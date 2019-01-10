Новая американская подводная лодка South Dakota готова к первой миссии

На YouTube появилось любопытное видео о новейшей американской подводкой лодке South Dakota ("Южная Дакота"), на котором лодка показывается во всей красе как снаружи, так и изнутри. Речь идет о подводной лодке, которая стала 17-ой атомной подводной лодкой класса Virginia ("Вирджиния"), построенной для ВМС США. Как ожидается, South Dakota поступит на вооружение в феврале этого года.

Киль "Южной Дакоты" был заложен в апреле 2016 года на верфях General Dynamic Electric Boat в штате Коннектикут. Подводная лодка класса "Вирджиния" имеет длину в 115 метров и ширину корпуса в 11 метров. Водоизмещение лодки - 7 900 тонн. South Dakota оборудована четырьмя 533-мм торпедными аппаратами для пуска противокорабельных и противолодочных торпед Mk.48.

В дополнение к торпедам "Южная Дакота" вооружена мощными крылатыми ракетами. Подлодки класса "Вирджиния" теперь оборудуются двумя многоцелевыми транспортно-пусковыми контейнерами типа Multiple All-Up-Round Canister (MAC), которые размещаются в носовой части подводной лодки. В одном таком контейнере находится шесть готовых к запуску крылатых ракет "Томагавк" - то есть на борту лодки находится всего 12 крылатых ракет. Еще одна новинка конструкции - это новый гидролокатор с большой апертурой, который пришел на смену традиционной сферической гидроакустической антенной решетке.

Новая подводная лодка "Южная Дакота" имеет совершенно новый интерьер. Деревянная отделка на панелях и дверях очень выделяется на фоне однообразия оттенков зеленого и деталей из нержавеющей стали. На камбузе подлодки изображены разнообразные дикие животные, которые обитают в штате, в честь которого названа лодка. Подводная лодка также оборудована цветным сенсорным экраном на боевом посту погружения и всплытия.

Жилые помещения экипажа выглядят продуманно, но могут представлять серьезную проблему для тех, кто испытывает клаустрофобию. В одном таком помещении располагается четыре койки, но расстояние между ними настолько узкое, что в проход между кроватями неудобно пройти. У каждого моряка имеется свой шкафчик и синяя занавеска для уединения.

"Южная Дакота" должна быть введена в эксплуатацию 2 февраля на верфи Electric Boat в Гротоне, штат Коннектикут. В соответствии с политикой военно-морского флота США, в настоящее время лодка является до-эксплутационной единицей (Pre-Commissioning Unit, PCU). Она получит статус корабля США (United States Ship, USS) после церемонии введения в эксплуатацию.

Стоит отметить, что максимальная глубина, на которую может опускаться подводная лодка класса Virginia, остается неизвестной.

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