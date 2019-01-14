Китай готов к нанесению ядерного удара по территории США с моря

Ядерный арсенал Китая сравнительно невелик. У крупнейшей державы Азии имеется приблизительно 300 ядерных боеголовок, в то время, как у США и России их насчитывается 7 тысяч. Тем не менее, американские эксперты признают, что даже несколько китайских водородных бомб могут нанести огромный ущерб Соединенным Штатам.

Не так давно Китай испытал новую ракету, размещенную на подводной лодке. Как сообщается, новая ракета Поднебесной может достичь территории Соединенных Штатов.

Первое летное испытание ракеты JL-3 было проведено в ноябре из бухты Бохай в Желтом море, сообщает South China Morning Post со ссылкой на неназванный источник.

Новая ракета имеет дальность полета около 9 тысяч километров, что меньше, чем дальность полета в 12 тысяч километров американской баллистической ракеты Trident II и российской ракеты подводного запуска "Булава". Ракета JL-3, может быть вооружена несколькими боеголовками, а ее дальность действия будет на полторы тысячи километров больше, чем у ее предшественника, ракеты JL-2.

Расстояние между Шанхаем и Гонолулу составляет около 8 тысяч км, что ставит Гавайи в пределах досягаемости китайских ракет. Расстояние до Сан-Франциско и Вашингтона составляет примерно 9700 и 12000 км соответственно. В отличие от МБР наземного базирования, китайские подводные лодки могут приблизиться на расстояние, достаточно близкое для того, чтобы ударить по материковой части США.

Точной информации о ракетном подводном флоте Китая нет. По оценкам Пентагона, Китай имеет четыре подводные лодки класса Jin, на каждую из которых приходится по 12 ракет JL-2. К 2020-ым годам Китай планирует разработать класс подводных лодок Type 096, которые будут вооружены ракетами JL-3.

Но Китай, похоже, сигнализирует о своем нежелании вступать в гонку вооружений с Америкой. The South China Morning Post ссылается на нескольких китайских экспертов, которые утверждают, что эти ракеты призваны послужить сдерживающим фактором, а не предметом разногласий в отношениях Китая и США.

Как сообщается, Пекин будет разрабатывать лишь небольшое количество подводных ракетных крейсеров и баллистических ракет для них, потому что основной задачей страны является обеспечение наиболее эффективных и мощных возможностей для ответного удара в случае, если по Китаю будет нанесен ядерный удар.

Интересно, что китайские ракеты морского базирования имеют меньшую дальность, чем американские или российские модели, потому что китайские военные до сих пор не сделали каких-либо значительных технологических прорывов в разработке атомных подводных лодок.

Если Китай сможет увеличить дальность полета JL-3 до 12 тысяч км, что поставит ее наравне с американской ракетой Trident, то тогда такая ракета сможет достичь всей территории Соединенных Штатов.

По словам неназванного китайского эксперта, ракета, которая может достичь целей на всей территории США, может быть развернута уже в течение четырех лет на подводных лодках Type 096. Китайские наземные МБР уже имеют достаточный диапазон для этого.

Стоит упомянуть и о предшественнике JL-3 - ракете JL-2, которая также запускается с борта подводной лодки. Полное название этой ракеты - Ju Lang 2 или Giant Wave 2 ("гигантская волна"). Сообщается, что это военно-морской вариант межконтинентальной баллистической ракеты DF-31 наземного базирования. JL-2 была впервые развернута в 2015 году на подводных лодках Type 094 (Jin), что дало Китаю потенциал для нанесения ядерного удара с моря.

Предполагается, что ракета JL-2 имеет дальность полета 7400-8000 км. Этот диапазон достаточен для ого, чтобы нанести удар по всем районам Европы, Индии, России и большей части Соединенных Штатов. Ракета несет одну боеголовку мощностью 250-1000 кТ или 3-4 разделяющиеся головки по 90 кТ каждая.

Каждая подводная лодка класса Jin несет 12 таких ракет. По состоянию на 2019 год Китай имеет на вооружении как минимум четыре подводные лодки с баллистическими ракетами на борту. Еще две лодки этого класса находятся на стадии строительства.

Эти ракеты подводного запуска имеют высокую вероятность выживания при первом ударе. При объявлении состояния повышенной готовности, эти подводные лодки могут покинуть свои базы и выйти в прибрежные воды Китая. Тем не менее, подводные лодки класса Jin уступают по своим характеристикам подводным крейсерам стран Запада, а также российским подводным лодкам. Уровень из шума сопоставим с российскими подлодками проекта 667БДР "Кальмар", которые были поставлены на вооружение в середине 1970-х годов.

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