он все время говорит, что мир без России "нам не нужен" и если "они в ад, то мы в рай".

Совсем недавно Дональд Трамп сделал решающий шаг — объявил о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРМСД). Берлин призвал Трампа хорошо подумать, Франция — к осторожности, а вот Лондон поддержал. Президент России попытался по горячим следам встретиться с Трампом в Париже (как раз на 11 ноября), но его вежливо остановили. А Эммануэль Макрон заговорил о том, что Европе нужна своя армия. Тоже не случайное заявление.

Но война, как и всякая мировая, не ограничится Европой. Американцы играют вдолгую против Китая — главного держателя американских долгов (собственно, если он их сбросит, то Америка погибнет и без войны). Пекин имеет на вооружении как раз те самые ракеты средней дальности, которые будут поражать американские самолеты на расстоянии и поставят под угрозу жизнеспособность авианосцев с ядерным оружием. У Китая уже сейчас спор с США по поводу островов в Южно-Китайском море, где они "толкаются локтями" на уровне военных кораблей.

Пойдет ли Пекин на компромисс в условиях возвращения РМСД в Европу? Верится с трудом.

Где он новый гаврило принцип?

После размещения РСМД достаточно будет, например, провокации в Азовском море, чтобы запустить войну Украина — Россия с подключением Польши и далее везде. Даже если Трамп не захочет войны, ему не дадут не захотеть. Истерия вокруг России в США сегодня просто зашкаливает. Но и в России писатель Александр Проханов два дня назад говорил о неизбежности войны с Украиной на одном из центральных телеканалов. А можно, например, организовать убийство западного политика. Неслучайно стало известно о готовящемся покушении на Макрона.

Мы можем только догадываться, когда и под каким предлогом гибридная война перерастет в горячую. В 1914-м политики в Европе не хотели войны, но все сделали для ее начала. Тогда американцы только удачно "подсуетились". Или уже нет? Но сегодня они уже явная организующая сила.

Как сказал "Правде.Ру" публицист Армен Гаспарян, Российская империя не оказалась среди победителей в Первой мировой войне, хотя "мы пролили немало крови и спасли Францию". Россия вступала в войну при одном строе, а выходила из другого. Большевиков идея панславизма не интересовала, и они сделали войну бессмысленной. Второй урок состоит в том, что, действительно, на войне нажились США — и на Первой, и на Второй мировых.

По опросу ВЦИОМ, 42 процента российских граждан считают, что России надо было участвовать в войне. Это на восемь процентов больше, чем в 2014 году, заметил Артур Гаспарян в интервью "Правде.Ру". По его мнению, "общество взрослеет и начинает понимать, что Россия всегда была великой страной и у нее всегда были свои интересы".

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