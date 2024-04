Очередной корм для рыб. Киев и Лондон готовят новые провокации в Крыму

Великобритания и Вооружённые силы Украины готовят новые удары по Крыму и новые вылазки 73-го морского центра ССО (сил специальных операций).

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic