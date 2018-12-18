Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов

Политолог из Венгрии, старший научный сотрудник Института глобальной политики в Лондоне Джордж Самули полагает, что шансы на прямое военное столкновение между Россией и НАТО повысились до 70 процентов в свете недавнего конфликта в Керченском проливе.

Ученый полагает, что Дональд Трамп позиционирует себя как полная противоположность его предшественнику. Администрация Трампа полагает, что Обама "позволил" России присоединить Крым и "вторгнуться" на Украину. Нынешний президент США может пересмотреть такое положение вещей, как уже было сделано в случае с Ираном, когда Вашингтон принял решение выйти из ядерной сделки с Тегераном.

Так называемая война через посредников продолжается на Украине уже несколько лет. НАТО поддерживает администрацию президента Порошенко, в то время как Россия оказывает поддержку самопровозглашенным республикам Донбасса. В Керченском проливе возник прямой конфликт между Россией и Украиной, в котором НАТО, конечно же, встал на сторону последней.

Вооруженный конфликт между Россией и НАТО может начаться, если военные той или иной стороны начнут стрелять друг в друга. Вопрос в том, кто выстрелит первым, и в этом случае начнется война либо между Россией и НАТО, либо между Россией и одним из членов альянса — например, Великобританией. Лондон продолжает расширять свое военное присутствие на Украине, и количество английских солдат на территории Украины уже является самым большим по сравнению с другими членами альянса.

Если в конфликт вмешаются США, то ситуация станет непредсказуемой. США могут принять решение воевать до последнего британца, а также до последнего украинца. Сотни американских инструкторов на Украине уже оказывают необходимую поддержку украинским солдатам. Недавний конфликт в Керченском проливе мог быть основан на опасениях российской стороны о том, что провокация, спланированная Киевом, могла быть частью плана по подрыву недавно построенного Крымского моста.

Ученый полагает, что у России были все основания на подобные подозрения. Украина прекрасно осознавала тот факт, что Керченский пролив является территориальными водами России и, чтобы пройти этот пролив, украинским кораблям необходимо было получить разрешение. Тем не менее Украина отказалась позволить России провести украинские корабли через Керченский пролив, и Россия ответила так, как посчитала нужным.

Джордж Самули считает, что российская сторона не приняла каких-либо крайних мер во время конфликта. Если бы подобное случилось где-нибудь у берегов США, то американское военное командование попросту приказало бы уничтожить корабли, которые посмели нарушить морскую границу и вторгнуться в территориальные воды Америки. Стоит отметить, что в 2010 году Израиль убил девять активистов во время операции по захвату "Флотилии свободы".

Россия считает Керченский пролив своей территорией после кризиса, разразившегося на Украине в 2014 году. До этого периода как пролив, так и Азовское море считались общими водами России и Украины. Во время конфликта в Керченском проливе украинский флот повел себя агрессивно и спровоцировал российскую сторону преднамеренно.

Следует также отметить и недавно закончившиеся масштабные учения НАТО у северных границ России. Учения под названием Trident Juncture завершились 24 ноября — за день до кризиса в Керченском проливе. По легенде учений, Россия напала на Скандинавию с земли, с моря и с воздуха. В учениях приняли участие более 50 тысяч военнослужащих НАТО, 250 самолетов, 65 военных кораблей, около 10 тысяч танков и другой наземной военной техники, при том что Россия не представляет никакой угрозы скандинавским странам. Однако же в учениях принимали участие Швеция и Финляндия, несмотря на то что эти страны традиционно занимают нейтральную позицию. Теперь Финляндия участвует в масштабных учениях НАТО, чтобы остановить несуществующую российскую агрессию.

Джордж Самули считает, что Россия никогда не захватывала иностранные территории после окончания холодной войны. Случай с Крымом является отдельной историей. Крымский вопрос нужно было рассмотреть и решить после развала Советского Союза, но Борис Ельцин, который пришел к власти при помощи Запада и был его ставленником, попросту проигнорировал его.

НАТО многие годы расширял свои границы, создавая все большее количество военных баз по всему миру. У России нет никаких военных баз за пределами ее территории.

Между Россией и Западом идет жесткая конкуренция за поставки природного газа в Европу. Американские политики официально призывают Европу отказаться от проекта "Северный поток — 2". Призывы усилились после конфликта в Керченском проливе. Тем не менее Европа пока еще отказывается платить гораздо более высокую цену за СПГ, который Вашингтон так хочет поставлять европейцам. Достаточно посмотреть на то, как французы протестуют против повышения цен на горючие материалы. Некоторые страны Европы, такие как, например, Польша, настолько преисполнены ненависти к России, что готовы платить любую сумму, чтобы не покупать природный газ у России. Германия, однако, никогда не пойдет на такой шаг.

При этом, добавляет ученый, никто не критикует США за их намерение выйти из договора о РСМД. Никто не критикует Вашингтон и за то, что американцы оказались вовлеченными в военные конфликты на Украине, в Сирии, а также за ту политику, которую Вашингтон проводит в отношении Ирана.

По материалам zerohedge.com

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