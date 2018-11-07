Терменвокс: музыкальный инструмент на службе у советской разведки

Лев Термен — создатель первого в мире электронного музыкального инструмента, которому автор дал название — этеротон или терменвокс.

История изобретения этого инструмента уходит корнями в годы Гражданской войны в России. Лев Термен в то непростое для страны время был приглашен руководить лабораторией Физико-технического института, в которой шли эксперименты по изучению свойств газов в различных условиях.

Совместив работу двух разных генераторов электрических колебаний, Лев Термен получил в итоге прибор, который формировал сигналы разной частоты, хорошо различаемые человеческим ухом.

Хорошо известно, что, кроме физики, ученый также любил музыку и имел консерваторское образование, что и позволило ему впоследствии создать из экспериментальной модели полноценный музыкальный инструмент.

Основной особенностью терменвокса была возможность извлекать из него звуки, не прикасаясь к инструменту. Звук генерировался за счет движения рук человека в электромагнитном поле, созданном прибором.

Термен впервые продемонстрировал свое детище широкой общественности в 1921 году, и оно потрясло как научных деятелей, так и простых людей. Пресса пестрила заголовками о новом изобретении.

Известно, что вскоре после этого Льва Термена пригласили на встречу с Лениным в Кремль — для демонстрации работы инструмента. Властям очень понравилось исполнение музыки на терменвоксе, и Ленин поспособствовал организации гастролей Льва Термена по всей России.

В этом необычном изобретении власть тогда видела возможность популяризации своей деятельности. В то же время разрабатывался план электрификации страны, и терменвокс мог неплохо этот план прорекламировать. Учёный также часто выступал от имени Советского Союза на многих международных конференциях.

Известно, что в конце двадцатых годов Лев Термен был приглашен работать на советскую разведку в качестве шпиона: ему вверили отслеживание наиболее перспективных научных и технических разработок у возможных противников, поскольку авторитет и известность ученого выходили далеко за рамки Советского Союза.

Будучи советским гражданином, Лев Термен переезжает в Европу и продолжает демонстрацию своего изобретения. Билеты на лекции о терменвоксе и концерты в лучших театрах Европы распродавались с огромной скоростью.

После Европы изобретатель отправился в Соединенные Штаты, где основал свою фирму по производству терменвоксов и дал ей имя TeleTouch.

В начале работы фирма процветала, однако позднее, когда выяснилось, что для качественной игры на инструменте необходим как минимум абсолютный музыкальный слух, а лучше и музыкальное образование, дела пошли хуже.

Также в Америке наступил экономический кризис 1929 года, и с ростом житейских проблем интерес к инструменту со стороны большинства покупателей стал заметно угасать.

Интересно, что одновременно с терменвоксом Лев Термен изобрел охранную емкостную сигнализацию. Принцип действия обоих приборов был очень схож. И это его изобретение как нельзя кстати пригодилось в США во времена Великой депрессии.

Рост преступности в то время был очень высоким, и компания Льва Термена смогла выжить благодаря тому, что оперативно переключилась на производство охранной сигнализации.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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