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Автор Редакция military.pravda.ru

По кому прозвучит ядерный "Гром" из России

Силовые структуры » Министерство обороны

На годовой коллегии Министерства Обороны РФ, которая проходит при участии президента Российской Федерации Владимира Путина, глава ведомства Сергей Шойгу анонсировал масштабные ядерные учения «Гром», которые пройдут в ближайшее время.

По кому прозвучит ядерный

Впрочем, речь идет о целом цикле учений, испытаний и маневров. По словам министра обороны, в 2019 пройдут «18,5 тыс. различных учений и тренировок, в том числе стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" и учения стратегических ядерных сил "Гром"».

При этом, министр обороны отметил, что на сегодняшний день планы по комплектации новейшими вооружениями стратегических ядерных сил выполнены, и это позволяет осуществлять гарантированное ядерное сдерживание. К слову, количество новейших вооружений в стратегических ядерных войсках составляет 82%.

К слову, «Гром» был анонсирован еще осенью 2018 года, в рамках целого цикла самого разного рода учений и маневров, которые должны выявить степень боеспособности всех родов российских войск. Именно тогда, на очередной коллегии МО, Владимир путин заявил, что возможный выход Штатов из договора о ракетах малой и средней дальности «может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения».

Понятно, что сейчас либеральная общественность снова начнет панически кричать о «ядерном маньяке» Путине, который хочет развязать глобальную войну. Однако, у этой общественности, довольно короткая память. Дело в том, что грядущий «Гром» - это своеобразный ответ на резонансные американские ядерные учения «Глобальный гром», которые США проводили в ноябре 2017 года.

Учения эти, с упором именно на ядерную составляющую, проходят в Штатах ежегодно. Но именно осенью 2017-го они имели ярко выраженную политическую подоплеку. Поскольку целый ряд военных аналитиков написало, что «потенциальным противником» в тот раз была выбрана условная Россия.

Более того, в декабре того же 2017-го, по окончанию «Глобального грома» Министерство обороны США в докладе «Ядерный обзор» фактически заявило, что готово наносить превентивный ядерный удар там, где это будет выгодно Штатам. Однако, оговорившись, что в случае с Россией и Китаем такие удары не рациональны.

Понятно, что ссылка на «рациональность» и «не рациональность», как аргументы против или за ядерный удар от Штатов - это очень слабый аргумент. Который необходимо было подкрепить, в том числе и новыми стратегическими вооружениями России.

Поэтом, практически одновременно с США, в 2017 году в России прошли командные учения с пуском ракет с полигонов Камчатки и Архангельска. В учениях непосредственное участие принимал и Владимир Путин, и легендарный «ядерный чемоданчик». Впрочем, по масштабам это был далеко не американский «Глобальный Гром», а, скорее, хоть и масштабная, но плановая проверка на случай ядерной войны.

Что касается грядущего «Грома», то, он, как и остальные учения подобного рода полностью вписывается в национальную оборонную доктрину страны. Тем более, что США вознамерились выходить из Договора о ракетах малой и средней дальности. А это на политическом уровне воспринимается, как очередной виток напряженности в отношениях России и США.

Кстати, что интересно, помимо «Глобального грома» Штаты по линии НАТО устраивают учения «Уверенный полдень» в которых задействуют ядерное оружие, дислоцированное в Германии и Бельгии. А это порядка двухсот ракет. Ну и учения прошлого года «Удар Сабли», которые прошли в непосредственной близости от западных российских границ тоже, в общем-то, не разряжают обстановку. Как и пребывание военно-морского контингента США в Черном море.

Россия в этом плане, конечно, скромнее, наших военных баз с ядерными ракетами, нет ни в Центральной, ни даже в Южной Америке. Всё больше мирный атом в виде АЭС. Да и военное присутствие свое РФ в других государствах инициирует только после всех официальных согласований с этими самыми государствами на самом высшем уровне.

Кстати, безотносительно США, сам факт таких масштабных и амбициозных учений, свидетельствует, что вооруженные силы РФ готовы к самым серьезным внешним вызовам.

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Темы Ту-160 Сергей Шойгу ядерное оружие ракета авангард подводная лодка Министерство обороны баллистические ракеты
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