Китай посмеивается над новейшим истребителем США F-35

Американская компания Lockheed Martin планирует поставить следующую партию стелс- истребителей F-35A в Южную Корею в марте этого года. Между тем, китайские военные наблюдатели заявили, что усовершенствованный китайский истребитель J-20, также сконструированный с использованием технологии стелс, в будущем достигнет "подавляющего превосходства" над американскими истребителями F-35. По заявлениям китайских военных, ВВС Народно-освободительной армии страны смогут защитить Китай от "круга друзей США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, у которых также имеются истребители F-35".

Информационное агентство Yonhap сообщило, что американские истребители будут поставлены в Южную Корею к концу марта. Поставка новых истребителей-невидимок является частью программы Южной Кореи по закупке 40 самолетов F-35A стоимостью более 100 миллионов долларов за самолет.

Южная Корея не единственный западный союзник в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который приобрел для своих ВВС самолет-невидимку. Япония имеет десять самолетов F-35A и еще 32 должны быть поставлены в следующем году. Военно-воздушные силы Японии заказали дополнительно 100 самолетов F-35, в состав которых входит вариант самолета F-35B, известный своим коротким взлетом и вертикальной посадкой.

Австралия получила два самолета F-35A в декабре и собирается приобрести более 100 самолетов в ближайшие годы.

Вашингтон окружил Китай своими реактивными истребителями-невидимками. Вей Донгсу, военный аналитик из Пекина, заявил во вторник в интервью газете Global Times, что американцы выстраивают вокруг Китая "круг друзей с истребителями F-35". По его словам, США, Япония и Южная Корея готовятся к проведению совместных учений вблизи границ Китая с использованием стелс-истребителей F-35.

Самолет-истребитель F-35 производства Lockheed Martin принадлежит семейству малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Они оснащены усовершенствованной системой вооружения и способны совершать полеты на сверхзвуковых скоростях, оставаясь незаметными для радаров. F-35 считается самым передовым истребителем пятого поколения в мире, но многие оспаривают такое утверждение.

Издание пишет, что Китай осознает опасность, которую могут представлять американские истребители пятого поколения. ВВС страны недавно представили собственный истребитель пятого поколения, получивший название J-20.

"Китайский истребитель пятого поколения J-20, находящийся на вооружении ВВС Народно-освободительной армии Китая с начала 2018 года, обладает самыми современными авиационными и электронными технологиями. Его дальность полета и вооружение превосходят F-35 во многом, что позволяет ему выполнять свою главную задачу - добиваться превосходства в воздухе на поле боя 21-го века", - говорится в сообщении Global Times.

Вэй также сказал, что у J-20 есть большой потенциал для значительных улучшений. Его модернизированная версия, серийное производство которого может начаться уже в скором времени, будет иметь "подавляющее превосходство" над F-35.

Аналитик также отметил, что китайские пассивные РЛС и радары метрового диапазона могут обнаруживать малозаметные самолеты-истребители и способны развертывать сверхвысокие ракеты, чтобы их уничтожить.

Издание также подчеркивает неэффективность F-35. Действительно, F-35 известен не только своими передовыми технологиями и заоблачной стоимостью, но и аварийными посадками и техническими неисправностями, включая неполадки с кислородным снабжением и отказы двигателей. Самолет также требует очень высоких затрат на техническое обслуживание, так как его радиопоглощающее покрытие быстро изнашивается и требует замены после каждого полета.

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