По кому прозвучит ядерный "Гром" из России

На годовой коллегии Министерства Обороны РФ, которая проходит при участии президента Российской Федерации Владимира Путина, глава ведомства Сергей Шойгу анонсировал масштабные ядерные учения «Гром», которые пройдут в ближайшее время.

Впрочем, речь идет о целом цикле учений, испытаний и маневров. По словам министра обороны, в 2019 пройдут «18,5 тыс. различных учений и тренировок, в том числе стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" и учения стратегических ядерных сил "Гром"».

При этом, министр обороны отметил, что на сегодняшний день планы по комплектации новейшими вооружениями стратегических ядерных сил выполнены, и это позволяет осуществлять гарантированное ядерное сдерживание. К слову, количество новейших вооружений в стратегических ядерных войсках составляет 82%.

К слову, «Гром» был анонсирован еще осенью 2018 года, в рамках целого цикла самого разного рода учений и маневров, которые должны выявить степень боеспособности всех родов российских войск. Именно тогда, на очередной коллегии МО, Владимир путин заявил, что возможный выход Штатов из договора о ракетах малой и средней дальности «может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения».

Понятно, что сейчас либеральная общественность снова начнет панически кричать о «ядерном маньяке» Путине, который хочет развязать глобальную войну. Однако, у этой общественности, довольно короткая память. Дело в том, что грядущий «Гром» - это своеобразный ответ на резонансные американские ядерные учения «Глобальный гром», которые США проводили в ноябре 2017 года.

Учения эти, с упором именно на ядерную составляющую, проходят в Штатах ежегодно. Но именно осенью 2017-го они имели ярко выраженную политическую подоплеку. Поскольку целый ряд военных аналитиков написало, что «потенциальным противником» в тот раз была выбрана условная Россия.

Более того, в декабре того же 2017-го, по окончанию «Глобального грома» Министерство обороны США в докладе «Ядерный обзор» фактически заявило, что готово наносить превентивный ядерный удар там, где это будет выгодно Штатам. Однако, оговорившись, что в случае с Россией и Китаем такие удары не рациональны.

Понятно, что ссылка на «рациональность» и «не рациональность», как аргументы против или за ядерный удар от Штатов - это очень слабый аргумент. Который необходимо было подкрепить, в том числе и новыми стратегическими вооружениями России.

Поэтом, практически одновременно с США, в 2017 году в России прошли командные учения с пуском ракет с полигонов Камчатки и Архангельска. В учениях непосредственное участие принимал и Владимир Путин, и легендарный «ядерный чемоданчик». Впрочем, по масштабам это был далеко не американский «Глобальный Гром», а, скорее, хоть и масштабная, но плановая проверка на случай ядерной войны.

Что касается грядущего «Грома», то, он, как и остальные учения подобного рода полностью вписывается в национальную оборонную доктрину страны. Тем более, что США вознамерились выходить из Договора о ракетах малой и средней дальности. А это на политическом уровне воспринимается, как очередной виток напряженности в отношениях России и США.

Кстати, что интересно, помимо «Глобального грома» Штаты по линии НАТО устраивают учения «Уверенный полдень» в которых задействуют ядерное оружие, дислоцированное в Германии и Бельгии. А это порядка двухсот ракет. Ну и учения прошлого года «Удар Сабли», которые прошли в непосредственной близости от западных российских границ тоже, в общем-то, не разряжают обстановку. Как и пребывание военно-морского контингента США в Черном море.

Россия в этом плане, конечно, скромнее, наших военных баз с ядерными ракетами, нет ни в Центральной, ни даже в Южной Америке. Всё больше мирный атом в виде АЭС. Да и военное присутствие свое РФ в других государствах инициирует только после всех официальных согласований с этими самыми государствами на самом высшем уровне.

Кстати, безотносительно США, сам факт таких масштабных и амбициозных учений, свидетельствует, что вооруженные силы РФ готовы к самым серьезным внешним вызовам.