Сводка с фронта: под Часовым Яром уничтожен спецназ ГУР, Очеретино зачищено

Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины

4:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии is licensed under public domain

Представляем военную сводку на понедельник, 29 апреля.

Фланги Авдеевки

Тут ВС РФ продвинулись уже на 12 километров на запад от Авдеевки, и движение продолжается. Так армия России расширила зону контроля в посёлках Новокалиново и Керамик, там идёт зачистка. От Очеретино русские бойцы двигаются вдоль железнодорожного полотна на запад и восток, зачищая "лесополки".

У Архангельского продолжаются атаки на укрепрайоны националистов. ВСУ пытаются контратаковать из Новоалександровки, но положение их уже критично. Возможный следующий их оборонительный рубеж в десяти километрах на запад — Новоалександровка — Камышевка — Карловское водохранилище — Карловка. Причем и там линия обороны будет временной, поскольку армия России зашла в Нетайлово, откуда до Карловки пять километров. Атакуют ВС РФ и в селах Уманское и Яснобродовка. Дальнейшая задача — рубеж: Красноармейск — Селидово — Курахово и, возможно, Угледар.

Донецкое направление

На этом фронте инициатива полностью на стороне российской армии. ВС РФ расширяет зоны контроля в направлении села Невельское. Тяжёлые бои продолжаются в районе города Красногоровка и севернее посёлка Первомайское.

Запорожское направление

Боевые действия продолжаются на рубеже Работино — Вербовое. Действия осложняются интенсивным артогнём и минированием со стороны бандеровцев, а также активным использованием беспилотных аппаратов. На этом направлении наблюдается замедление движения русских бойцов из-за сложности укрепления на позициях, где попросту негде закрепиться на рубежах.

Артёмовское направление

На данном фронте идут бои за Часов Яр. Российская армия продвигается в западной части Лиственного леса, ВСУ тут сдаются в плен. ВКС РФ бьют по восточной окраине микрорайона "Канал", по позициям неонацистов в Ступках Голубовских-2 и в Лиственном лесу. Бои продолжаются и западнее села Красное (Ивановское).

Сообщается, что армия РФ готовится тут к новым штурмам, ожидая прорыва обороны бандеровцев. По позициям украинцев летят управляемые ФАБы и бьют артиллеристы.

Главком Александр Сырский вынужден был отправить под город Часов Яр спецназ ГУР, после отказа националистического батальона "Азов"* выдвигаться на позиции. Уничтоженная недавно в Керамике группа спецподразделения "А" СБУ "Белые волки", была не единственной из украинского спецназа брошенного латать дыры в обороне.

Накануне в районе города Часов Яра бойцы подразделения российского ГРУ обнаружили и уничтожили разведгруппу врага. При просмотре документов выяснилось, что боевики принадлежат вновь созданному в конце марта подразделению ССО ВСУ "Рейнджеры".

Херсонское направление

Тут особых изменений не произошло. Российская группировка продолжает попытки выбить националистов с подвалов в селе Крынки. Работа артиллерии ВСУ и огромное количество их БПЛА делают каждый штурм русских воинов максимально опасным для них.

На Краснолиманском и Северском направлениях новостей нет. Но на Купянском участке армия России расширила зону контроля в Кисловке, продвинувшись в восточной и южной окраинах, заняв их. Армия Украины отступает в Котляровку, которую начали активно атаковать российские войска. Посёлки стоят на возвышенности, что давало возможность врагу контролировать весь участок. Сейчас он лишается этой возможности.

* организация признана террористической и запрещена в РФ.