Автомат Калашникова: любопытные факты

В том, что автомат Калашникова является одним из самых лучших в мире, нет никакого сомнения. И лучшим доказательством этого является популярность и любовь к этому оружию в стране, которая, мягко говоря, не питает братских чувств к России. Речь идет о США. А, как известно, в Америке знают толк в хорошем оружии.

И, несмотря на прохладные отношения и санкции, спрос на русское оружие в Соединенных Штатах только растет. Так что же такое есть в этом оружии, что его даже размещают на государственных флагах?

Во времена СССР, советские дети запросто могли собрать и разобрать легендарный АК-47. В школе были специальные уроки НВП. Мальчишки их обожали. По сборке автомата даже был норматив. Его надо было собрать за 18-30 секунд.

Производство автомата довольно дешевое. В некоторых странах на рынке можно приобрести такое оружие по цене обычной курицы.

Этот автомат представляет собой образец солдатской смекалки. Он работает — даже если попадет в грязь или упадет с высоты.

Это и открывашка, и весло. Кстати, этот автомат стреляет под водой.

Автомат Калашникова — вещь удивительная. Цена на него в мире настолько разнится, что это поражает. Так, в Афганистане за хороший рабочий автомат просят 10 баксов, а в Индии такой же экземпляр можно взять за 4000 долларов. В Соединенных Штатах АК-47 можно купить за 400 долларов.

Лидер афганских моджахедов Ахмад Шах Масуд и террорист номер один Усама бен Ладен были большими почитателями советского автомата.

Автомат Калашникова не прошел мимо Книги рекордов Гиннесса. Этот автомат является самым распространенным стрелковым оружием в мире. На сегодняшний день в мире — более 100 миллионов единиц этого автомата.

Если посчитать, то на каждые 60 человек приходится один автомат. Когда американца разгромили армию Саддама, им пришлось заново ее создавать. Так вот — новая армия Ирака напрочь отказалась от американского оружия в пользу АК-47.

Не секрет, что АК-47 украшает флаги таких стран, как Мозамбик, Восточный Тимор и Зимбабве. В Афганистане его изображают на коврах, но дальше всех пошли в Африке, там детей нередко называют… Калашами.

Известно, что Сомали — страна где процветает пиратство и контрабанда. Для многих жителей этой страны автомат — единственное средство прокормить семью. Именно тут детей за прилежное изучение Корана награждают автоматами.

В Ираке можно найти дома, построенные в виде рожка от автомата. Но египтяне решили всех превзойти и поставили автомату памятник.

Ну и напоследок. В западном обществе укоренился образ плохого русского парня. Это бородатый мужчина с автоматом Калашникова. Но невдомек глупым, что и хороший русский парень, если его огорчить до невозможности, совершенно спокойно возьмет этот автомат и придет спросить с обидчика.

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