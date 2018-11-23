Аляска не замечает роста военного присутствия США в Арктике

США не могли не заметить усиления военного присутствия России в Арктике. С учетом того, что они занимают в регионе стратегическое положение, контролируя Берингов пролив, перспективы остановить Россию или причинить ей неприятности у них очень хорошие. "Конечно, Америка начала свою игру в Арктике. Нет никаких сомнений в этом", — сказал министр обороны Джим Мэттис во время визита на Аляску в июне этого года.

Кто претендует на Арктику?

Напомним, что в отношении Арктики действует соглашение от 1920 года, разделяющее акваторию между СССР, Норвегией, Данией, США и Канадой на пять секторов. Ситуацией в Арктике управляет Арктический совет. Россия обладает более чем половиной всех неразведанных запасов нефти и газа региона, а также способна быстро приступить к шельфовой разведке и добыче. Эти интересы нуждаются в защите, что в последнее время успешно осуществляется.

Помимо приарктических стран, активно участвует в освоении Арктики Китай, который надеется извлекать немалые выгоды от более короткого пути в Атлантику по Северному морскому пути, чем в обход через Суэцкий канал. Этот путь начал эксплуатироваться в последние годы в связи с таянием арктических льдов. Китай принят в Арктический совет и добивается международного статуса региона, по аналогии с Антарктидой.

Свои интересы надо защищать

Американский военный портал Stars and Stripеs публикует статью Дэна Ламота, побывавшего в стратегическом городе Уналашка Алеутского архипелага Аляски.

"В августе жители города заметили армейские вертолеты, которые начали летать вблизи города" и это удивило даже мэра, пишет автор. Вертолеты тестировали новые датчики радиолокационной сети, известной как Северная система предупреждения, "обеспечивающая навигацию по воде и посадку в горных районах". Вот, пожалуй, и все достижения Пентагона, упомянутые Ламотом, если не считать "первого со времен окончания холодной войны похода авианосца "Гарри Трумэн" со свитой кораблей в октябре этого года".

"Россия на своей стороне Арктики в виде Северного морского пути инвестирует значительные средства в коммерческую инфраструктуру и военную инфраструктуру", что не скажешь об Америке, указывает Ламот. Капитан единственного американского тяжелого ледокола Грегори Тлапа сказал журналисту, что "у нации нет значительных сил для применения в этих местах с целью защиты наших национальных интересов."

Ламот напоминает, что согласно новой стратегии национальной обороны Пентагона, "план противодействия России и Китаю в регионе включает: размещение большего количества истребителей на Аляске, расширение военных партнерских отношений с северными странами, усиление подготовки ведения боя в холодную погоду и разработку нового класса ледокольного корабля для береговой охраны, оснащенного вооружением". Автор анализирует, что из этого сделано.

"Это все очень сложно"

Так, Конгресс недавно одобрил первоначальное финансирование шести новых полярных ледоколов, но они, вероятно, поступят на службу не ранее чем через 5-6 лет, напоминает Ламот. В апреле министр Военно-Морского Флота Ричард Спенсер пообещал Комитету по вооруженным силам Сената "проводить операции " в глубинах Северного Ледовитого океана силами неледокольных кораблей в незамерзающих водах".

Военно-воздушные силы планируют разместить две эскадрильи передовых истребителей F-35A на Аляске к 2022 году, "дополняя флот самолетов, который уже включает в себя две эскадрильи F-22 Raptor". Корпус морской пехоты США недавно принял участие в учениях в Норвегии, численность морских пехотинцев возможно будет увеличена "по просьбе Норвегии" с 330 до 700 военнослужащих с планами их ротации.

"Когда ветер дует со скоростью 30 долбанных миль в час, всю неделю темно 24 часа в сутки и на улице минус 20 градусов по Фаренгейту, а вы должны положить свое снаряжение из шкафа в рюкзак, выбраться из спального мешка, из палатки и пойти и сделать что-то — это все сложно, очень сложно", — цитирует Ламот полковника Джона Кэрролла, "который был с подчиненными на учениях".

США — не арктическая держава

"Уналаска является последним глубоководным портом, где большие корабли, направляющиеся в Арктику, могут заправляться в западных Соединенных Штатах, и первым при возвращении". Но город по-прежнему живет рыбным промыслом и "борется с безработицей, алкоголизмом и драками в барах". "Мэр города надеется, что приток американских войск может принести инфраструктурные проекты, которые могли бы принести пользу жителям, такие как установка подводных волоконно-оптических кабелей, более доступный Интернет и сотовую связь", — заключает автор.

Как сказал "Правде.Ру" председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев, США не являются в широком смысле арктическим государством, они "по касательной, благодаря нашей, образно говоря, Аляске, немного выходят на арктический регион".

"Для нас это не вопрос шахмат, а среда естественного обитания", — продолжил Михаил Ненашев. — Мы здесь живем более тысячи лет, и для нас Арктика всегда была основой жизни. Нам надо развивать арктические регионы, устья северных рек требуют колоссальных вложений для строительства новых причалов. Для нас Арктика на столетия и на все третье тысячелетие — это задача развития этих территорий, а не военного соперничества с кем бы то ни было".

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