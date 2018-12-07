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Автор Вячеслав Шпаковский

Танк с рельсотроном: во сколько обойдется новация

Силовые структуры » Министерство обороны

Интерфакс передает, что нынешний вице-премьер Юрий Борисов еще в начале прошлого года говорил о том, что в ближайшем будущем наши вооруженные силы ожидает прорыв в области перспективных видов вооружений, еще совсем недавно считавшихся чистой фантастикой.

Танк с рельсотроном: во сколько обойдется новация. 395638.jpeg

В частности, речь может идти об установке на перспективные боевые машины, например, ту же ходовую часть танка "Армата", микроволновой пушки, электромеханической артиллерийской установки, лазерного излучателя или рельсотрона.

В августе уже этого года о том же самом сказал и глава автобронетанкового управления МО РФ Сергей Маев. Но… что стоит за всеми этими умными научными словами и чего можно и чего не следует ожидать в скором будущем от нашей отечественной военной науки?!

Основная идея такова: раз у нас имеется современное гусеничное шасси, в частности, ходовая часть от танка "Армата", то на нее можно установить самые перспективные виды вооружения, включая лазеры и тот же рельсотрон.

Ну, а самой важной задачей на первом этапе осуществления этого амбициозного проекта является разработка и установка на это шасси мощной системы электропитания, чтобы новая боевая машина могла бы нести "энергоемкую полезную нагрузку". Ведь все эти чудеса техники имеют один, но принципиально большой недостаток — они потребляют очень много электроэнергии.

Но хочется, чтобы совсем уже перспективный танк XXI века имел в составе вооружения и электромагнитное орудия (рельсотрон), и многократно описанный фантастами боевой лазер, а может быть, и что-то еще.

И вот давайте начнем именно с этого "что-то еще", поскольку в словах информатора агентства "оно" как раз и не прозвучало.

Так, впечатляюще сильным оружием для боевой гусеничной платформы могла бы стать… "инфразвуковая пушка".

Инфразвук — это "черный", неслышимый звук, который вызывает сильнейшую вибрацию, но самое главное, что защиту от него осуществить очень сложно (ведь он же не слышим и толщина стен ему не преграда).

Воздействие его на людей таково: сначала они испытывают просто панический страх и желание убежать куда глаза глядят, после чего при определенной частоте останавливается сердце! То есть если навести такое вот "орудие" на вражеский танк, то… танк останется целым, а вот экипаж в нем… либо умрет, либо убежит из него куда подальше.

Еще в прошлом веке инфразвуковую установку опробовали в каком-то французском театре во время постановки пьесы на тему Средневековья. И что? Все зрители в панике разбежались, давя друг друга, причем паника охватила даже окрестные кварталы, и люди выскакивали на улицу в одном белье.

В чем проблема использования? А в том, что "ствол", то есть инфразвуковая труба-генератор звука должна иметь длину под 50 метров, и понятно, что ни на один танк такую "пушку" не поставить!

Микроволновое оружие это… "микроволновая печка" на гусеничном ходу. Наводим ее на танк противника, и в нем происходит тоже самое, что происходит и в вашей "микроволновке", когда вы засовываете в нее сырой бифштекс: проходит сколько-то там секунд, и он становится жареным!

Вопрос, опять-таки, только лишь в мощности излучения, необходимости его направить в виде "острого луча" (если оно будет распространяться во все стороны, то мы рискуем и собственных солдат зажарить!), а также в сроках летального воздействия.

Ведь техника противника находится в движении, а не стоит неподвижно. И что будет, если вражеский танк успеет за "время приготовления его экипажа" влепить в суперсовременный микроволновой танк самый обычный бронебойный снаряд? И, конечно, защиту собственного экипажа с повестки дня также никто не снимал.

Правда, СМИ сообщают, что данные машины будут роботизированы, то есть действовать будут автономно. Но это новые сложности, которые также нужно будет преодолеть! Пока танков-роботов реально еще не существует, а те, которые таковыми преподносятся, на самом деле всего лишь дистанционно управляемые машины и не более.

То есть до беспилотного танка, способного самостоятельно "принимать решения", пока еще довольно далеко, хотя, по словам гендиректора компании Александра Потапова, работа над беспилотным вариантом "Арматы" уже идет.

Но… работа идет и над термоядерным реактором, способном дать человечеству изобилие энергии. Давно идет. Вот только энергии от него до сих пор как не было, так и нет и пока даже и не предвидится, потому, что сроки ученые все время отодвигают все дальше и дальше.

Например, в ноябре 2015 года срок завершения строительства международного реактора ITER сдвинули еще на десять лет, к 2025 году, а сумма расходов на него выросла уже до 19 миллиардов евро и будет, безусловно, расти дальше. И вроде бы — да, 2025 год не так уж и далеко, но все равно — никто не сказал, что он и тогда даст промышленный ток, а ведь именно это и есть самое важное!

Ну а про разработку рельсотронов, которая ведется уже давно и в США, и в Китае, не писал разве что только самый ленивый журналист. Но что мы имеем на самом деле?

На самом деле мы имеем… роман Александра Казанцева под названием "Пытающий остров", где впервые было описано действие таких вот электромагнитных рельсотронов. Был сделан даже макет такого орудия, стрелявший гвоздем!

Потом, уже, в наши дни, рельсотроном хотели вооружить новейших американский эсминец "Зумвалт", однако не стали с ним связываться, а поставили довольно обычные, хотя и весьма дальнобойные 155-мм пушки. Но где сейчас этот "Зумвалт", и что с ним?

Да он вроде бы опять сломался, и что-то там в нем чинят. Но даже если и починят, то… оказывается, что к его орудиям нет снарядов, так как они очень дороги (один снаряд стоит 800 тысяч долларов), и командование флота хочет что-нибудь подешевле!

Но это, опять-таки, обычные снаряды. К обычным пушкам! А вы представьте себе, сколько будет стоить вроде бы простой снаряд к рельсотрону? Который должен быть изготовлен с высочайшим качеством и из самых современных и высокопрочных материалов, и из них же должен быть изготовлен и сам рельсотрон.

А теперь уменьшим это орудие и поставим его на танк. Конечно, выигрыш очевиден: маленький снарядик весом всего в пару килограммов, выпущенный со скоростью в 6-8 раз выше скорости звука, при прямом попадании уничтожит любой неприятельский танк на дальности прямого выстрела.

Но где взять нужное для выстрела количество электроэнергии? Возить на танке-прицепе портативный атомный реактор с электростанцией, питающий всего один этот танк? А чем и как охлаждать сам рельсотрон, вернее, его токопроводящие элементы, ведь они очень сильно нагреваются при выстреле, а ведь в бою может случиться так, что стрелять придется часто.

Возникают и другие вопросы: а чем этот танк будет отбиваться от атак вражеской пехоты? Ведь уже был пример, когда в годы ВОВ немцы запустили в серию самоходную пушку "Фердинанд" с мощным 88-мм орудием и броней толщиной в 200 мм.

Броня не пробивалась снарядами советских танковых и противотанковых пушек, тогда как сам этот монстр мог расстреливать наши машины с любой мыслимой в то время дистанции ведения огня.

Казалось бы, вот вам и супероружие, но… поскольку на нем не стоял пулемет, многие "фердинанды" подбили пехотинцы свои средствами. Поставили пулемет — оказалось, машина уязвима для мин и чрезмерно утяжелена. Поэтому сделали всего 91 машину, и, хотя вокруг нее было сложено множество легенд, на деле эта машина себя совершенно не оправдала.

И ведь сегодня то же самое: танки на поле боя сражаются не только с танками, но в первую очередь уничтожают пехоту противника, подавляют его огневые точки, а своим пехотинцам служат "броневым щитом".

Но даже если все технические проблемы удастся благополучно разрешить, останется проблема стоимости. Ведь если современный танк стоит миллионы, то танк с рельсотроном, стреляющий суперснарядами, будет стоить уже многие десятки миллионов. И какая экономика выдержит такой военный бюджет?

Встанет вопрос и об эксплуатации таких машин. Посадить за руль управления такого танка можно будет лишь инженера высокой квалификации, а ему тоже надо много платить. Дорогая смазка, дорогое топливо, дорогой охладитель для рельсотрона, а в итоге — каждый выстрел обойдется в те же самые 800 тысяч долларов как минимум, и сколько же должна будет стоить цель, которую этот танк должен будет поразить, чтобы оправдать вложенные в него средства?

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Темы танк наука оружие рельсотрон военная техника
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