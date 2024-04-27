Великобритания и Вооружённые силы Украины готовят новые удары по Крыму и новые вылазки 73-го морского центра ССО (сил специальных операций).
Последние четыре дня противник ведёт активную работу в небе по выявлению российских систем противовоздушной обороны.
Для этих целей Запад помогает ВСУ беспилотником RQ-4B и самолётом ДРО G-550. Все такие операции по диверсионным вылазкам и ударам обычно курируются британцами.
Например, в прошлый раз перед попыткой высадки 73-го морского центра, в небе барражировали беспилотные летательные аппараты RQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper, Bayraktar TB2. Правда, несмотря на это, и руководство "именитых британских инструкторов", операция была полностью провалена.
Возможны массированные ракетные удары по полуострову Крым, а также удары по военным объектам. Это обязательно будет сопровождать очередная акция ССО Украины.
Тут Киев пойдёт по проторенной дорожке: когда ВСУ теряют инициативу на фронте, всякий раз подключаются "пиарвойска". По всей вероятности, всё будет опять примитивно: высадка на слабо защищённом участке, съёмка короткого боя, постановочное водружение флага.
До безобразия тут всё просто — их обязательно уничтожат. А перебрасывать подразделение, которое будет способно выполнять общевойсковые полноценные операции — это слишком сложный манёвр, который скрыть невозможно. Плюс ко всем, российская сторона готова к такого рода провокациям, все варианты, безусловно, просчитаны.
Сейчас ССО неприятеля выжидают изменений погоды, повышения температуры воды. Кстати, по разведданным уже выгружены катера с двигателями SUZUKI DT40WRS и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Возможные сценарии
Форс-мажоры на воде
На фронте у ВСУ весьма плачевное состояние, и предпосылок что-то исправить у Генштаба Украины просто нет. Накануне российские войска смогли сделать немало: выбили бандеровцев из села Бердычи под Авдеевкой и практически закончили зачистку населённого пункта.
После потери посёлков Очеретино и Новобахмутовка над группировкой армии Украины нависла самая что ни на есть угроза окружения — ВСУ пришлось бросать большой участок с подготовленными позициями.
Итак, в любом случае ждём какой-нибудь мерзости от Киева. Поскольку на линии фронта у него одни поражения, а отчитываться перед западными кураторами чем-то надо. Хотя бы медийной "псевдопобедой"…
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.