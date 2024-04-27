Очередной корм для рыб. Киев и Лондон готовят новые провокации в Крыму

Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО

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Великобритания и Вооружённые силы Украины готовят новые удары по Крыму и новые вылазки 73-го морского центра ССО (сил специальных операций).

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Враг готовится

Последние четыре дня противник ведёт активную работу в небе по выявлению российских систем противовоздушной обороны.

Для этих целей Запад помогает ВСУ беспилотником RQ-4B и самолётом ДРО G-550. Все такие операции по диверсионным вылазкам и ударам обычно курируются британцами.

Например, в прошлый раз перед попыткой высадки 73-го морского центра, в небе барражировали беспилотные летательные аппараты RQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper, Bayraktar TB2. Правда, несмотря на это, и руководство "именитых британских инструкторов", операция была полностью провалена.

Что враг уготовил в этот раз?

Возможны массированные ракетные удары по полуострову Крым, а также удары по военным объектам. Это обязательно будет сопровождать очередная акция ССО Украины.

Тут Киев пойдёт по проторенной дорожке: когда ВСУ теряют инициативу на фронте, всякий раз подключаются "пиарвойска". По всей вероятности, всё будет опять примитивно: высадка на слабо защищённом участке, съёмка короткого боя, постановочное водружение флага.

Почему ВСУ не будут закрепляться в Крыму

До безобразия тут всё просто — их обязательно уничтожат. А перебрасывать подразделение, которое будет способно выполнять общевойсковые полноценные операции — это слишком сложный манёвр, который скрыть невозможно. Плюс ко всем, российская сторона готова к такого рода провокациям, все варианты, безусловно, просчитаны.

Сейчас ССО неприятеля выжидают изменений погоды, повышения температуры воды. Кстати, по разведданным уже выгружены катера с двигателями SUZUKI DT40WRS и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Возможные сценарии

Лондон разрабатывает план для высадки в Крыму при поддержке ракетами и дронами. Маршрут установят согласно данным разведывательным беспилотникам и если дивесанты останутся в живых, то всю свою вылазку они будут сопровождать роликами. Будут задействованы спящие ячейки для отвлечения внимания и диверсионно-разведывательные группы для вскрытия обороны. Самый реалистичный вариант — на быстроходных американских лодках быстро подъедут, наснимают нужный материал для своих "блокбастеров про освобождение Крыма" и попытаются вернуться. Но по последним практикам, подобные набеги для украинцев ничем хорошим не заканчиваются. Наиболее безумный план — по схеме "авось да небось". Но по факту — это гарантированное "турне" в один конец.

Форс-мажоры на воде

Вода уже тёплая, есть вариант, что диверсанты много пройдут под водой (опять же, если проскочат кордоны и выживут). По ДРГ будет открыт огонь во время движения, а также при попытке высадки.

Последние поражения ВСУ

На фронте у ВСУ весьма плачевное состояние, и предпосылок что-то исправить у Генштаба Украины просто нет. Накануне российские войска смогли сделать немало: выбили бандеровцев из села Бердычи под Авдеевкой и практически закончили зачистку населённого пункта.

После потери посёлков Очеретино и Новобахмутовка над группировкой армии Украины нависла самая что ни на есть угроза окружения — ВСУ пришлось бросать большой участок с подготовленными позициями.

Вывод

Итак, в любом случае ждём какой-нибудь мерзости от Киева. Поскольку на линии фронта у него одни поражения, а отчитываться перед западными кураторами чем-то надо. Хотя бы медийной "псевдопобедой"…