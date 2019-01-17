США собираются сбивать вражеские ракеты космическим лазерным оружием

Система датчиков космического базирования, которые будут координировать свои действия с пунктами по перехвату ракет на континентальной части США для противодействия угрозам, исходящим от таких стран, как Северная Корея и Иран. В этом будет заключаться одна из новых технологий обороны, о которых будет рассказываться в новом отчете о состоянии противоракетной обороны США.

17 января президент Дональд Трамп посетил Пентагон с целью ознакомления с "Обзором по противоракетной обороны США". Этот документ изучает и оценивает возможности и потребности США в области противоракетной обороны, чтобы проинформировать Белый дом о финансовых потребностях Пентагона на предстоящий финансовый год. В докладе, как ожидается, будут намечены изменения в стратегии противоракетной обороны США в отношении России и Китая, а также представлены основные направления будущих научных исследований в данной сфере, таких как возможности лазерного перехвата и космические системы обнаружения.

Самой интересной частью доклада станет тема космической обороны. Предполагается, что речь будет идти о размещении в космосе целой системы оборудования, которое сможет обнаруживать ракеты большой дальности до их запуска. Также будет говориться о возможности использовать лазерное оружие для оказания противодействия баллистическим ракетам, которые могут запустить так-называемые страны-изгои.

Как можно понять по заявлениям высокопоставленных чиновников Пентагона, США собираются сконцентрироваться на размещении противоракетной обороны в космосе, и делаться это будет в первую очередь для устрашения Ирана и КНДР.

Дальнейшие исследования в этой области будут сосредоточены на системах раннего предупреждения в космосе, чтобы следить за ракетами по мере их подготовки к запуску.

Доклад также будет говорить о "космическом перехватчике", который сможет запускать ракеты в космос, чтобы уничтожить летящую к своей цели ракету. Речь может идти об оружии направленной энергии против приближающихся ракет, возможно, с использованием лазерных технологий.

Как стало известно ABC News, одной из концепций противодействия северокорейской ракетной угрозе в будущем является использование нового твердотельного лазера, установленного на высотном беспилотном аппарате. Лазерное оружие дальнего действия на борту такого беспилотника сможет уничтожить северокорейскую ракету в начальной фазе запуска.

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