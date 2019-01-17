Как пушки "Дора" и "Густав" не оправдали надежд Германии во Вторую мировую

Как известно, до начала Второй мировой войны, по условиям Версальского договора, Германия не имела права на обладание, создание и выпуск зенитных или противотанковых орудий. Также ей запрещалось поставлять в армию любые орудия калибром больше 150 миллиметров.
Конечно, с таким положением Гитлер не мог смириться и в 1936 году поставил задачу руководству компании "Круп" создать такую сверхмощную артиллерийскую систему, которая сможет разрушать бельгийские укрепления и французскую "линию Мажино".
Задача ставилась титаническая. Снаряд должен был разрушать семь метров бетона, один метр стальной брони или уходить на тридцать метров в грунт. Дальность, на которую планировалась доставка боеприпаса, должна была быть 25-45 километров.
Конструкторскую группу возглавил опытнейший инженер Э. Мюллер. Проект орудия был завершен в 1937 году. Командование тут же приказало начать строительство орудия калибром 800 миллиметров.
В 1941 году орудие было построено и получило имя в честь жены главного конструктора — "Дора". Параллельно строилась и вторая пушка, которую назвали в честь руководителя концерна — Густава фон Болена. Пушку назвали "Толстый Густав".
Была ещё и третья пушка, длина ее ствола была 48 метров. Но ее так и не удалось достроить.
После испытаний, на которых присутствовал Гитлер, орудие поступило в армию. Специально для этой пушки было создано 100 снарядов калибром 800 миллиметров.
Это была сложнейшая техническая конструкция. Ствол запирался с помощью гидравлики. Платформа для перевозки орудия имела 40 осей. Для орудия прокладывали сразу два железнодорожных пути.
Один — непосредственно для пушки и второй — для крана, которым ее монтировали. Вся конструкция весила 1350 тонн. Для того чтобы подготовить пушку, нужно было затратить около месяца. Участок для пушки должен был быть пять километров в диаметре. Обслуживало это орудие пять железнодорожных составов.
Первый поезд из 43 вагонов вез персонал — 500 человек. Второй — краны и монтажное оборудование в 16 вагонах. Третий поезд вез разобранную пушку и мастерскую в 17 вагонах. Четвертый — ствол и устройство заряда — 20 вагонов. Пятый — снаряды, 10 вагонов.
В войне "Дора" участвовала всего два раза — в Севастополе и Польше. В битве за Севастополь пушка показала свою неэффективность. После ее отправили под Ленинград, откуда она отправилась в ремонт.
Потом с помощью этого орудия пытались подавить Варшавское восстание. Под конец войны немцы уничтожили свои гигантские орудия, оставив союзникам лишь груды покореженного металла.
Источник фото: ru.wikipedia.org
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