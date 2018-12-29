Винтовка Мосина: от царских времен до наших дней

В конце XIX века царская армия взяла на вооружение трехлинейную винтовку, сконструированную Сергеем Мосиным. Она до сих пор находится на вооружении!

Трехлинейным оружие называется потому, что в Российской империи калибр мерили не миллиметрами, а линиями. Соответственно, линия была длиной в 7,62 миллиметра. В то время существовали разные трехлинейки — пехотные, казачьи и драгунские. Отличать их можно по длине и наличии штыка.

Данный экземпляр имел иглообразный штык, но иной раз встречался и клинковый. Иглообразные штыки не затачивали, потому что и без этого они наносили страшнейшие рваные раны.

Информация о том, что подобные штыки затачивали — не более чем выдумка. Магазин, к слову, вмещал в себя пять патронов.

Боевое крещение оружие Мосина прошло в период Памирских походов, в ходе которых русские солдаты нанесли максимальный урон коннице противника подобной винтовкой.

Тогда и появились первые жалобы: так, штык ломался при попытке поднять неприятеля. Кроме того, после первой эксплуатации была доработана накладка, защищавшая руку стрелявшего от ожога.

Прицельный огонь можно было вести с расстояния примерно в две с половиной тысячи шагов. Например, во время печально известной Русско-японской войны русские солдаты стреляли более чем с двух километров, и враг понес небольшие, но все же потери.

До Первой мировой войны широко применялась практика залпового огня, однако на смену винтовкам пришли пулеметы.

В царские времена винтовку производили в основном в Ижевске и Туле на местных оружейных заводах. Однако встречаются экземпляры, произведенные и во Франции.

В период Первой мировой из-за экономии выпускали только драгунский вариант оружия. В СССР традицию переняли и выпускали только драгунские комплектации.

В Красной армии винтовку слегка модернизировали. Так, поменяли крепление штыка, появился прицел не "шагной" а "метровый".

Коробка ствола превратилась в округлую. Значительным недостатком был предохранитель, требовавший огромной физической силы для эксплуатации.

В 1938 году производство сосредоточилось в одном лишь Ижевске, так как Тульский завод полностью перешел на создание токаревской винтовки.

Винтовка Мосина нашла широкое применение в годы Великой Отечественной. В период боевых действий было создано приблизительно тринадцать миллионов экземпляров. При столь огромных количествах встречался и брак, который старались исправлять как можно быстрее.

Однако пользоваться данным оружием в условиях траншейного боя или уличного было не рационально — требовался новый образец.

В 1944 году появился карабин с откидным штыком, однако особой роли это не сыграло. Данная модификация выпускалась следующие пять лет, пока не появился симоновский карабин.

Как только война закончилась, СССР начал снабжать винтовками Мосина своих союзников по всему миру. В наше время оружие находится в распоряжении армии лишь потому, что не было официального приказа о снятии.

Источник фото: ru. m.wikipedia.org

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